レプタイルズフィーバー2026開催決定！お得な前売り券販売開始

テレビ大阪株式会社レプタイルズフィーバー2026

アツい夏が今年もやって来る！関西を代表する爬虫類イベント「レプタイルズフィーバー2026」が大阪南港ATCホールで開催されます。

※前回開催の様子※前回開催の様子

世界中の珍しい爬虫類や両生類、最新の飼育グッズなどが一堂に集結！

ふれあいコーナーも充実しており、家族みんなで楽しめること間違いなし。

ぜひレプタイルズフィーバー2026に足を運んでみませんか？

お得な前売り券販売開始！

【レプタイルズフィーバー2026】のお得な前売り券を販売開始！

前売：大人1,200円、小学生700円

当日：大人1,400円、小学生800円

購入方法：全国主要プレイガイドにて販売中

楽天トラベル観光体験＜https://experiences.travel.rakuten.co.jp/experiences/62099?scid=we_txp_reptilesfever2026-official＞

アソビュー＜https://www.asoview.com/channel/tickets/JdfIg4Ec2e/＞

ローチケ(コード：54813)＜https://l-tike.com/reptiles2026＞

セブンチケット(コード：115-554)＜https://7ticket.jp/s/115554＞

チケットぴあ(コード：996-068)＜https://w.pia.jp/t/reptiles2026/＞

イープラス＜https://eplus.jp/reptiles2026/＞

CNプレイガイド＜https://www.cnplayguide.com/rf2026s/＞

※消費税込 ※未就学児は入場無料 ※前売料金での販売は2026/7/3(金) 23:59まで

※当日券は会場でも販売いたします ※イベント中止の場合を除きチケットの払い戻しはいたしません

イベント概要

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=yuaaQRwf8QQ ]

イベント名：「レプタイルズフィーバー2026 ～小さな恐竜たちの世界～」

開催日：2026年7月4日(土)・5日(日) 10:00～17:00(最終入場16:30)

会場：大阪南港ATCホール

主催：動物博実行委員会、テレビ大阪、アジア太平洋トレードセンター

協力：九州爬虫類フェス

SNS：X https://x.com/tvo_REPTILES(https://x.com/tvo_REPTILES) Instagram：https://www.instagram.com/reptilesfever(https://www.instagram.com/reptilesfever)

公式HP：https://www.tv-osaka.co.jp/event/reptiles2026/