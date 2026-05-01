N.Y発ブランド「レスポートサック」アパレルラインから、日常とアクティブをつなぐ「Multi Comfort Wear Collection」 が登場

株式会社 レスポートサック ジャパンMulti Comfort Wear Collection

ニューヨーク発のライフスタイルブランド LeSportsac(レスポートサック) は、ブランド初となるウェアコレクション「Multi Comfort Wear Collection」を発売いたしました。バッグで培ってきた軽さと機能性をウェアに広げ、日常からアクティブシーンまでを無理なくつなぐ新しい提案です。

レスポートサックにとって、軽さは単なるスペックではなく、日常の移動や行動を快適にするための価値です。

本コレクションは、その価値をウェアとして形にした初の取り組みです。

ヨガやピラティスの行き帰り、週末の外出、ショートトリップ。特別なシーンではなく、日常の延長で自然に着られることを前提に設計しています。

素材には、旭化成の「CONZERO(R)」を採用。極薄で軽やかな生地は、なめらかな肌あたりと高いストレッチ性を持ち、長時間の着用や移動の多い日でもストレスが少ないのが特徴です。

接触冷感やUVカット、イージーケア、形態安定といった機能も備え、春夏の屋内外を問わず使いやすい仕様に仕上げています。

デザインは体を締めつけすぎず、自然に整って見えるバランスに設計。アクティブウェアとしてだけでなく、日常の装いとして取り入れやすいことも特徴です。

レスポートサックは、バッグにとどまらず、日常の動きを軽くするプロダクトを広げていきます。

商品一覧

【Multi Comfort】フーディーブルゾン【Multi Comfort】フーディーブルゾン

裾のドローコードによりシルエットの調整が可能で、着こなしに合わせてさまざまな表情の変化が楽しめます。フィットネスウェアなど日常使いから外出、旅先まで頼れる一着です。内側にはメッシュポケット付き。

【Multi Comfort】フーディーブルゾン \27,500

サイズ：S／M

カラー：ホワイト／サックス／ブラック

【Multi Comfort】ワイドタックパンツ【Multi Comfort】ワイドタックパンツ

ウエストにはブランドロゴの入ったオリジナルゴムテープを使用。リラックス感がありながらもスポーティーな印象に。フロントに施したタックが横に広がりにくいラインを作り、腰まわりをすっきりと見せてくれます。裾内側にはゴム調節を施し、シルエットのアレンジが可能。絞ればジョガーパンツとしても着用でき、スタイリングやシーンに合わせた着こなしを楽しめます。

【Multi Comfort】ワイドタックパンツ \19,800

サイズ：S／M

カラー：ホワイト／サックス／ブラック

【Multi Comfort】サイドスリットタンクトップ【Multi Comfort】サイドスリットタンクトップ

左右で表情の異なるアシンメトリーデザインが、シンプルながらもさりげないアクセントになるタンクトップ。一枚着としてはもちろん、シャツやジャケットのインナーとしてもスタイリングにニュアンスをプラスします。

【Multi Comfort】サイドスリットタンクトップ \12,100

サイズ：S／M

カラー：ホワイト／サックス／ブラック

【Multi Comfort】クルーネックプルオーバー【Multi Comfort】クルーネックプルオーバー

シンプルでミニマルな佇まいのプルオーバー。袖口にはサムホールデザインを採用し、手元まで包み込むことでさりげないアクセントに。紫外線対策としても活躍します。

【Multi Comfort】クルーネックプルオーバー \15,400

サイズ：S／M

カラー：ホワイト／サックス／ブラック

＜コレクション名＞

Multi Comfort Wear Collection（マルチコンフォート コレクション）

＜特集ページ＞

https://shop.lesportsac.co.jp/Page/Topic/26ss_multicomfort/

＜展開店舗＞

全国のレスポートサック直営店

公式オンラインストア

一部取扱店舗 にて発売中