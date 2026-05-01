N.Y発ブランド「レスポートサック」アパレルラインから、日常とアクティブをつなぐ「Multi Comfort Wear Collection」 が登場
Multi Comfort Wear Collection
ニューヨーク発のライフスタイルブランド LeSportsac(レスポートサック) は、ブランド初となるウェアコレクション「Multi Comfort Wear Collection」を発売いたしました。バッグで培ってきた軽さと機能性をウェアに広げ、日常からアクティブシーンまでを無理なくつなぐ新しい提案です。
レスポートサックにとって、軽さは単なるスペックではなく、日常の移動や行動を快適にするための価値です。
本コレクションは、その価値をウェアとして形にした初の取り組みです。
ヨガやピラティスの行き帰り、週末の外出、ショートトリップ。特別なシーンではなく、日常の延長で自然に着られることを前提に設計しています。
素材には、旭化成の「CONZERO(R)」を採用。極薄で軽やかな生地は、なめらかな肌あたりと高いストレッチ性を持ち、長時間の着用や移動の多い日でもストレスが少ないのが特徴です。
接触冷感やUVカット、イージーケア、形態安定といった機能も備え、春夏の屋内外を問わず使いやすい仕様に仕上げています。
デザインは体を締めつけすぎず、自然に整って見えるバランスに設計。アクティブウェアとしてだけでなく、日常の装いとして取り入れやすいことも特徴です。
レスポートサックは、バッグにとどまらず、日常の動きを軽くするプロダクトを広げていきます。
商品一覧
【Multi Comfort】フーディーブルゾン
【Multi Comfort】フーディーブルゾン
裾のドローコードによりシルエットの調整が可能で、着こなしに合わせてさまざまな表情の変化が楽しめます。フィットネスウェアなど日常使いから外出、旅先まで頼れる一着です。内側にはメッシュポケット付き。
【Multi Comfort】フーディーブルゾン \27,500
サイズ：S／M
カラー：ホワイト／サックス／ブラック
【Multi Comfort】ワイドタックパンツ
【Multi Comfort】ワイドタックパンツ
ウエストにはブランドロゴの入ったオリジナルゴムテープを使用。リラックス感がありながらもスポーティーな印象に。フロントに施したタックが横に広がりにくいラインを作り、腰まわりをすっきりと見せてくれます。裾内側にはゴム調節を施し、シルエットのアレンジが可能。絞ればジョガーパンツとしても着用でき、スタイリングやシーンに合わせた着こなしを楽しめます。
【Multi Comfort】ワイドタックパンツ \19,800
サイズ：S／M
カラー：ホワイト／サックス／ブラック
【Multi Comfort】サイドスリットタンクトップ
【Multi Comfort】サイドスリットタンクトップ
左右で表情の異なるアシンメトリーデザインが、シンプルながらもさりげないアクセントになるタンクトップ。一枚着としてはもちろん、シャツやジャケットのインナーとしてもスタイリングにニュアンスをプラスします。
【Multi Comfort】サイドスリットタンクトップ \12,100
サイズ：S／M
カラー：ホワイト／サックス／ブラック
【Multi Comfort】クルーネックプルオーバー
【Multi Comfort】クルーネックプルオーバー
シンプルでミニマルな佇まいのプルオーバー。袖口にはサムホールデザインを採用し、手元まで包み込むことでさりげないアクセントに。紫外線対策としても活躍します。
【Multi Comfort】クルーネックプルオーバー \15,400
サイズ：S／M
カラー：ホワイト／サックス／ブラック
＜コレクション名＞
Multi Comfort Wear Collection（マルチコンフォート コレクション）
＜特集ページ＞
https://shop.lesportsac.co.jp/Page/Topic/26ss_multicomfort/
＜展開店舗＞
全国のレスポートサック直営店
公式オンラインストア
一部取扱店舗 にて発売中