商用車専門オンライン売買プラットフォーム「トラック王国」、タレント・熊田曜子さんを新サービスのアンバサダーに起用。ジャパントラックショー2026にて新サービスを正式発表予定

株式会社トラックオーコク

商用車専門のオンライン売買プラットフォーム「トラック王国」を提供する株式会社トラックオーコク（本社：東京都渋谷区、代表：津島 一夫）は、物流・建設業界の経営者を対象とした新サービスを開発中であることをお知らせするとともに、同サービスのアンバサダーにタレントの熊田曜子さんが就任したことを発表いたします。

新サービスの詳細は、「ジャパントラックショー2026」開幕前日の2026年5月13日（水）に正式発表いたします。

■新サービスについて

物流・建設業界の経営者が日々直面する「孤独と雑務」、すなわち深夜まで続く事務作業やひとりで抱え込む経営判断といった現場の声に応えるべく、当社は新サービスを開発してまいりました。サービスの詳細については、展示会前日（5月13日）に正式発表予定です。発表をどうぞご期待ください。

■アンバサダーに熊田曜子さんが就任

新サービスのアンバサダーとして、タレントの熊田曜子さんが就任いたします。熊田さんは、2024年の「トラック王国」アンバサダー就任以来、ラジオ番組「トラック王国の『Boo!Boo!Boo!』」（ラジオ日本）のパーソナリティや、Youtube番組「トラック王国の『Boo!Boo!Boo!プラス』」への出演、当社サービスサイトへのビジュアル出演、AIデジタルヒューマン「AI熊ちゃん」のモデルなど、当社が展開するサービス全般にわたってアンバサダーを務めてきました。こうした深い関わりと業界への理解を背景に、新サービスにおいても引き続きアンバサダーとして携わっていただきます。

新サービスでは熊田さんの音声とキャラクター性を前面に打ち出し、現場の社長が「毎日つい触りたくなる」「頼りたくなる」体験を届けます。

■ジャパントラックショー2026での見どころ

当社ブースでは、新サービスを実際に体験いただけるデモンストレーションを実施します。来場者はその場でサービスを試し、利用登録を行うことも可能です。ぜひブースへお立ち寄りください。

■商用車専門のオンライン売買プラットフォーム「トラック王国」について

- 展示会名： ジャパントラックショー2026- 会期： 2026年5月14日（木）～5月16日（土）10:00～18:00（最終日は17:00終了）- 会場： パシフィコ横浜- 出展ブース番号：B-35- 主催： 一般社団法人 国際物流総合研究所- 展示会公式サイト： https://truck-show.jp/

小型・中型・大型トラックから小型重機・バスまで幅広い商用車の買取・販売を提供する商用車専門オンラインプラットフォーム「トラック王国」。試乗や買取査定も無料で、全国どこでも対応します。買取や購入にかかる手続きだけでなく、販売活動にかかる煩雑な手続きも代行、利用者だけでなく販売店も支えます。

- ワンストップ・ダイレクト取引によるコストカット買取から販売までを自社で一貫して行うことで、中間マージンを排除。 高価買取と「激安価格」での販売を同時に実現しています。- 圧倒的な在庫量と全国対応の納車体制小型から大型、特殊車両まで常時数千台規模の在庫を保有。 本島・離島を問わず、日本全国どこへでもスピーディーな納車が可能です。- プロによる徹底した品質管理査定士免許を持つ専門スタッフが厳格に車両をチェック。 納車前には専任スタッフによる点検・クリーニングを施し、安全かつ快適な車両提供に努めています。- 多角的なビジネスサポート車両売買のみならず、トラックを手放さずに資金調達ができる「リースバック」や、ドライバー採用支援、パーツ販売など、運送・建設業界の多種多様なニーズに応えるソリューションを展開しています。

■「トラック王国」シリーズ事業について

・資金調達ソリューション「トラック王国リースバック」

トラック王国の資金調達サービス「リースバック」は、お客様が所有するトラックを「トラック王国」が買い取り、その後はリース契約に切り替えてそのまま車両をご利用いただける資金調達サービスです。 資産の流動化により、現場の仕事を止めることなく、事業運営に必要な現金を迅速に確保することが可能です。

サイトURL：https://www.55truck.com/service/lease_back/

・物流・建設・製造業界特化の求人掲載サービス「トラック王国テン職」

物流・建設・製造業界専門の求人サイト。商用車専門オンラインプラットフォーム「トラック王国」の運営で培った長年の業界経験から、求職を希望される方と求人募集企業様のマッチングをサポートし、人と仕事が繋がる場を提供しています。無料で求人募集の掲載ができ、応募件数に応じた追加費用が発生することもありません。

サイトURL：https://ten-shoku.55truck.com/

・トラックドライバーをはじめとした外国人材の紹介・登録支援サービス「トラック王国外国人材」

深刻な人手不足に悩む物流・建設・製造業界の企業へ、即戦力となる特定技能外国人や技人国（技術・人文知識・国際業務）資格を持つ人材を紹介するサービスです。 業界特化の強みを活かし、書類作成などの煩雑な申請業務から入国後の生活フォロー、定期的な面談まで、登録支援機関として一気通貫でサポートします。 日本で働きたい意欲の高い外国人材と、持続可能な事業運営を目指す企業様との架け橋となり、業界の労働力不足解消に貢献します。

サイトURL：https://ten-shoku.55truck.com/lp_gaikokujinzai_company/

・車両パーツ専門ECサービス「トラック王国パーツ館」

トラック用品専門ブランドであるジェットイノウエ製品を中心に、商用車専門の新品車両用パーツをネット購入可能です。トラック王国を介して車両を買取に出す前のパーツメンテナンスに、またお得に購入した車両を使い勝手の良いパーツでアップグレードしたりと、より快適なトラック生活をトラック王国は応援します。

取り扱いパーツ一例：トラックメッキパーツ・トラック電装品・トラック内装品・洗車用品

取り扱い点数：約4,000点

サイトURL：https://shop.55truck.com/

株式会社トラックオーコク

本社所在地：東京都渋谷区笹塚1丁目55番7号 マルエスファーストビル

設立 ：2006年1月

代表 ：津島 一夫

ＨＰ ：https://www.55truck.co.jp/

事業概要 ：商用車専門オンラインプラットフォーム「トラック王国」の運営・企画・開発事業／物流・建設・製造業界特化の求人紹介サイト「トラック王国テン職」の運営・企画・開発事業／トラック・バス・重機の買取事業、国内販売事業・海外輸出事業／パーツ販売事業／リースバック事業

＜本件問い合わせ先＞

株式会社トラックオーコク 社長室：西田(ニシダ) 宛て

Tel：03-4330-7755

問い合わせフォーム：https://www.55truck.co.jp/contact/



