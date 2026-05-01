フレクト、Databricksパートナープログラムにおいてシルバーランクに昇格

株式会社フレクト

株式会社フレクト（本社：東京都港区、代表取締役CEO 黒川 幸治、以下「フレクト」）は、Databricks Inc.（本社：米国カリフォルニア州サンフランシスコ、以下「Databricks」）のパートナープログラムにおいて、パートナーランクが「シルバー（Silver）」に昇格したことをお知らせします。

Databricksのパートナープログラムは、パートナーの技術力・導入実績・認定資格取得数などを総合的に評価し、段階的なランク制度を設けています。フレクトは、Databricksのデータ・AIプラットフォームを活用した顧客支援の実績の積み上げ、認定資格者数の拡充、および共同ビジネスの推進が高く評価され、このたびシルバーランクへの昇格を果たしました。今回の昇格は、フレクトが先端テクノロジーの習得と実践に継続的に取り組んできた成果のひとつです。

フレクトは今後も、Databricksによるデータプラットフォームの構築・高度分析に加え、MuleSoftを活用したAPI連携によるシステムの統合、およびSalesforceを起点としたデータドリブンな業務変革を一気通貫で支援してまいります。AIの実装・活用支援からお客様の社内DX推進まで、先端テクノロジーへのキャッチアップを強みとし、進化し続けるパートナーとしてお客様のビジネス成長に貢献してまいります。

発表に対するコメント

株式会社フレクト 代表取締役CEO 黒川 幸治はこのように述べています。

この度、Databricksのパートナープログラムにおいてシルバーランクへの昇格を果たすことができ、大変光栄に思います。これもひとえに、フレクトのデータ・AIへの取り組みにご信頼いただき、ともに歩んでくださるお客様、そしてデータブリックス・ジャパンの皆様のご支援の賜物であり、心より感謝申し上げます。フレクトは、先端テクノロジーをいち早くキャッチアップし、お客様に届けることを強みとしてまいりました。今回の昇格を新たな出発点として、Databricksのデータ・AIプラットフォームに、MuleSoftによるAPI連携やSalesforceを活用したデータドリブンな業務基盤を掛け合わせ、お客様のAI活用の高度化と社内DXの推進を一気通貫で支援してまいります。

データブリックス・ジャパン株式会社 代表取締役社長 笹 俊文氏は、次のように述べています。

この度、フレクトをDatabricksパートナープログラムの「シルバー」パートナーとして認定できることを大変嬉しく思います。フレクトは、データ・AIへの取り組みにおいてお客様を支援するにあたり、高い技術力と豊富な実績を示してきました。先端テクノロジーを積極的に活用し、データドリブンな変革に貢献するフレクトの姿勢を高く評価しています。今後、日本の企業においてAI活用を加速し新たな価値を創出するため、両社の連携をさらに強化していくことを楽しみにしています。

株式会社フレクトについて

フレクトは、クラウド先端テクノロジーとデザインで新しい顧客体験をカタチにする「攻めのDX」支援を手掛ける国内トップクラスのクラウドインテグレーターです。顧客を中心に360°で繋がるクラウドサービスを幅広く提供するSalesforceやAPI連携プラットフォームの大手MuleSoftからは、豊富な実績や高い技術力が評価され、最高位のパートナー認定実績を有しています。今後はDatabricksとの連携を深め、データ・AI領域においても顧客のビジネス成長を支援してまいります。

本社： 〒105-7313 東京都港区東新橋１丁目９-１ 東京汐留ビルディング13階

代表者： 代表取締役CEO 黒川 幸治

設立： 2005年8月

TEL： 03-5159-2090

事業内容： DX支援のプロフェッショナルサービス「クラウドインテグレーションサービス」

企業サイト： https://www.flect.co.jp