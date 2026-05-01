“ととのい”ゲストに、NON STYLE・井上裕介！『サバンナ高橋の、サウナの神さま』5月2日（土）18:00～放送！

東京メトロポリタンテレビジョン株式会社

TOKYO MX（東京エリア：地上波9ch）で放送中の『サバンナ高橋の、サウナの神さま』（隔週土曜18:00～18:30）は、サウナ好きで知られるサバンナ・高橋茂雄が、様々なゲストをサウナに迎え、心身ともに“ととのった”ところで、人生の“ととのった”瞬間＝「人生のターニングポイント」を伺うサウナトーク番組。

あす5月2日（土）は、お笑いコンビNON STYLEの井上裕介さんをゲストに迎え、十條湯（東京・北区）からお届けします。

オープニングでは、互いに印象的だったという20年以上前の大阪時代のコンパの話からスタート。井上さんが今でも忘れられないという、芸人なのにトークではなく、ゲームなどで場を仕切った井上さんに、高橋が放った言葉とは！？

サウナ内では、代名詞ともいえる“ナルシストキャラ”の話題に。M-1優勝後にマネージャーから「今後はMCとして売るから、やめて欲しい」と言われたと告白。その言葉に従い一時は封印したものの、キャラなしでは上手く立ち回れず、美容院に行き「一番ナルシストな髪型で」という注文で仕上がったのが例のアシンメトリーヘアーだったといいます。また、インスタでの“ナルシスト自撮り”についても、４０代でやめようと考えたものの、いまだに続けている理由を語ります。

サウナで心と体が“ととのった”後は、人生で“ととのった”瞬間に迫る本音トーク。小学生の頃は“小学校教師”を夢見ていましたが、『マジカル頭脳パワー!!』の板東英二さんを見て、テレビの世界に憧れるように。転機は、大学３年生の時。中・高の同級生だった石田さんが社会人を辞めてお笑いの道へ進むと聞き、「一緒にやらへんか？」と始まったのがNON STYLEでした。事務所にも入らず、三宮駅前で路上漫才をしていたところ、泥酔客から「全然おもんない」と絡まれ、「あのサラリーマンを見返すために漫才だけやろう！」と奮起。3カ月後には５分ネタを２０本作り、観客も集まるようになったといいます。しかしその後、吉本に所属し舞台に立つと、「こんな面白い人いっぱいいるんや」とパニックに陥り、手も足も出なかったそうで……。そんな状況にもがいていた時、アドバイスをくれたのが麒麟・田村さん。「スベってもいいから前に出ろ」――田村さんの発言が井上さんをどう変えたのか？今の“ポジティブ・ナルシスト”の原点ともいえる、井上さんの“ととのった瞬間”に迫ります。

さらに、井上さんオススメの最新美容法から、奥様の“推し活”に関する心配事、さらに“ポジティブ”の大師匠・さんまさんの伝説エピソードまで、サウナで“ととのった”後だからこそ聞ける、貴重なトークをお見逃しなく！

◆番組概要

※下記内容は都合により変更となる場合があります。予めご了承ください。

【タイトル】 サバンナ高橋の、サウナの神さま

【放送日時】 5月2日(土)18:00～18:30 ＜TOKYO MX1＞

【配信】 「TVer」での見逃し配信あり

【ＭＣ】 高橋茂雄（サバンナ）

【ゲスト】 井上裕介（NON STYLE）

【テーマ曲】 「やさしさに包まれたなら」作詞・作曲：荒井由実 唄：クレイジーケンバンド

◆ロケ地サウナ情報

今回は、こちらのサウナで収録を行いました。

【施設名】 十條湯

【所在地】 北区十条仲原１－１４－２

【最寄り駅】 埼京線十条駅から徒歩6分

【営業時間】 15:00～23:00/日曜朝湯8:00～12:00 ※定休金曜