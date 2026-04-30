4,350名の広報パーソンを輩出。企業が選ぶ若手広報の育成講座「広報担当者養成講座」が6月5日（金）に開講

株式会社宣伝会議

株式会社宣伝会議（本社：東京都港区／代表取締役社長：高橋 智哉）は、広報人材の育成を目的とした「広報担当者養成講座」を2026年6月5日（金）より開講します。

本講座は第52期を迎え、累計4,350名以上が受講。大手から中小企業まで、広報担当者の育成や部下研修として活用されてきました。

■広報担当者養成講座とは

本講座は、広報業務の基礎を体系的に学べる研修です。全10回の講義を通じて、必要な知識と考え方を一通り習得できる構成となっており、新任担当者からマネージャーまで幅広く対応しています。

詳細はこちら :https://www.sendenkaigi.com/marketing/courses/lp-press-officer/

近年、企業における広報の重要性は高まる一方で、人材育成に課題を抱えるケースも少なくありません。特に、基礎を体系的に学ぶ機会が不足していることが、多くの現場で共通の課題となっています。

こうした背景のもと、本講座は大手から中小企業まで幅広く導入されており、業界・業種を問わず活用されています。広報担当者本人のスキル習得だけでなく、部下育成の一環として取り入れられている点も特長です。

また、6月は年度初期にあたり、人材育成を進める上で重要なタイミングです。この時期に基礎を固めることで、その後の広報活動の質向上にもつながります。

さらに、受講生同士の交流機会を通じて、他社の事例や多様な視点に触れることができ、実務に活かせるネットワークの構築も可能です。

☑️なぜ今か

- 年度初期で広報体制や役割の見直しが進む時期のため- 新任担当者の立ち上がりと育成ニーズが高まるため- SNSや情報発信の高度化により基礎力の重要性が増しているため

☑️「広報担当者養成講座」のポイント

- 第52期、累計4,350名が受講した実績ある講座- 全10回で広報の基礎を体系的に一通り習得可能- 業界・業種問わず、大手から中小まで導入実績あり

☑️こんな方におすすめ

- 新任広報担当者として基礎から学びたい方- 部下の育成に課題を感じている広報マネージャー- 広報業務を体系的に学び直したい方

商品名：広報担当者養成講座

実施形式：東京教室（南青山）＆オンラインのハイブリット開講 回ごとに受講形式が選択できます

実施時期：2026年6月5日（金）開講 全10回

金額：

スタンダードコース（全10回の受講権＋動画補講）：137,500円（税込）

シンプルコース（全10回の受講権）：110,000円（税込）

詳細・申込はこちら :https://www.sendenkaigi.com/marketing/courses/lp-press-officer/

宣伝会議について

株式会社宣伝会議は1954年創刊の月刊『宣伝会議』を起点に、出版、教育、イベント、アワード、コンサルティングなど多角的な事業を展開しています。月刊『宣伝会議』『販促会議』『広報会議』『ブレーン』『環境ビジネス』をはじめとする専門誌の発行や、Webメディア「AdverTimes.」の運営を通じて、マーケティング・クリエイティブ・環境にかかわる最新動向や実践知を発信。加えて、年間約10万人が受講する講座・研修を提供し、次世代の人材育成にも注力しています。