株式会社Mavericksが開発する、動画生成AI「NoLang」のスライド生成機能で作成したスライドがPPTX形式の出力に対応。PowerPoint・Google Slidesでの編集が可能に！

株式会社Mavericks

日本発、動画生成AI「NoLang（ノーラン）」を提供する株式会社Mavericks（本社：東京都文京区、代表者：代表取締役社長 奥野 将太）は、本日、法人プランのスライド生成機能に正式にPPTX形式エクスポート機能を搭載し、PowerPoint・Google Slidesで直接編集できる形式へ対応しました。これにより、NoLangで生成したスライドをPowerPoint・Google Slidesで自由に編集できるようになり、AIによる自動生成と手作業による細部仕上げを組み合わせたハイブリッドな資料制作ワークフローが実現します。

■AIスライド生成の"あと一歩"を埋めるPPTX出力

ビジネス現場で日常的に使われるPowerPoint・Google Slidesは、企業のスライド資料における事実上の標準フォーマットとなっています。営業パーソン400名を対象とした調査では、営業職が最も時間をかけている業務の1位は「資料作成」で、1人あたり年間619時間（人件費換算で約167万円相当）が資料作成に費やされているという結果も報告されています（※1）。AI生成スライドが普及しつつある現在も、最終的な仕上げ・社内テンプレートへの統合・手持ち写真や図版の差し込みなど、"細部の人の手"が必要な作業はビジネス現場に根強く残っています。

NoLangのスライド生成機能は、AIが瞬時に図解入りスライドを生成できる強みを持つ一方で、「自社のロゴを差し替えたい」「実物の商品写真を挿入したい」「既存のコーポレートテンプレートに統合したい」といった細やかな編集要望には、慣れたPowerPoint・Google Slidesで対応したいというニーズが多く寄せられていました。

※1 株式会社スマートスライド「営業パーソンが最も時間をかけている業務第一位は"資料作成"。営業現場における業務実態調査2021を公開。(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000052185.html)」（営業パーソン400名対象、営業職が資料作成に費やす時間は1人あたり年間619時間）

■NoLangで作成したスライドをPPTX形式で出力可能に

NoLangで生成したスライドの右上「エクスポート」ボタンから「PPTX」形式を選択するだけで、編集可能なPowerPointファイルとして書き出せます。書き出したファイルはPowerPointやGoogle Slidesで通常のスライドとして開き、テキスト・画像・図形・レイアウトをはじめとするすべての要素を自由に編集できます。

手持ちの画像をスライドへ直接挿入したり、自社のコーポレートテンプレートに合わせて配色やフォントを調整したりといった、AIによる自動生成だけでは対応しきれない細やかな編集も、慣れたツール上で完結します。土台部分はNoLangのAIで一気に作成し、細部の仕上げだけを手作業で行うハイブリッドな資料制作フローによって、資料作成の総工数を大幅に短縮しつつ、ビジネス現場の要求水準に合わせた完成度を自由に調整できます。

■実際の活用シーン

マニュアル・研修資料作成

新入社員研修・コンプライアンス研修・マネジメント研修など、社内研修向けスライドの土台をNoLangで一気に生成し、PowerPoint上で自社の組織図、社内ルールの図解、実際の業務風景や講師紹介の写真などを差し込めます。年度ごとに更新が必要な統計データや事例の差し替え、受講者の属性に合わせた章立ての調整も、使い慣れたツール上で効率的にメンテナンスできます。

営業・提案資料作成

業界別・課題別にNoLangで提案書の原案を生成した後、PowerPointで顧客名・ロゴ・導入事例の写真・具体的な提案金額・想定ROIなどを差し込むことで、顧客ごとにパーソナライズされた提案書を短時間で仕上げられます。商談直前のヒアリングで得た要望を踏まえたタイトルの微修正やスライド差し替えにも、慣れた操作でスピーディに対応可能です。

IR・決算説明資料

決算説明会資料や個人投資家向け説明資料、統合報告書のサマリースライドなど、コーポレートデザインやブランドガイドラインへの厳密な準拠が求められるIR資料も、NoLangで構成と図解の原案を素早く作成し、PowerPointで正式テンプレートへ移行のうえ、財務数値・業績推移グラフ・脚注表記などを精緻に編集できます。経営層・IR担当・法務・デザイナーなど複数の関係者によるレビューと修正も、Google Slidesでの共同編集と組み合わせてスムーズに進められます。

■今後の展望

株式会社Mavericksは引き続き、AIによる自動生成と、ユーザーの手作業による仕上げを自然につなぐワークフローを動画生成AI「NoLang」を通じて提供し、企業のコンテンツ制作・情報発信における課題解消に貢献してまいります。

■動画生成AI「NoLang」とは

動画生成AI「NoLang」は、テキストやPDF・pptx資料、WebサイトのURL、さらには画像や音声・動画ファイルを入力するだけで、最短数秒で動画を生成できる日本発の動画生成AIサービスです。

2024年7月のリリース以来、登録ユーザー数は15万人、法人企業の導入社数は80社を突破。ニュース記事の要約動画作成、SNS向けコンテンツ制作、社内研修資料の動画化など、幅広い用途で活用されており、日本発の動画生成AIプロダクトとして日本最大級の規模を誇ります（2026年3月時点）※。

100体以上のアバターや300種類以上の音声などの豊富なアセットに加え、独自のアバターを作成できる機能や感情豊かな音声合成機能を備えており、専門知識がなくても誰でも瞬時に高品質な動画を作成できます。

※ 登録ユーザー数で比較（当社調べ）

■資料請求・お問い合わせ

NoLangで動画を作成してみる :https://no-lang.com/

NoLang for Business 公式サイト

https://corp.no-lang.com

NoLang 法人プラン 即日申込

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NoLang 法人プラン 資料請求

https://no-lang.com/biz-form/request-doc(https://no-lang.com/biz-form/apply)

NoLangに関する問い合わせ

https://no-lang.com/biz-form/contact

「NoLang」の導入支援をはじめ、PoC（概念実証）の実施、AI研修のご相談、貴社の課題に合わせたシステム開発に至るまで、日々AIプロダクト開発の最前線を走る我々が直接ご提案します。まずはお気軽にお問い合わせください。

■会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/129953/table/143_1_3e911d971b2f141ca833cbec4a1d5150.jpg?v=202605010251 ]

株式会社Mavericksは、プロダクトアウト型の生成AIスタートアップです。リアルタイム動画生成AI「NoLang」や超解像化技術「カクダイ」など、先端的な自社プロダクトを多数保有しています。生成AI時代の開発現場の先端をキャッチアップしている、開発力に特化したチームです。

NoLangにご興味をお持ちの方はもちろん、事業会社関係者の方、顧客基盤へのAIサービス導入を考えていらっしゃる方、組織におけるDX担当者様など、以下のメールアドレスよりご連絡くださいませ。

お問い合わせ先：nolang-corporate@mvrks.co.jp