積載率が上がらないのはなぜか？- 物流業を変える“配車・積載最適化AI”とは～AIデータ社、「AI LogiPro on IDX」に最適化AIモデルを搭載～

AIデータ株式会社

企業データとAIの利活用カンパニー、AIデータ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 佐々木隆仁、以下AIデータ社）は、物流業界における収益低迷の主要因である「積載率の非効率」に着目し、AI孔明 on IDXを基盤とした「AI LogiPro on IDX」に最適化AIモデルを搭載した “配車・積載最適化AI”の提供を開始しました。

本ソリューションは、配車・積載・ルート・人員配置を統合的に最適化し、物流企業の利益構造を根本から改善することを目的としています。

■ 背景：なぜ物流は“運んでも儲からない”のか

現在、物流業界では以下のような課題が深刻化しています。

・ ドライバー不足

・ 燃料費の高騰

・ 労働時間規制（2024年問題）

・ 需要の不安定化

現場では日々最大限の努力が行われていますが、

・ 空車が発生する

・ 積載率が低い

・ 非効率なルートが発生する

といった問題が解消されていません。「運んでいるのに利益が出ない」構造が続いています。

■課題の本質：積載率が上がらない理由

積載率が上がらない理由は単純ではありません。

・ 配車が経験や勘に依存している

・ 荷物・車両・時間の組み合わせが最適化されていない

・ 部門・拠点ごとに判断が分断されている

・ リアルタイムでの再最適化ができない

問題は現場ではなく、“構造的な最適化不足”にあります。

■ 解決策：配車・積載最適化AI「AI LogiPro on IDX」

AI LogiPro on IDXは、物流業の意思決定をデータとAIの力で支援し、積載率の最大化を実現します。

1.データ統合（IDX）

・受注・配送・車両・ルート情報をドライブに集約

・アップロードされたデータをもとに、AIが全体状況を即時に分析・整理

2.AI分析・予測

・需要予測・配送量の変動分析

・過去データと業界知見をもとにしたリスク・遅延傾向の分析

データにもとづく、先を読んだ配車判断が可能に

3.最適化エンジン

・配車・積載・ルートの最適パターンをAIが提案

・「勘と経験」から「データと提案」へのシフトを実現

限られたリソースで最大の効率を実現

4. AI PMO（実行・運用最適化）

・配車計画のAIレビューと改善提案

・定期的なKPIレポートの自動生成

・データ蓄積にもとづく継続的な改善提案（Loop）

“机上の最適化”ではなく、“現場で動く最適化”を実現

■期待される導入効果

・積載率向上（＋10～20%）

・燃料コスト削減

・ドライバー負担軽減

・利益率改善

同じ車両・同じ人員で、より高い収益を実現

■メッセージ

これまで物流業は、

現場の経験

熟練者の判断

によって支えられてきました。

しかしこれからは、

“最適化できるかどうか”が利益を決める時代です。

積載率は“努力”では上がらない。最適化で上がる。

■ 今後の展開

AIデータ社は、製造業、物流業に続き、

* 小売

* 医療

* エネルギー

など、あらゆる業界に対して「最適化AI × AI PMO」を展開していきます。

■AIデータ株式会社について

名 称：AIデータ株式会社

設 立：2015年4月

資本金：1億円（資本準備金15億2500万円）

代表取締役社長：佐々木 隆仁

所在地：東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町ビル4F

URL： https://www.aidata.co.jp/

AIデータ社は、データインフラと知財インフラを基盤に、20年以上にわたり企業や個人のデータ資産を守り、活用する事業を展開してきました。1万社以上の企業、100万人以上のお客様から信頼を得ており、データ共有、バックアップ、復旧、移行、消去を包括する「データエコシステム事業」では、BCNアワードで17年連続販売本数1位を獲得しています。

データインフラでは、IDXのクラウドデータ管理や復旧サービスを提供するとともに、経済産業大臣賞を受けたフォレンジック調査や証拠開示サービスを通じて、法務分野でも高い評価を得ています。

一方、知財インフラでは、グループ会社の特許検索・出願支援システム『Tokkyo.Ai』や特許売買を可能にするIPマーケットプレイスの構築により、知財管理と収益化を支援。これらを統合し、生成AI『AI孔明』によるデータと知財の融合プラットフォームを展開しています。また、防衛省との連携による若手エンジニア育成にも注力し、データ管理と知財保護を通じて社会基盤の強化に貢献しています。