「MUSIC AWARDS JAPAN」ノミネート作品を発表！最終投票がスタートし、6月13日の授賞式へ

MUSIC AWARDS JAPAN 実行委員会

一般社団法人カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会（CEIPA）による国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」（MAJ2026）は、6月13日（土）の授賞式で表彰するノミネート作品を発表いたします。最優秀作品を決定する最終投票は本日より開始、授賞式は6月13日（土）にTOYOTA ARENA TOKYOおよびSGCホール有明にて開催されます。

【「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」について】

「世界とつながり、音楽の未来を灯す（ともす）。」をコンセプトとした国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN」は、今年6月13日（土）にTOYOTA ARENA TOKYOおよびSGCホール有明にて開催される授賞式で発表されるノミネート作品/アーティストとなる作品/アーティストを63部門で決定しました。主要部門を表彰するGrand CeremonyはNHKにて生放送、その前に開催されるレッドカーペットはNHK BSにて、さらに、SGCホール有明（東京ドリームパーク）で開催される主要部門以外を表彰するPremiere CeremonyはTOKYO MXにて放送いたします。また、Premiere CeremonyおよびGrand Ceremony の様子は、グローバルプロジェクトパートナーであるYouTubeにて全世界配信（※一部地域を除く）、ゴールドパートナーであるNTTドコモの映像配信サービスLemino、ABEMA、radikoでも生配信いたします。さらにSpotifyやTikTok、X、YouTubeなどのSNSプラットフォームでも、ショートコンテンツの発信を行います。

主要6部門では、最優秀楽曲賞100曲、最優秀アーティスト賞100アーティスト、最優秀アルバム賞100作品、最優秀ニュー・アーティスト賞50アーティスト、Best Global Hit from Japan100曲、最優秀アジア楽曲賞21曲の中から、各部門5つずつのノミネート作品/アーティストが決定しました。エントリー作品に選ばれたアーティスト・クリエイターをはじめとする音楽関係者によってノミネート作品の中から最優秀作品を決定する最終投票も、いよいよ本日より開始いたします。最優秀作品の決定まで、どうぞご期待ください。

なお、MAJ2026にて実施を予定しておりました、「ミュージックテック特別賞」につきまして、選考プロセスの一環である「Music Tech Start Up Pitch Japan 2026」の開催延期に伴い、本年の実施を見送ることとなったため、MAJ2026では全77部門の最優秀作品/アーティストを決定します。

【ノミネート作品 -主要6部門-】

※数字・アルファベット・五十音順で表記しています

<最優秀楽曲賞>

Blue Jeans ／ HANA

IRIS OUT ／ 米津玄師

怪獣 ／ サカナクション

革命道中 - On The Way ／ アイナ・ジ・エンド

好きすぎて滅！ ／ M!LK

<最優秀アーティスト賞>

Fujii Kaze

HANA

Mrs. GREEN APPLE

サカナクション

米津玄師

<最優秀ニュー・アーティスト賞>

CANDY TUNE

HANA

luv

STARGLOW

ブランデー戦記

<最優秀アルバム賞>

10 ／ Mrs. GREEN APPLE

Dear Jubilee -RADWIMPS TRIBUTE- ／ Various Artists

Gen ／ 星野源

Prema ／ Fujii Kaze

THANK YOU SO MUCH ／ サザンオールスターズ