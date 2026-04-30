「MUSIC AWARDS JAPAN」ノミネート作品を発表！最終投票がスタートし、6月13日の授賞式へ
一般社団法人カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会（CEIPA）による国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」（MAJ2026）は、6月13日（土）の授賞式で表彰するノミネート作品を発表いたします。最優秀作品を決定する最終投票は本日より開始、授賞式は6月13日（土）にTOYOTA ARENA TOKYOおよびSGCホール有明にて開催されます。
【「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」について】
「世界とつながり、音楽の未来を灯す（ともす）。」をコンセプトとした国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN」は、今年6月13日（土）にTOYOTA ARENA TOKYOおよびSGCホール有明にて開催される授賞式で発表されるノミネート作品/アーティストとなる作品/アーティストを63部門で決定しました。主要部門を表彰するGrand CeremonyはNHKにて生放送、その前に開催されるレッドカーペットはNHK BSにて、さらに、SGCホール有明（東京ドリームパーク）で開催される主要部門以外を表彰するPremiere CeremonyはTOKYO MXにて放送いたします。また、Premiere CeremonyおよびGrand Ceremony の様子は、グローバルプロジェクトパートナーであるYouTubeにて全世界配信（※一部地域を除く）、ゴールドパートナーであるNTTドコモの映像配信サービスLemino、ABEMA、radikoでも生配信いたします。さらにSpotifyやTikTok、X、YouTubeなどのSNSプラットフォームでも、ショートコンテンツの発信を行います。
主要6部門では、最優秀楽曲賞100曲、最優秀アーティスト賞100アーティスト、最優秀アルバム賞100作品、最優秀ニュー・アーティスト賞50アーティスト、Best Global Hit from Japan100曲、最優秀アジア楽曲賞21曲の中から、各部門5つずつのノミネート作品/アーティストが決定しました。エントリー作品に選ばれたアーティスト・クリエイターをはじめとする音楽関係者によってノミネート作品の中から最優秀作品を決定する最終投票も、いよいよ本日より開始いたします。最優秀作品の決定まで、どうぞご期待ください。
なお、MAJ2026にて実施を予定しておりました、「ミュージックテック特別賞」につきまして、選考プロセスの一環である「Music Tech Start Up Pitch Japan 2026」の開催延期に伴い、本年の実施を見送ることとなったため、MAJ2026では全77部門の最優秀作品/アーティストを決定します。
【ノミネート作品 -主要6部門-】
※数字・アルファベット・五十音順で表記しています
<最優秀楽曲賞>
Blue Jeans ／ HANA
IRIS OUT ／ 米津玄師
怪獣 ／ サカナクション
革命道中 - On The Way ／ アイナ・ジ・エンド
好きすぎて滅！ ／ M!LK
<最優秀アーティスト賞>
Fujii Kaze
HANA
Mrs. GREEN APPLE
サカナクション
米津玄師
<最優秀ニュー・アーティスト賞>
CANDY TUNE
HANA
luv
STARGLOW
ブランデー戦記
<最優秀アルバム賞>
10 ／ Mrs. GREEN APPLE
Dear Jubilee -RADWIMPS TRIBUTE- ／ Various Artists
Gen ／ 星野源
Prema ／ Fujii Kaze
THANK YOU SO MUCH ／ サザンオールスターズ
HYPNOTIZE ／ XG
IRIS OUT ／ 米津玄師
JANE DOE ／ 米津玄師, 宇多田ヒカル
ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids) ／ LiSA
うっせぇわ ／ Ado
<最優秀アジア楽曲賞>
【Indonesia】Tabola Bale ／ Silet Open Up
【Philippines】Multo ／ Cup of Joe
【South Korea】Dash ／ PLAVE
【South Korea】Drowning ／ WOODZ
【South Korea】Golden ／ HUNTR/X
【ノミネート作品 -その他の57部門-】
※全77部門の中で、ノミネート発表のある部門は63部門となります。
【「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」投票について】
CEIPA は、MUSIC AWARD JAPAN 2026の投票・選考の透明性と公平性を守るため、投票・選考プロセスに責任を有し、また、その開票・投票結果を厳重に管理しています。
CEIPAは、投票・選考のプロセスが「MUSIC AWARDS JAPAN 2026 VOTING RULE BOOK」 （以下、「 VOTING RULE BOOK」）に適合しているかに関し、有限責任監査法人トーマツに「合意された手続業務」を依頼し、実施結果報告書を受領する予定です。
当該手続きは、投票・選考プロセスの監査として行われるものではなく、また、実施結果報告書は、投票・選考プロセスについて保証を提供するものではありませんが、CEIPAとして VOTING RULE BOOKに基づく投票・選考プロセスが公平であること、また透明性をもってシステム及びプロセスが運用されていることを結論付けるにあたり、上記の実施結果報告書を補完的資料として活用する予定です。
【「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」アワードウィーク】
MAJ2026では、6月5日（金）～6月13日（土）の授賞式に向けた期間をアワード開催ウィークとして、様々なアーティストのパフォーマンスを楽しむことのできるステージや、国内外の音楽業界関係者によるセミナーやショーケースを開催いたします。このたび、アニメ音楽を特集するリスアニ！LIVE on TOKYO ANIME MUSIC HIGHLIGHTSや昨年も開催された演歌・歌謡曲ライブなど、さまざまなライブの詳細が決定いたしました。各イベントの詳細は、MAJ2026公式サイトで後日発表予定です。
2026年6月5日（金）～7日
YouTube Music Weekend: MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Edition
昨年に引き続き、MAJの各部門にノミネートされたアーティストが撮り下ろしライブ映像やミュージックビデオなどをプレミア公開する「YouTube Music Weekend: MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Edition」を開催。
2026年6月8日（月）
THE SUCCESSOR MAJ HIP HOP TRIBUTE
高木完、Zeebra、YZERRがプロデュース！ジャパニーズ・ヒップホップ40年以上の歴史を称えるセレモニー。
日時：2026年6月8日（月）17:30 開場 / 18:30開演 (20:30終演予定)
場所：Zepp DiverCity (TOKYO)
出演者：T-Pablow / STUTS / \ellow Bucks / MC TYSON / OZworld / DJ CHARI & DJ TATSUKI
/ RHYMESTER / キングギドラ / NITRO MICROPHONE UNDERGROUND and more...
2026年6月8日（月）・9日（火）・10日（水）
～“NOT A SCENE. A STATEMENT. | WaJAZZ”～JAZZ NOT ONLY JAZZ in MAJ
DAY1は石若駿が中心となりさまざまなゲストアーティストとセッションを繰り広げるライブ企画「JAZZ NOT ONLY JAZZ」のスピンオフ企画「JAZZ NOT ONLY JAZZ in MAJ」を実施。DAY2は“ジャンルをクロスオーバーしながら拡大していくジャズ”をテーマに「JAZZ EXPANSION」と題したステージを展開。DAY3は“日本のジャズの歴史と、そこから拡張されていくジャズの可能性”をテーマとしたステージが届けられる。
日時：2026年6月8日（月）・9日（火）
1stステージ 開場16:00 開演17:00 2ndステージ 開場19:45 開演20:30
場所：Billboard Live TOKYO
DAY 1 出演者：石若駿 / 渡辺翔太 / マーティ・ホロベック
スペシャルゲスト：田島貴男（Original Love）/ 大橋トリオ
DAY 2 出演者：黒田卓也(tp) / 松井秀太郎(tp) / 梅井美咲(p)
DAY 3 出演者：寺久保伶矢 / Tenors In Chaos / 森山威男カルテット
2026年6月9日（火）
リスアニ！LIVE on TOKYO ANIME MUSIC HIGHLIGHTS
日本から世界に発信する、全曲生バンド演奏によるアニメ音楽フェス。
日時：2026年6月9日（火）18:00 開場 / 19:00 開演 (21:15 終演予定)
場所：TOYOTA ARENA TOKYO
出演者 ：アイドルマスター シャイニーカラーズ【コメティック】 / オーイシマサヨシ / TrySail
/ MyGO!!!!! / ラブライブ！サンシャイン!!【Guilty Kiss,Saint Snow】
/ TeddyLoid（Special DJ SET）
2026年6月9日（火）
Billboard JAPAN | Spotify presents Women In Music - EQUAL STAGE
女性のエンパワメントを軸に、国内外で活躍する女性アーティスト達が共鳴するステージを展開。
日時：2026年6月9日（火）17:30 開場 / 18:30開演 (22:00終演予定)
場所：SGCホール有明
2026年6月10日（水）
A Tribute to EIICHI OHTAKI
MAJを象徴するアーティスト「SYMBOL OF MUSIC AWARDS JAPAN 2025」に選ばれた昨年のYELLOW MAGIC ORCHESTRA(YMO)に続き、今年は大滝詠一のトリビュート公演を編成。
日時：2026年6月10日（水）17:30 開場 / 18:30開演
場所：SGCホール有明
出演者：伊藤銀次/稲垣潤一/杉真理/鈴木茂/トータス松本（ウルフルズ）/野宮真貴
/ハンバート ハンバート/藤井フミヤ/渡辺満里奈 ※50音順
NIAGARA'S CLUB BAND
井上鑑(音楽監督/Key) / 高水健司(B) / 上原"ユカリ"裕(Ds) / 今剛(G) / 土方隆行(G)
/ 三沢またろう(Per)…and more!
2026年6月11日（木）
Surf & Breeze 高中正義/ANRI
波にきらめく シティポップの楽園がここにある。
日時：2026 年 6 月 11 日(木) 開演17:30 開演18:30（21:00終演予定）
場所：SGC ホール有明
出演者：高中正義 ／ ANRI
2026年6月11日（木）
演歌・歌謡曲LIVE [最優秀 演歌・歌謡曲 楽曲賞 授賞式]
当代きっての演歌・歌謡曲部門のトップアーティストによって珠玉の名曲を歌い継ぐライブコンサート。併せて、最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞のノミネート作品の紹介及び最優秀賞の発表、授賞式を開催。
日時：2026年6月11日（木）
場所：Zepp DiverCity (TOKYO)
放送：テレビ東京・BSテレ東（予定）
2026年6月11日（木）
Shibuya Sound Scramble 2026 TOKYO PLAYGROUND Stage
日時：2026年6月11日（木）18:00開場 / 18:45 開演
場所：Spotify O-nest
出演者：RIKI（台湾） / kiyu / 7co / PompadollS（順不同）
2026年6月11日（木）
Shibuya Sound Scramble 2026 Tokyo Calling Stage
日時：2026年6月11日（木）18:00開場 / 18:45 開演
場所：Spotify O-WEST
出演者：かりゆし58 / 四星球（スーシンチュウ） / 板歯目 / Winningshot(韓国) / ジエンプティ（順不同）
2026年6月11日（木）
Shibuya Sound Scramble 2026 SONG BRIDGE Stage
日時：2026年6月11日（木）18:00開場 / 18:45 開演
場所：duo MUSIC EXCHANGE
2026年6月11日（木）・12日（金）
第23回東京国際ミュージック・マーケット（23rdTIMM）
国内外の音楽・エンタメ業界関係者によるネットワーキングの実施、ビジネスセミナー、ショーケースライブ等の実施
【「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」オフィシャルグッズ】
MUSIC AWARDS JAPAN 2026公式アイテムを2026年5月29日（金）よりECサイトにて販売開始します。また、2026年6月13日（土）のGrand Ceremonyや2026年6月5日（金）～2026年6月13日（土）のアワードウィークでは、各ライブ会場での会場物販や青海・お台場エリアで展開しているトヨタ自動車株式会社の「e-Palette」を活用した『PALETTE MARCHE』でも販売を予定しています。
【「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」協賛パートナー】
本アワード開催に当たり、トップパートナーには昨年に引き続きトヨタグループ、新たに設定されたプラチナパートナーに株式会社木下グループ、ゴールドパートナーには株式会社NTTドコモ、アサヒビール株式会社、シルバーパートナーには、オッズパーク株式会社、京都芸術大学（学校法人瓜生山学園）、スポティファイジャパン株式会社、東急不動産株式会社、読売新聞社を迎えます。他カテゴリーにおいても数多くの企業にサポートいただくことが決定しております。
【「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」開催概要】
・開催日時：2026年6月13日（土）
※開催ウィーク：2026年6月5日(金)～6月13日 (土)
・会場：TOYOTA ARENA TOKYO他
・協力：経済産業省、文化庁、日本貿易振興機構（ジェトロ）（予定）
・後援：東京都、国際交流基金
・公式サイト：https://www.musicawardsjapan.com/
<『TOYOTA ARENA TOKYO』とは>
2025年10月、お台場エリア「青海」にて開業したトヨタグループが手掛ける次世代アリーナ。「可能性にかけていこう」のコンセプトのもと、スポーツや音楽といったジャンル、さらには世代の垣根を越えて、“挑戦するすべての人”が、この場所から世界へと羽ばたく聖地になることを目指しています。
【「MUSIC AWARDS JAPAN」公式SNS】
・公式X ：https://x.com/MAJ_CEIPA
・公式YouTube：https://www.youtube.com/@musicawardsjapanceipa
・公式Instagram：https://www.instagram.com/maj_ceipa_official/
・公式Facebook：https://www.facebook.com/maj.ceipa.official/
・公式TikTok：https://www.tiktok.com/@maj_ceipa_official
・公式TimeTree：https://timetreeapp.com/public_calendars/musicawardsjapan_ceipa_official