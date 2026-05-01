コレド日本橋　2026年10月15日（木）に閉館

三井不動産商業マネジメント株式会社

三井不動産商業マネジメント株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：大林 修）が運営する「コレド日本橋」は、2026年10月15日（木）をもって閉館いたします。

2004年3月の開業以来、コレド日本橋は、日常のお買い物やお食事、仕事の合間のひとときなど、さまざまな場面で多くのお客さまの暮らしに寄り添ってまいりました。日本橋のまちの変化とともに歩み、約22年にわたり親しまれてきたこの場所が迎える節目にあたり、これまで支えてくださった皆さまへ、心より感謝申し上げます。

閉館までの限られた時間ではありますが、感謝の気持ちを形にし、最後まで心地よくお過ごしいただける空間をお届けしてまいります。

■本リリースの内容

6月15日（月）に営業終了する2F～4F店舗を中心とした、Thanks SALEなどのご案内

※10月15日（木）の閉館に向けた今後の施策については、決まり次第順次お知らせいたします。

■今後のスケジュール

2026年6月15日（月）--- 2F～4F 各店舗が営業終了

2026年10月15日（木）--- B1～1F 店舗が営業終了、コレド日本橋閉館

※B1「日本橋 西川」・1F「トモズ」は、10月16日以降も営業を継続いたします。

お買物券が当たる！「THANKS スクラッチくじ」

期間中、コレド日本橋の対象店舗で3,000円

（税込/合算不可）以上のお買上げ時に１枚

スクラッチくじをプレゼント。

※先着数に達し次第、終了となります。

THANKS スクラッチくじ 概要

期間：2026年5月15日（金）～6月15日（月）

※詳細は施設ウェブサイトにて順次ご案内いたします。

最大70％OFF「Thanks SALE」

6月15日（月）に営業終了する一部ショップにて

セールを開催。期間限定の特別なご案内です。

Thanks SALE 概要

期間：2026年5月8日（金）～6月15日（月）

対象店舗：ar*、エコー、Disk1、JINS、

NEWYORKER OWN STYLE、style table、

Nama Candle、ファブリックス、ミオ ミオ

※詳細は施設ウェブサイトにて順次ご案内いたします。

500円OFF「Thanks Coupon」

6月15日（月）に営業終了する一部ショップにて

使えるクーポンをご用意いたしました。三井ショッピングパークアプリより配信いたします。

Thanks Coupon 概要

期間：2026年5月8日（金）～6月7日（日）

対象店舗：エコー、Disk1、大峽製鞄、style table、Nama Candle、Recoverypro Lab. 疲労回復ウェアSHOP by宝島社、コスメキッチン、ミオ ミオ、 ar*、ネイルクイック

※詳細は施設ウェブサイトにて順次ご案内いたします。

三井ショッピングパーク メンバーズプログラム メダル会員限定「グルメポイントアップ」

4F飲食店舗にて、プレミアム・ゴールドメダル会員限定のポイントアップキャンペーンを実施します。

期間：2026年5月8日（金）～6月14日（日）

※5月15日（金）、5月22日（金）～25日（月）、6月5日（金）は対象外

対象：コレド日本橋 4F飲食店舗

内容：プレミアム・ゴールドメダル会員限定で、

三井ショッピングパークポイントアップ

※詳細は施設ウェブサイトにて順次ご案内いたします。

「一本花プレゼント」

6月13日（土）～6月15日（月）

2F～4Fの対象店舗にて、2,000円（税込）以上お買上げのお客様へ、感謝の気持ちを込めて一本花をプレゼントいたします。

※プレゼントは数に限りがございます。なくなり次第終了となります。

※対象店舗などの詳細は、施設ウェブサイトにて順次ご案内いたします。

※画像はイメージです。

同時開催 「きちんと見えする 大人のリラックス コーディネート」

大人のリラックス感がありながら、落ち着きや華やかさのあるコーディネートをご提案。三井ショッピングパークアプリよりお得なクーポンも配信します。

期間：2026年5月15日（金）～6月15日（月）

対象店舗：カリテ スケープ、ノーブル、ノーリーズ、ユナイテッドアローズ、UNITED TOKYO

内容：三井ショッピングアプリにてクーポン配信

対象商品を含む 20,000円（税込）以上ご購入で、2,000円OFF

※詳細は施設ウェブサイトにて順次ご案内いたします。

【施設情報】

施設名称：COREDO日本橋

所在地 ：東京都中央区日本橋1-4-1

営業時間：

●ショップ・サービス[B1～3F] 11:00～20:00

●レストラン[4F] 11:00～23:00（平日）/11:00～22:00（土日祝）

●カフェ＆デリ[B1] 10:00～22:00（平日）/10:00～21:00（土日祝）

※一部店舗により異なります

公式ウェブサイト：https://mitsui-shopping-park.com/urban/nihonbashi/index.html