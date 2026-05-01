国産小麦100%の“讃岐うどん麺”使用！「ほっともっと」夏のひんやりサイドメニュー『ミニ冷やしわかめうどん』

株式会社プレナス

株式会社プレナスは、持ち帰り弁当の「Hotto Motto (ほっともっと)」を、2026年4月末現在、2,423店舗展開しております。「ほっともっと」では公式SNS(X・Instagram)でも新商品情報を配信しております。(#ほっともっと)

このたび「ほっともっと」では、期間限定のさっぱり系サイドメニュー『ミニ冷やしわかめうどん』を5月8日(金)より新発売いたします。

■“讃岐うどん麺”使用！暑さを吹き飛ばす、つるっと爽やかな一杯

毎年ご好評いただいている、季節限定のサイドメニュー『ミニ冷やしわかめうどん』が今年も登場します。本商品は、国産小麦を100％使用したこだわりの“讃岐うどん麺”を使用。コシがありながらもつるっとした喉ごしが特長で、時間が経っても伸びにくく、最後までしっかりとした食感を楽しめます。具材には、わかめと天かすをトッピング。かつお、煮干し、昆布の旨味に生姜の風味を効かせた、専用の「冷やしうどんつゆ」をかけてお召し上がりください。お弁当のプラス一品として最適な、さっぱりと涼やかな一杯です。

■商品概要

・発売商品

讃岐うどん麺使用 ミニ冷やしわかめうどん 160円

・発売日

2026年5月8日(金)

・発売店舗

全国の「ほっともっと」2,423店舗(4月末現在)

■便利でお得な「ほっともっと」のネット注文！

「ほっともっと」のネット注文では、6日先までのご注文や、オードブル、パーティメニューのご予約が可能です。さらに、ネット注文限定でご利用可能なアプリクーポンも配信中です。

・ネット注文サイト

URL：https://www.hottomotto.com/netorder/

※価格はすべて税込です

※一部店舗では商品内容が異なる場合がございます