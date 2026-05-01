待望の日本初上演『Ryuichi Sakamoto & Tin Drum | KAGAMI+』チケット販売開始

VS.共同事業体

坂本龍一のピアノ演奏を三次元的に捉え、複合現実（MR）の空間に再構築する作品

『Ryuichi Sakamoto & Tin Drum | KAGAMI+』を日本で初めて上演いたします。

本公演は、2026年6月27日（土）から10月12日（月・祝）まで、大阪・うめきたの文化装置「VS.（ヴイエス）」にて開催。本日チケットを販売開始すると共に、日本での公演の全貌を明らかにいたします。

《KAGAMI》は、坂本龍一と、Todd Eckert率いるTin Drumが、坂本の人生最後の4年間をかけて共に構想・制作したプロジェクト。2023年、ニューヨーク〈The Shed〉での世界初演以降、ロンドン、マンチェスター、台北、シンガポール、メルボルン、イタリア、香港など世界各地で上演され、大きな反響を呼んできました。本作では、観客は透過型ヘッドセットを装着し、独自の三次元映像技術によって再現された坂本龍一の姿を体験します。グランドピアノに向かうその演奏は、音楽と呼応する幻想的な3Dビジュアルとともに空間に立ち上がり、現実のコンサートでは実現しえない距離で演奏と向き合うことができます。

さらに会場では、映像・写真・テキストに加え、坂本自身がブレンドした香りが空間を満たし、感覚を多層的にひらく体験が設計されています。

英国紙The Guardianは本作を「魔法のような体験」と評しました。

今回の日本公演では、本展のために拡張された特別バージョン《KAGAMI+》が披露されます。

本公演では、REDとBLUEの2種類のチケットをご用意。RED TICKETをご購入の上ご来場いただいた方には、7インチ・アナログレコード「An edition for the KAGAMI+ RED 2026」を特典として配布いたします。またBLUEチケットには学生割引も適応されます。

また、『KAGAMI』本編に加え、坂本龍一＋高谷史郎《TIME, TIME》や、Ryuichi Sakamoto: Playing the Piano 2026 - D、その他、新しいサウンドインスタレーションといった坂本龍一の音楽を多角的に感じられる展示作品を同時に観覧することができます。

■「Ryuichi Sakamoto & Tin Drum | KAGAMI+」

会期：2026年6月27日（土）～10月12日（月・祝）

開館時間：10:00～20:00（日時指定制）

休館日：月曜日（祝日、連休の場合は祝日明け平日）

会場：VS.（ヴイエス）

〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町6-86 グラングリーン大阪 うめきた公園 ノースパーク VS.

料金：

・RED TICKET（日時指定券・来場者限定特典付き） 15,000円

「KAGAMI（MRコンテンツ）」（約60分）

※待機・準備時間が含まれます。

※来場者限定特典7インチ・アナログレコード付き

・BLUE TICKET（日時指定券） 一般 4,500円 学生 2,500円

「KAGAMI（MRコンテンツ）」体験版（約30分）

※待機・準備時間が含まれます。

販売スケジュール：

・6月27日（土）から8月31日（月）までのチケットを5月1日（金）より発売。

・9月1日（火）から10月12日（月・祝）までのチケットは、8月1日（土）正午より販売開始。

チケット購入（イープラス）：https://eplus.jp/kagami-plus/

公式HP：https://sakamoto-kagami.com/

主催：Tin Drum / KAB Inc. / commmons / VS. Joint Partnership / WOWOW

特別協賛：株式会社デジタルガレージ、食べログ

協賛：株式会社ニューバランス ジャパン、株式会社ジーベックス、ソニー株式会社、SUNTORY WHISKY 碧Ao、１０９シネマズプレミアム新宿 プレミアムピュアサウンドシステム「SAION」

協力：ウシオライティング株式会社、株式会社プロマックス、ヤマハ株式会社、一般社団法人ナレッジキャピタル、ADAM ET ROPE、東海旅客鉄道株式会社

後援：FM COCOLO

【VS.（ヴイエス）とは】

(C) RAM KATZIR photo by VS.

「VS.」とは様々なジャンルの人やアイデアが鼓舞し合い、「良い対峙」をしながら新たな価値や関係性を生む、それぞれが持つ創造力を自由に解放する新しい文化装置です。2024年9月、グラングリーン大阪うめきた公園の中心に誕生しました。 地下に約 1,400 平方メートル の空間を要し、天井高15mの展示スタジオをはじめとするユニークな建築空間で、世界に向けた様々なイベントを開催します。国内外の多様な文化を結びつけ、VS. を訪れる人々や社会に対してインパクトを提供します。

【WEB】https://vsvs.jp

【Instagram】https://www.instagram.com/vsvs.jp/