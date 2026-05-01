【佐渡汽船】　長期滞在（４～９泊）でジェットフォイルがおトクに『佐渡ロングステイきっぷ』発売

株式会社みちのりホールディングス

佐渡汽船株式会社では、佐渡島内に4泊～9泊滞在することでジェットフォイル往復運賃が割引となる「佐渡ロングステイきっぷ」の発売を開始いたします。

キャンプや夏のアクティビティでの観光をはじめ、帰省や介護等など、佐渡島長期滞在のシーンで幅広くご利用いただけます。

さらに、佐渡島内の指定施設で使える1,000円分のクーポン券もセットとなります。この機会に、佐渡島で充実した時間をお過ごしください。

１．実施期間

2026年6月1日（月）～2027年2月28日（日）

２．適用条件

１.佐渡島内に4泊以上9泊以内で滞在される方

２.往復ともにジェットフォイルを利用（新潟航路）

３.事前予約制

３．発売金額

2026年6月1日(月)～6月30日(火)乗船分 大人10,910円・小児5,950円

※6月までの通常運賃・往復大人15,940円・小児7,980円

※往路が6月、復路が7月となる場合 大人11,190円・小児6,090円

※7月1日(水)～9月30日(水)乗船分 大人11,470円・小児6,230円

※往路が9月、復路が10月となる場合の発売金額は、10月以降の燃料油価格変動調整金が決定次第ホームページでご案内いたします。

４．予約受付について

インターネット予約（出発日から2か月前の同日～出航30分前まで予約可能）

５．島内施設で利用できる1,000円分のクーポン付き！

島内指定の宿泊施設、観光施設、お土産処などで利用できる1,000円分のクーポン券が付きます。

対象施設一覧はホームページにてご確認ください。

６．その他

１.国の特定有人国境離島地域社会維持推進交付金を活用しています。

２.ご利用にあたり幾つか注意点等がございます。詳細はホームページをご覧ください。

佐渡ロングステイきっぷの詳細はこちら →

（佐渡汽船公式ホームページ）

https://www.sadokisen.co.jp/news/longstaykippu2026/