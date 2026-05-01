【沼津市物産振興協議会】「第65回寄居北條まつり『北條食の陣』」に沼津市から出店します！

沼津市役所【(有)山信水産】ひもの・あじフライ販売

北条水軍の拠点として名高い「長浜城跡」をはじめ、戦国の世にあって五代百年にわたり関東を治めた小田原北条氏にまつわる史跡が市内に存在する沼津市は、北条氏にゆかりのある１２市２町の行政及び観光協会で構成される「北条五代観光推進協議会」に加盟しています。同協議会は、観光事業を通じて北条氏の歴史や文化を広く全国に紹介し、地域活性化を図ることを目的としています。

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今回は、太子様駐車場における「第65回寄居北條まつり『北條食の陣』」に沼津市から事業者が出店します。お気軽にお立ち寄りください！

沼津市物産振興協議会では、沼津物産の振興、販路拡大及び沼津ブランド確立などの諸活動をとおして、沼津の地域資源の特性化及び顕在化を図っています。

■出店情報■

◇５月10日（日）

出店者 (有)山信水産

出店内容 ひものやあじフライ販売🐟

■催事概要■

催 事 第65回寄居北條まつり『北條食の陣』

日 時 令和８年５月10日（日） 11：00～15：30

場 所 太子様駐車場内（埼玉県大里郡寄居町大字寄居５３１番地ほか）

主 催 寄居北條まつり実行委員会

■沼津市物産振興協議会ポータルサイト「沼津自慢」 https://numazu-jiman.com