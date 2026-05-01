マリオット・インターナショナル、「浜松マリオットホテル」を開業

マリオット・インターナショナル浜松マリオットホテル ゲストルーム

マリオット・インターナショナル（本社：米国メリーランド州、社長兼最高経営責任者：アンソニー・カプアーノ）が展開する30以上の卓越したホテルブランドのひとつである「マリオット・ホテル」は、本日、「浜松マリオットホテル」を開業しました。本ホテルの誕生は、静岡県浜松市におけるマリオットブランドの待望のデビューを飾るものです。今回の開業は、日本国内の主要な地方都市におけるブランドのプレゼンスのさらなる強化を図るとともに、戦略的な拡大を通じて日本のホスピタリティ市場への貢献を継続する、マリオット・インターナショナルの取り組みを示すものです。

「浜松マリオットホテル」は、マリオット・インターナショナルとホテルマネージメントインターナショナル（HMIホテルグループ）の協業による最新のプロジェクトとなります。旧「グランドホテル浜松」を改装し、マリオットのグローバルスタンダードに基づくサービスとデザインを取り入れ、現代性と洗練を兼ね備えた新たなデスティネーションへと生まれ変わりました。昨年12月に開業したばかりの「神戸マリオットホテル」のリブランドに続き、今回の開業も日本国内７施設をマリオットのグローバルネットワークへ統合する、マリオット・インターナショナルとHMIホテルグループの包括的な提携の一環として実現したものです。これにより、お客様は受賞歴を誇るロイヤルティプログラム「Marriott Bonvoy（マリオットボンヴォイ）」の特典を、より幅広くご利用いただけるようになります。また、イノベーションと文化の拠点として進化を続ける浜松市において、マリオットの進出は、国内外の旅行者にとって魅力あるデスティネーションとしての同市の将来性に対する、期待の高まりを示すものとなっています。

浜松市の新たなランドマークとして誕生

本ホテルは、世界的企業の本社や主要産業拠点が集積するエリアに位置し、ビジネス・レジャー双方の理想的な滞在拠点としてご利用いただけます。浜松を代表する自然・文化的スポットへのアクセスにも優れており、穏やかな湖面と名物うなぎで知られる浜名湖や、雄大な砂丘と海の眺望が広がる遠州灘海岸など、多彩な魅力を気軽にお楽しみいただけます。さらに、浜松城とその周辺公園では、同市の歴史と文化に触れることができるほか、浜松市楽器博物館の見学や、海風が描く美しい風紋で知られる中田島砂丘の散策など、幅広いアクティビティを通じて、浜松ならではの魅力をご堪能いただけます。

「浜松マリオットホテル」は、浜松駅バスターミナルや浜松駅に近い市内の中心部に位置します。東海道新幹線へのアクセスも非常に良く、東京や大阪といった主要都市へ1.5時間以内で移動することが可能です。また、富士山静岡空港からは約50km（車で1時間以内）、中部国際空港セントレアからは約100kmの距離にあり、国内外からのアクセスにも優れたロケーションを誇ります。

デザインコンセプト：織りの美学

「浜松マリオットホテル」のデザインコンセプト「織りの美学」は、繊維産業の中心地として、また音楽の街として長い歴史を誇る浜松の伝統に着想を得ています。館内のインテリアは、重なり合うテクスチャーや上質な素材、そして織機の構造を想起させるさりげないインダストリアル要素が調和することで、独自の世界観を創り出しています。

全236室の客室およびスイートルームは、ビジネス・レジャー双方のお客様に対応する快適性と機能性のバランスを重視し、現代的な設備を備えた設計となっています。館内のデザイン全体は、浜松の歴史と文化への敬意を表しながら、マリオットならではの快適性と利便性を兼ね備えています。客室やパブリックスペースには、浜名湖の穏やかな青や遠州灘海岸に広がる黄金の砂浜をイメージしたインテリアカラーを採用しています。洗練と安らぎが調和する空間は、現代の旅行者に向けた都会のオアシスとして、上質な滞在体験を提供します。

多彩なダイニング体験

「浜松マリオットホテル」では、国際色豊かなメニューから本格的な日本料理まで、多彩なダイニングをご用意しています。カジュアルなひとときから特別なディナーまで、あらゆるシーンやお客様のニーズに寄り添う、こだわりの美食体験をお届けします。オールデイダイニング「ロチェスター」では、地元の食材を取り入れつつ、各国の料理を提供し、一日を通して活気あふれるダイニング体験をお楽しみいただけます。また「いなんば」では、しゃぶしゃぶや鉄板焼きをはじめとする日本料理を中心に、多彩なメニューをご用意しています。さらに、懐石料理を提供する「聴涛館」では、四季折々の食材と繊細な盛り付けが響き合い、目にも鮮やかな料理が、心に深く刻まれる優雅なひとときを演出します。

ビジネスとレジャーの双方に応える充実の施設

当ホテルは、ビジネス・レジャー双方のニーズに応える、機能的かつ洗練された設備を備えています。Mクラブでは、Marriott Bonvoyのエリート会員およびプレミアムルームご宿泊のお客様に向け、特別なサービスとベネフィットをご提供しています。ウェルネス施設では、最新設備を備えたフィットネスセンターをお楽しみいただけます。

会議やイベント向けには、総面積4,053平方メートル、13の多目的宴会・会議室を有し、企業イベント、ウエディング、各種ソーシャルイベントまで、幅広い用途に対応可能です。経験豊富なプランニングチームと最新のテクノロジーが、イベントの円滑な運営をサポートします。

■マリオット・インターナショナル 日本・グアム担当マーケットヴァイスプレジデント、田中雄司のコメント

「浜松は、日本でも特にダイナミックな地域の一つであり、旅行者の皆さまに価値ある体験をご提供できる大きな可能性を秘めた都市です。イノベーションの拠点としての都市機能と、豊かな文化的背景を併せ持つ浜松は、ビジネスの効率性と本物の体験の両方を求める今日の旅行者にとって、非常に魅力的なデスティネーションです。浜松マリオットホテルの開業は、常に高品質で一貫したサービスと、その土地ならではの体験を通じて、ゲストの皆さまに意義ある価値をお届けできる場所において、慎重かつ戦略的に成長していくという私たちのコミットメントを体現するものです」

■浜松マリオットホテル エグゼクティブオフィサー、Shanker K. Chandra (シャンカー・チャンドラ)のコメント

「浜松マリオットホテルは、活気あふれる浜松におけるホスピタリティの新たな章の幕開けを象徴する存在です。私たちは、マリオット・ホテルならではの心配りの行き届いたサービスと温かなホスピタリティを大切にしながら、この地域ならではの職人技や自然の美しさを称えてまいります。ホテルのあらゆる要素は、ご滞在中、ゲストの皆さまに深い安心感と細やかな配慮を感じていただけるよう設計されています」

詳細は、以下のウェブサイトをご覧ください。

https://www.marriott.com/en-us/hotels/fszhm-hamamatsu-marriott-hotel/overview/

マリオット・ホテルについて

世界70以上の国と地域に約615軒のホテルとリゾートを展開するマリオット・ホテル(https://marriott-hotels.marriott.com/ja-JP/)は、ホスピタリティの芸術を高め続け、「お客様を第一に考える」という変わらぬ伝統と理念のもと、ご滞在中のお客様に常に心地よさを感じていただけるよう努めています。マリオット・ホテルは、モダンで快適な空間で日常を超えた体験を通じ、その水準を高めています。世界中の旅行者のニーズや期待が進化する中で、マリオット・ホテルも進化を遂げ、スタイル、デザイン、テクノロジーを融合したグレートルームロビーやモバイルゲストサービスなど、革新的なアイデアで業界をリードしています。

詳しい情報はhttps://marriott-hotels.marriott.com/ja-JP/をご覧ください。またFacebook(https://www.facebook.com/Marriott/)やX(https://x.com/Marriott)（@marriott）、Instagram(https://www.instagram.com/marriotthotels/?hl=en)（@marriotthotels）でからも発信しております。マリオット・ホテルは、マリオット・インターナショナルのグローバルなトラベルプログラムMarriott Bonvoy(TM)（マリオットボンヴォイ）に参加しており、世界中のブランドホテルに加え、Marriott Bonvoy Moments(TM)(https://moments.marriottbonvoy.com/)での体験や、無料ホテル宿泊に向けたポイント、エリートステータス昇格に向けた泊数獲得などの特典をお届けしております。無料会員登録やプログラムの詳細については、marriottbonvoy.com(https://www.marriott.co.jp/loyalty.mi)をご覧ください。

Marriott Bonvoy(R)について

Marriott Bonvoy（マリオット ボンヴォイ）は、マリオット・インターナショナルの受賞歴を誇る旅行プログラム 兼マーケットプレイスであり、世界各地で会員の皆様に目を見張るような新しい体験をお届けします。 Marriott Bonvoy が展開する 30 以上の比類なきブランドポートフォリオは、世界で最も記憶に残るようなデスティネーションにおいて評価の高いおもてなしを提供しています。Marriott Bonvoy についての詳細情報や無料会員登録については、https://www.marriott.co.jp/loyalty.miをご覧ください。Marriott Bonvoy アプリをダウンロードする には、https://mobile-app.marriott.com/ja-jpにアクセスしてください。Facebook(https://www.facebook.com/MarriottBonvoyAP/?brand_redir=314467271901260)、X(https://x.com/MarriottBonvoy)、Instagram(https://www.instagram.com/marriottbonvoy/)、TikTok(https://www.tiktok.com/@marriottbonvoy)でも随時情報を発信しています。