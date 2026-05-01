焼肉きんぐの『新大久保フェア』に「辛ラーメン トゥーンバ」が登場！ 販売を記念して、5月1日（金）からXキャンペーンを開催

株式会社農心ジャパン

株式会社農心ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：金大廈）の展開する「辛ラーメン トゥーンバ」は、株式会社物語コーポレーション（本社：愛知県豊橋市、代表取締役社長：加藤 央之）が全国で368店舗を展開する『焼肉きんぐ』の期間限定「新大久保フェア（2026年4月22日[水]～7月上旬[予定]）のメニューに採用されました。期間中は全国の『焼肉きんぐ』店内で、SNSを中心に話題のピリ辛クリームパスタ風「辛ラーメン トゥーンバ」がおたのしみいただけます。販売を記念して、5月1日（金）から5月6日（水）にXキャンペーンを開催。期間中、Xから応募いただいた方の中から抽選で30名様に「焼肉きんぐお食事券 3,000円分」をプレゼントします。さらに、4月22日（水）から7月8日（水）には、焼肉きんぐ公式アプリで『きんぐの大抽選会』を開催。開催期間中、お会計毎にアプリ上で付与される券をお持ちの方の中から、抽選で「国内旅行券5万円分」などの豪華賞品が当たります。

焼肉きんぐ「新大久保フェア」とは!?

今回の「新大久保フェア」は、本場韓国の味を楽しめる新大久保の人気店とのコラボレーション企画。「【青松】壺漬けデジカルビ」「【カントンジプ】石焼タットリタン(鶏の旨辛煮込み)」「【ジョンノ】モッツァレラチーズハットグ」など、新大久保に訪れたら食べたいお店の看板グルメを、期間限定でお楽しみいただけます。

中でも注目なのが「【新大久保発】辛ラーメン トゥーンバ」。濃厚なピリ辛クリームパスタ風の辛ラーメンを、様々な焼肉メニューと組み合わせて楽しめるのが焼肉きんぐ流です。

「辛ラーメン トゥーンバ」製品詳細：https://www.nongshim.co.jp/lineup/lineup01_19.html

【焼肉きんぐ「新大久保フェア」概要】

販売期間：2026年4月22日（水）～7月上旬

フェア詳細：https://www.yakiniku-king.jp/menu_all/season/2603_shinokubo/

期間限定「新大久保フェア」メニュー一例：

【新大久保発】辛ラーメン トゥーンバ（490円/税込539円）

辛ラーメンファンの声を元に商品化した、SNSでも話題の

濃厚ピリ辛クリームパスタ風辛ラーメン。この機会にぜひ！

「辛ラーメン トゥーンバ販売記念！ フォロー＆リポストキャンペーン」実施概要

5月1日（金）からは焼肉きんぐコラボでの辛ラーメン トゥーンバ販売を記念したXキャンペーンを開催します。農心ジャパン公式Xをフォローし、キャンペーン投稿をリポストすると、抽選で30名様に「焼肉きんぐお食事券3,000円分」をプレゼントします。

◆応募期間

2026年5月1日（金）～5月6日（水）23:59

◆賞品

「焼肉きんぐお食事券3,000円分」

◆当選者数

抽選で30名様

◆応募方法

(1)農心ジャパン公式X（@nongshimjapan(https://x.com/nongshimjapan)）をフォローする

‣農心ジャパン公式X：https://x.com/nongshimjapan

(2)キャンペーン投稿(https://x.com/nongshimjapan/status/2050047570525999254)をリポストする

※抽選対象者は以下全ての条件を満たしている方に限ります

・応募アカウント（X）を公開設定にしている方

・上記の応募方法をご実施いただいている方

・日本国内に在住であり、賞品の受け取りが可能な方

※抽選対象は抽選時点でのフォロワー様に限ります

※その他、キャンペーンの応募規約・注意事項等、詳細についてはキャンペーン投稿をご確認ください。

新大久保フェア開催記念！「きんぐの大抽選会」実施概要

4月22日（水）から新大久保フェアの開催を記念して、豪華賞品が当たる「きんぐの大抽選会」を開催。抽選で「国内旅行券5万円分」や「辛ラー鍋（辛ラーメンオリジナル鍋）」などが当たります。

◆抽選券配布期間

2026年4月22日（金）～7月8日（水）

◆抽選券配布対象

『焼肉きんぐ』公式アプリ会員証をご提示いただいたお客様を対象に、お会計金額が税込5,000円ごとに、公式アプリ上にて抽選券を1枚配布いたします。

※会計前に『焼肉きんぐ』公式アプリをダウンロードし、会員登録で参加可能

※例)税込10,000円会計のお客様には抽選券2枚を公式アプリにて配布

◆賞品

１等 国内旅行券5万円分：10名様

２等 辛ラー鍋：10名様

３等 辛ラーメン トゥーンバ（袋・カップ）合計6食セット：50名様

４等 焼肉きんぐアプリクーポン15％割引：100,000名様

◆当選発表日

2026年7月21日（火）

◆詳細はこちら：https://www.yakiniku-king.jp/lp/2604_chusenkai/

『焼肉きんぐ』について

テーブルオーダーバイキング形式の焼肉食べ放題専門店です。タッチパネルを使ってご注文いただくと、すべてのお料理をテーブルまでお運びします。通常のバイキングやビュッフェ形式とは違い、お客さまがお食事中に席を立つことなく、ゆっくりとお過ごしいただけます。食べ放題には「58品コース」「きんぐコース」「プレミアムコース」の３つのコースをご用意しております。幼児、小学生、シニア(60歳以上)の方へのお得な割引サービスもあり、ファミリーを中心に幅広い層のお客さまに選ばれています。 「きんぐコース」からご注文いただける「五大名物」には、牛一頭から500g程しか取れない希少部位を使用した「きんぐカルビ」など、お値打ち商品をラインアップしています。他にも、選りすぐりの食材と肉のカット方法やたれなど細部までこだわり、食べ放題業態ではくくれないクオリティを実現しています。どのコースもお肉だけでなく、キムチやサラダなどの逸品料理やお食事メニュー、デザートも食べ放題としてお召し上がりいただけるため、ご家族やご友人同士、お祝いごとなどの幅広いシーンでお楽しみいただけます。

※一部店舗では販売内容や価格が異なる場合がございます。詳しくは店舗詳細ページ（https://www.yakiniku-king.jp/shop/）をご覧ください

■焼肉きんぐWEBページ：https://www.yakiniku-king.jp/

■焼肉きんぐ公式X：https://twitter.com/yakiniku_king_

■焼肉きんぐ公式Instagram：https://www.instagram.com/yakiniku_king_official/

■焼肉きんぐ公式Facebook：https://facebook.com/yakiniku.king.official/

■焼肉きんぐアプリ：＜App Store＞ https://apple.co/2zOjbsK

＜Google Play＞ https://bit.ly/2XsY1cu

「辛ラーメン」について

韓国に本社を構える農心が製造・販売しているインスタントラーメン。1986年に韓国で発売。韓国で初めて辛さを売りにした製品として大ヒットし、現在では韓国だけでなく日本やアメリカ、ヨーロッパと世界各地で販売されています。農心は現在、辛ラーメンを含めた韓国インスタント麺市場でのシェア率が56%に達し、30年以上にわたり1位(※1)の座を維持し続けています。「Spicy Happiness In Noodles」はもっと沢山の国でたのしまれるように「辛ラーメン」に込めたブランドグローバルキャッチコピーです。

製品の象徴でもある「辛（シン）」の文字の通り、ピリッとした辛さが特徴。厳選した唐辛子の「辛さ」、ブレンドしたオリジナルスパイスと素材の旨み成分がたっぷり溶け込んだ「旨味スープ」、「旨さ」と「辛さ」がマッチした絶妙なおいしさがクセになる「うまからっ！」味に仕上がっています。スタンダードな袋麺から、手軽なカップ麺、汁なしタイプの焼きそばまで、幅広いラインナップが揃っています。

※Nielsen IQ Korea 2024年調べ

株式会社農心ジャパンについて

【会社概要】

社名：株式会社農心ジャパン

所在地：東京都千代田区霞が関1-4-2 大同生命霞が関ビル4階

代表取締役社長：金大廈

創設：2002年1月8日

事業内容：韓国食品の輸入販売

会社HP：https://www.nongshim.co.jp/