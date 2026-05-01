【開催報告】国内最大級のビジネスコミュニティイベント「BNIジャパン ナショナルカンファレンス2026」 参加者2,680名・海外14カ国から258名が参加、次回は大阪で開催

JBNインターナショナル株式会社BNIナショナルカンファレンス2026にて、2025年度新設チャプターの承認セレモニーの様子（東京ビッグサイト）

BNIジャパンは、2026年4月28日（火）・29日（水）の2日間、東京ビッグサイト 南展示棟にて、「ナショナルカンファレンス2026」を開催いたしました。

本イベントには2,680名が参加し、台湾・香港・韓国をはじめ、中国・タイ・フィリピン・シンガポール・マレーシア・モンゴル・オーストラリア・インド・アメリカ・イギリス・ポーランドの14カ国から258名が参加しました。

国内外の経営者・事業者が一堂に会する、日本最大級のビジネスコミュニティイベントとして実施され、国内・国外共に参加者数は過去最大となりました。

ゲストスピーカー紹介

本カンファレンスでは、以下のゲストが登壇しました。

田中 修治氏

経営者としての挑戦と成長をテーマに、データに基づく経営と大きな目標を設定することの重要性について講演

本田 健氏

人生における「本当の幸せ」とお金との向き合い方をテーマに、豊かさの本質について講演

本田健氏が「あなたにとってお金とは？」を問いかける講演を実施（BNIナショナルカンファレンス2026／東京ビッグサイト）

名郷根 修氏

ビジネスを飛躍的に成長させる実践的な考え方「10x思考」をテーマに、参加型セッションを実施

多角的なテーマにより、参加者にとって「経営・人生・成長」のすべてを見つめ直す機会となりました。

学び・承認・ネットワーキングが融合

会場では、全国チャプターの表彰や成功事例の共有に加え、

80社以上の企業・団体によるブース出展、各種ネットワーキングセッションなどを実施。

80社以上が出展した展示ブースエリアでは、来場者同士の活発なネットワーキングが行われた（BNIナショナルカンファレンス2026／東京ビッグサイト）

BNIが掲げる「信頼関係を基盤としたビジネス成長」を体現する場として、活発な交流が行われました。

次回「ナショナルカンファレンス2027」は大阪で開催

クロージングセッションでは、次回「ナショナルカンファレンス2027」を大阪で開催することが発表されました。

詳細は下記よりご確認ください。

BNIジャパン ナショナルカンファレンス2027（大阪）詳細はこちら(https://nc2027.bninc.jp/event/osaka)

BNIジャパンは今後も、国内外の経営者・事業者がつながり、学び、成長する場を提供し、日本におけるビジネスコミュニティの発展に貢献してまいります。

BNIについて

BNIは、世界70以上の国と地域で展開する世界最大級のビジネスリファーラル組織です。日本国内では380以上のチャプター、12,000名以上のメンバーが所属し、紹介を通じたビジネス機会創出を行っています。

会社概要

会社名：JBNインターナショナル株式会社（BNIジャパン / BNIナショナルオフィス）

所在地：東京都三鷹市下連雀3-35-1 ネオシティ三鷹9F

代表者：代表取締役 大野 真徳

設立：2006年4月

資本金：1,000万円

事業内容：経営者や事業主、企業の営業担当者を対象に、紹介（リファーラル）を活用したマーケティングサービスを会員制で提供

URL：https://www.bni.jp