【イベントレポート】「コカ・コーラ Foodmarks」MAKISHI CARNIVALオープニングセレモニー

日本コカ・コーラ株式会社

コカ・コーラシステムは、シンバホールディングス株式会社（沖縄県浦添市）が運営する那覇市の新複合商業施設「MAKISHI CARNIVAL（マキシカーニバル）において、2026年4月30日（木）に沖縄エリア初となる「コカ・コーラ Foodmarks」の開始を記念したオープニングセレモニーを開催しました。

セレモニーでは、関係各社代表による挨拶に加え、「コカ・コーラ」を最高においしく飲む方法である “パーフェクトサーブ”での乾杯を実施しました。会場では、食事と「コカ・コーラ」を一緒に楽しむ多くの人々の姿が見られました。

■登壇者コメント

当日は、3社の代表が登壇し、本取り組みの背景や今後の展開について説明しました。

シンバホールディングス株式会社 代表取締役会長 安里繁信（あさと しげのぶ）

「かつてこの場所は、市場の方々を中心に、商いをする人々が集まる憩いの場でした。そんな場所から新たに『コカ・コーラ』がブランディングに関わっていただくことによって、さらにこの通りが沖縄一、いや世界一の活気溢れる通りに生まれ変わるんじゃないかなと、期待に胸膨らませております。『沖縄コカ・コーラボトリング』が誕生して58年、『コカ・コーラ』は沖縄県民にエールを送り続けてくれました。今度は我々が『コカ・コーラ』と共に、全世界に平和と笑顔とそして元気の発信を実現してまいります。」

沖縄コカ・コーラボトリング株式会社 代表取締役社長 小山良彦（こやま よしひこ）

「沖縄コカ・コーラボトリングが誕生して58年、『コカ・コーラ』はうちなーんちゅに育てられ、“県産品”として皆様にお届けしてきました。我々はこのマキシカーニバルを沖縄のランドマークとして、これからも多くの県民の皆様、そして沖縄に訪れる皆様の憩いの場にしていきつつ、沖縄の素晴らしい食文化を、『コカ・コーラ』を通じて発信し続けていきたいと思っております。」

日本コカ・コーラ株式会社 マーケティング本部 シニアディレクター Navya Chaudhary（ナビア・チョードリー）

※Navya：名 Chaudhary：氏

「私たちコカ・コーラ社の使命は、“REFRESH THE WORLD. MAKE A DIFFERENCE.” 我々の飲料と通じて、世界中をうるおし、さわやかさを提供し、前向きな変化をもたらすことです。コカ・コーラは、世界中どこにおいても、地元の皆さまの日々の暮らしに寄り添い、地域経済、地域社会とともに歩んできたブランドです。それはこの沖縄においても同じです。私たちのミッションは、単に飲み物を提供することだけでなく、皆さまと一緒に地域の元気や賑わいを創り出していくことです。この「コカ・コーラ Foodmarks」を通じて、沖縄の食文化と「コカ・コーラ」の魅力を最大限活かして、地元の皆さま、そして沖縄を訪れる多くの方々に楽しんでいただき、沖縄の外食産業を盛り上げていきたいと考えております。」

セレモニーの最後には、登壇者により、“パーフェクトサーブ”でグラスに注いだ「コカ・コーラ」で乾杯が行われました。

オープン後の会場では、“パーフェクトサーブ”による一杯とともに食事を楽しむ姿が広がっていました。

「コカ・コーラ Foodmarks」は、全国でさらなる展開が予定されており、今回の沖縄のオープンはその皮切りとなります。今後も各地での展開を通じて、外食における体験価値の向上と地域活性化への貢献を目指します。

■MAKISHI CARNIVAL

「MAKISHI CARNIVAL」は地元の人々に長く親しまれてきた旧牧志公設市場跡地に2025年10月にオープンした、沖縄の食材や文化を生かした個性豊かな店舗が集うフードホールです。「コカ・コーラ Foodmarks」としてのオープンに伴い、シーサーなどをモチーフとしたオリジナルデザインの装飾が各所に施され、沖縄の伝統文化とコカ・コーラを融合した店舗空間が演出されました。

MAKISHI CARNIVALで楽しめるフードペアリング例

〈Burger shop Heart Land〉

「本格石垣牛100％の肉汁を堪能した後に『コカ・コーラ』を飲めば、ジューシーさと爽快感のバランスが引き立ち、一口ごとに美味しさが広がります。」

■コカ・コーラFoodmarksとは

「コカ・コーラ Foodmarks」は、おいしい食事と最高の「コカ・コーラ」体験ができるお店を認定するプログラムです。選び抜かれた料理とキンキンに冷えた「コカ・コーラ」を組み合わせることで、日常の食事を記憶に残る体験へと変えていきます。本取り組みでは、「コカ・コーラ」を最もおいしく楽しめる提供方法「パーフェクトサーブ」を導入、専用グラスやコースターを用いて、お客様ご自身で「コカ・コーラ」をグラスに注ぐ体験を通じて、“おいしさ”と“楽しさ”の両立を実現、地域ならではの料理と「コカ・コーラ」の新しいペアリングも提案するほか、「パーフェクトサーブ」だけではなく、専用の資材による店舗装飾やオリジナル消費者プロモーション、フードペアリングの訴求など、ここでしか体験できない施策をご用意します。