「生コッペパン」に迫る記録的大ヒット！ファミマの『超も～っちりパン』シリーズが累計1000万食を突破！いつものパンとひと味違う驚きの“超も～っちり”食感

株式会社ファミリーマート

株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：小谷建夫）は、2026年9月に創立45周年を迎えます。継続して取り組んできた5つのキーワードを土台とし、「いちばんチャレンジ」を合言葉に活動をしていきます。このたび「いちばんおいしい」を目指した取り組みの一環として、4月7日(火)から全国のファミリーマート約16,400店にて発売している「超も～っちりパン」シリーズが、累計販売数1000万食※を突破したことをお知らせいたします 。

※「も～っちり食感キャラメルドーナツ」「も～っちり食感ホイップあんぱん」「も～っちり食感ピザパン」「も～っちり食感チョコメロンパン」「も～っちり食感チーズパン」「も～っちり食感クリームパン」の2026年4月7日（火）～4月30日（木）24日間の累計販売実績。

■１秒間に4個売れている「超も～っちりパン」がファミマのパンで新たなヒット商品に！

「超も～っちりパン」シリーズは、日頃から親しまれている人気のパンを、これまでにない“超も～っちり”食感へ進化させた新商品です 。2026年4月7日(火)の発売以来、その食感への驚きと満足感から多くの皆さまにご支持をいただき、発売から24日でシリーズ6種類の累計販売数が1000万食を突破いたしました。

これは、2023年に発売を開始し、現在もファミリーマートの定番商品としてご好評をいただいている「生コッペパン」シリーズに次ぐ、ファミリーマートのパンカテゴリにおける記録的な大ヒットとなっております。

ファミリーマートは、今後も「ファミマル Bakery」を通じて、「超も～っちりパン」シリーズを皆さまに愛される定番商品として育成してまいります。

【商品詳細】

【商品名】も～っちり食感キャラメルドーナツ

【価 格】165円（税込178円）

【発売地域】全国

【内容】も～っちりとした食べ応えのあるドーナツ生地に、キャラメルクリームを絞ったドーナツです。表面にキャラメルチョココーティングとアーモンドをトッピングしました。

※沖縄県では仕様と価格が異なります。

【商品名】も～っちり食感ホイップあんぱん

【価 格】147円（税込158円）

【発売地域】全国

【内容】も～っちり感と柔らかさを兼ね備えたパン生地に、北海道産小豆のこしあんを包み焼き上げ、さらにミルクホイップを入れました。

※沖縄県では仕様と価格が異なります。

※北海道では仕様が一部異なります。

【商品名】も～っちり食感チョコメロンパン

【価 格】158円（税込170円）

【発売地域】全国

【内容】も～っちり食感のチョコチップ入りの生地に、チョコビスケット生地を被せたチョコメロンパンです。

※沖縄県では仕様と価格が異なります。

【商品名】も～っちり食感クリームパン

【価 格】149円（税込160円）

【発売地域】全国

【内容】も～っちり食感の生地でなめらかなカスタードクリームを包んで焼き上げ、さらにすっきりとした味わいのミルクホイップを入れました。

※沖縄県では仕様と価格が異なります。

【商品名】も～っちり食感ピザパン

【価 格】184円（税込198円）

【発売地域】全国

【内容】も～っちり食感の生地に、ピザソースとチーズソースを包み、クラッシュチーズをトッピングしました。

※沖縄県では仕様と価格が異なります。

【商品名】も～っちり食感チーズパン

【価 格】184円（税込198円）

【発売地域】全国

【内容】も～っちり食感の生地に、角切りチーズ入りのチーズクリームを包み、シュレッドチーズをトッピングしたチーズパンです。

※沖縄県では仕様と価格が異なります。

※画像はイメージです。

※軽減税率対象商品につき、税込価格は消費税8％にて表示しております。

※地域により商品の価格・仕様などが異なる場合がございます。

※一部の地域および一部の店舗では取り扱いのない商品がございます。

ファミリーマートは、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のもと、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない場所を目指してまいります。

以上

＜参考情報＞

■「いちばんチャレンジ」に込められた思い

ファミリーマートは、2026年9月に創立45周年を迎えます。

時代の変化に合わせ、コンビニの枠を超えてお客さまに「いちばん」と選ばれる存在であり続けるため、私たちは「あなたのいちばんをたくさん作る『いちばんチャレンジ』」を新スローガンに掲げました。

この合言葉のもと、「おいしい」「ちょっとおトク」「わくわく楽しい」「ステキが見つかる」「革新的・最先端」「環境にやさしい」「働きたい」「地域に愛される」という8つの分野に基づき、ファミリーマート史上最大の挑戦を続けてまいります。

45周年特設サイト：https://www.family.co.jp/campaign/spot/2026_45th.html