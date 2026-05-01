「髪型で人生は変わる」メンズ美容の新潮流を体現「KANTAN SERIES STYLING SHOW 2026」開催

株式会社NUVI

株式会社NUVI（所在地：福岡県福岡市 代表取締役：江口南斗）は、メンズ美容ブランド「KANTAN SERIES」による体験型イベント「KANTAN SERIES STYLING SHOW 2026」を、2026年4月26日（日）に原宿ベルエポック第二校舎にて開催いたしました。

イベント概要

名称：KANTAN SERIES STYLING SHOW 2026

日時：2026年4月26日（日）

場所：原宿ベルエポック第二校舎 地下ホール

内容：

・スタイリングショー

・出版記念トークショー

・来場者限定 書籍お渡し、ツーショット撮影

イベント背景

近年、SNSの普及やオンラインコミュニケーションの増加により、「第一印象」や「見た目」が与える影響はますます大きくなっています。

一方で、メンズ美容は依然としてハードルが高く、日常的に取り入れられていない層も多いのが現状です。

KANTAN SERIESは、スタイリングを“誰でも簡単に印象を変えられる手段”として再定義。

本イベントでは、目の前で印象が変わる体験を通じて、メンズ美容の再現性と可能性を伝えることを目的に開催しました。

スタイリングショー詳細

イベントのメインコンテンツであるスタイリングショーでは、みかみ がKANTAN SERIESのワックスを使用し、4名のモデルに対してそれぞれ異なるスタイリングを実施しました。

ワックスごとの質感や仕上がりイメージに合わせたスタイリングにより、同一ブランド内で多様な印象を表現できることを実演。

来場者は工程と仕上がりの違いを間近で体感し、プロダクトの再現性と実用性への理解を深める機会となりました。

さらにショーの終盤には、サプライズゲストとして大人気サロン「SKILL」代表である岩本桂弥氏が登場。

2026年秋に発売を予定しているKANTAN SERIES新商品「コンクリ」を本イベントで初公開し、同製品を使用してみかみ 本人のヘアスタイリングを実施しました。

プロフェッショナルによる実演と新商品の初披露が重なる演出により、会場の注目が一気に集まり、スタイリングショーの締めくくりとして大きな盛り上がりを見せました。

出版記念トークショー／書籍について

本イベントでは、みかみ による出版記念トークショーも実施しました。

本トークは、著書『FINEBOYS特別編集 ヘアセットの先生・みかみ メンズヘアの教科書』の出版を記念したもので、ヘアセットが人生に与える影響や、自己表現としてのスタイリングの重要性について語られ、来場者の共感を集めました。

トーク内では、今回のスタイリングショーについて「なぜリアルで実施するのか」という問いに対し、

「画面越しでは伝わらない変化や熱量がある。目の前で人が変わる瞬間を体験することで、“自分も変われるかもしれない”と感じてもらいたい」という想いが語られました。

また、約8年にわたりヘアセットの発信を続けてきた背景については、「YouTubeを始めた当初は周囲から理解されず、時には否定的な反応を受けることもあった。それでもヘアセットの動画だけは撮り続けてきた。他のことは続かなかった中で、これだけはやめなかった」と振り返ります。

さらに、「特別なことではなく、当たり前のことを徹底し続ける“凡事徹底”を積み重ねてきた結果が今につながっている」と語り、継続の重要性を強調しました。

そして最後に、「メンズ美容をもっと当たり前のものにしたい。そのために、これからも発信とリアルな体験の両方で広げていきたい」と、今後の展望について語りました。

同書は、SNS総フォロワー約60万人を持つ美容師・インフルエンサーであるみかみによるメンズヘアの実践的な教科書です。セルフセットの基礎から応用、似合わせ診断、人気ヘアの再現に加え、美容を軸としたライフスタイルまで幅広く網羅。KANTAN SERIESの思想やプロダクトについても紹介されています。

「髪型が変われば、見た目が変わる。見た目が変われば、心が変わる。心が変われば、振る舞いが変わり、人生が変わる。」という思想のもと制作されています。

来場者特典

来場者には、書籍を含む美容アイテム計11点、総額約15,000円相当を提供しました。

KANTAN SERIES

・みかみサイン付き ワックス ランダム 1個

・限定 オリジナルダッカール 1個

・限定 オリジナルコーム 1個

STORiiY株式会社様

メンズメイクブランド「THE FUTURE」

・カラーチェンジBBクリーム 1個

・涙袋ライナー 1個

株式会社マンダム様

ヘアケアブランド「Levata」

・スカルプスパシャンプー＆トリートメント サシェ1セット

メンズトータルブランド「GATSBY 」

・アイスデオドラント ボディーペーパー フリーズペーパー フリーズピーチ香り 3枚入り

アンファー株式会社様

メンズスキンケアブランド「DISM」

・クリーミーフォームウォッシュ ブラック 1個

・マルチスキンケアUVスティック 1個

トータルヘアケアブランド「スカルプD」

・ネクストプラス スタイルブースター オイル 1個

株式会社b-ex様

ヘアコスメブランド「Loretta」

・ハードゼリー＆グリースゼリー 持ち運び用

フレグランスヘアケアブランド「Maison Orchidee」

・ケアオイル/グロスオイル/ティントオイル 20mL 各1個

今後の展望

本イベントを通じて、スタイリングは特別な技術ではなく、誰もが実践できる「印象設計」であるという認識が広がりつつあります。

KANTAN SERIESは今後も、プロダクトの提供にとどまらず、リアルな体験の場を通じて価値を伝える取り組みを強化してまいります。

プロデューサーである みかみ は、 「画面越しでは伝わらない変化や熱量を、もっと多くの人に直接届けていきたい。実際に目の前で変わる体験を通じて、“自分も変われるかもしれない”と感じてもらうことが、メンズ美容を広げる一歩になると考えています。」とコメント。

さらに、 「髪型が変わることで自信が生まれ、行動が変わり、人生が変わる。そのきっかけを一人でも多くの人に届けるために、これからもリアルなイベントを通じて発信し続けていきたい。」と、今後の展開への強い想いを語りました。

本取り組みは、日本独自のヘアセット文化を広く浸透させるための足掛かりとしてスタートしたプロジェクトでもあります。今後のさらなる展開にもぜひご期待ください。

今後もKANTAN SERIESは、体験を通じた価値提供を軸に、メンズ美容市場のさらなる活性化に取り組んでまいります。

KANTAN SERIES

メンズ美容のインフラ化を目指し、Z世代が求める「かっこよくなりたい」を叶えるために開発された簡単にスタイリングできる次世代プロダクトです。

現役美容師兼美容系インフルエンサーでもあるみかみがSNSや顧客の声を基に開発し、髪への馴染ませやすさとヘアセット初心者でも使いやすさを追求しました。洗練されたデザインと香水調の香りで、日常を特別なものに彩ります。

みかみ プロフィール

Z世代メンズから圧倒的支持率を誇る次世代のスタイリスト兼美容系インフルエンサー。

18歳からYouTube活動を始め、21歳でフリーランスのスタイリストとしての活動をスタート。YouTubeを通じてZ世代のメンズから人気を集め、現在登録者数約39万人。

YouTubeではヘアセットだけでなく、メンズメイクや垢抜けについても発信し、メンズ美容のアドバイザーとして活動を広げている。動画で紹介したアイテムは欠品するほどの影響力を持つ。スタイリストという概念に囚われず、メンズ美容業界を牽引する次世代のメンズ美容インフルエンサー。

YouTube: https://www.youtube.com/@mikami_official/featured

Instagram:

https://www.instagram.com/mikami_fuk/

KANTAN SERIESに関するお問い合わせ

株式会社NUVI

メディア掲載用：info@kantanseries.com

KANTA SERIES公式インスタグラム: https://www.instagram.com/kantanseries_official