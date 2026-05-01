鉄道写真76年の到達点 広田尚敬氏の写真集“鉄道写真”を発売

キヤノンマーケティングジャパン株式会社キヤノンマーケティングジャパン株式会社（代表取締役社長：足立正親）は、著名写真家による写真集シリーズ「PHOTOGRAPHERS’ ETERNAL COLLECTION（フォトグラファーズ エターナル コレクション）」の第21弾として、写真家の広田尚敬氏による写真集“鉄道写真”を2026年5月14日より発売します。PHOTOGRAPHERS’ ETERNAL COLLECTION Vol.21 広田尚敬 鉄道写真

■写真集について

中学3年生で初めて鉄道を撮影してから76年、シャッターに触れた瞬間の緊張と喜びを原点に、氏は鉄道写真を生涯の表現として磨き続けてきました。

大胆かつ洗練された構図で鉄道の力強さと美しさを捉え、鉄道写真を一つの表現領域へと高めてきたその歩みは、多くの写真家に影響を与えてきました。本作『鉄道写真』では、代表作に加え、鉄道をアートとして捉えた新たな視点による作品も含む全70点を収録します。

90歳を超えた今もなお第一線に立ち続ける写真家が到達した、表現の現在地を示す集大成であり、これからを指し示す一冊です。

印刷・製本は、キヤノンの業務用フォトプリンター「DreamLabo 5000」を使用しています。広い色再現や精細な解像感、暗部の諧調表現による立体感を追求しており、氏の作品を余すことなくお楽しみいただけます。

■商品概要

○名称：PHOTOGRAPHERS’ ETERNAL COLLECTION Vol.21 広田尚敬 鉄道写真

○判型：240mmスクエア、80ページ、ラスター、化粧箱入り

○特典：写真家の直筆サイン入りオリジナルプリント240mmスクエア1枚付き

○価格：29,150円（税込、送料込） ※受注生産

○発売：2026年5月14日（木）

○販売：キヤノンオンラインショップ（500部限定販売）

○URL ： https://personal.canon.jp/product/photo-collection/photographers-e-collection/21-tetsudo-shashin

広田尚敬氏の直筆サイン入りオリジナルプリント

■作家登壇のオンライントーク配信

“鉄道写真”の発売を記念して、広田尚敬氏と本写真集のデザインを手掛ける三村漢氏を迎えてトークイベントを配信します。本写真集に収録されている作品を撮影した際のエピソードなどを語ります。ぜひご覧ください。

〇配信日：2026年5月14日（木）

〇視聴URL：以下URLの「再生リスト」に追加されます。

https://www.youtube.com/playlist?list=PLSzzdEBt6J3ihSpGvPMTaWbdlVO_aybUc

■ギャラリー S にて写真展「鉄道写真」を開催

キヤノン S タワー1階キヤノンギャラリー S にて広田尚敬写真展「鉄道写真」を2026年5月14日より開催します。ギャラリートークでは数量限定で現地販売も実施しますのでぜひお立ち寄りください。

〇開催期間：2026年5月14日（木）～ 6月22日（月）

○開館時間：10時～17時30分

○休 館 日：日曜日・祝日

○会 場：キヤノンギャラリー S （住所：東京都港区港南2-16-6 キヤノン S タワー1階）

○ア ク セ ス：JR品川駅港南口より徒歩約8分、京浜急行品川駅より徒歩約10分

○入 場 料：無料

〇写真展詳細URL：以下URLよりお進みください。

https://personal.canon.jp/event/photographyexhibition/gallery/hirota-tetsudo

■作家メッセージ

中学3年生のとき初めて、大好きな鉄道を撮影した。 シャッターに触れたときの緊張と喜び、父から作品を褒められた嬉しさが、 鉄道写真を撮り続ける原動力に繋がった。

それから76年。

鉄道写真をアートとして、自らの表現をつくり上げた。 好きなことを好きなように続けてきた結果だ。

これからも、鉄道を撮り続けることに変わりはあるまい。人生続く限り。

■作家プロフィール

広田 尚敬（ひろた なおたか）

1935年、東京都生まれ。幼少時より鉄道に興味を持ち、中学3年生から鉄道写真を撮影。中央大学経済学部卒業後、会社員を経て、フリーランスの写真家となる。1968年に開催した初の個展『蒸気機関車たち』が大きな反響を呼び、以降、鉄道写真界の第一人者として活躍する。日本鉄道写真作家協会初代会長に就任するなど、日本の鉄道写真界を牽引。ニックネームは「鉄道写真の神様」。2023年、第39回写真の町東川賞「飛彈野数右衛門賞」受賞。これまで発表した著書は250冊以上。2025年11月には、集大成にして決定版となる写真集『鉄道写真 広田尚敬』（小学館）を出版した。

■PHOTOGRAPHERS’ ETERNAL COLLECTIONについて

写真集シリーズ「PHOTOGRAPHERS’ ETERNAL COLLECTION」は、著名写真家による作品群を再構成・デザインし制作しています。写真家がカメラで捉えたかけがえのない一瞬や心打たれる美しい光景を、手元でいつでも楽しみ、ずっと残しておけるような写真集としてお届けする完全受注生産の写真集シリーズです。

○シリーズ

○企画：キヤノンマーケティングジャパン株式会社

○構成・デザイン：三村 漢（アートディレクター・装丁家）

○編集・制作管理：有限会社モッシュブックス

○製本：株式会社 H I B I T O K I

・一般の方のお問い合わせ先：キヤノンお客様相談センター 0570-08-0058（直通）

・PHOTOGRAPHERS’ ETERNAL COLLECTIONホームページ：

https://personal.canon.jp/product/photo-collection/photographers-e-collection