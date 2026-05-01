【広島・八丁堀｜氷点下ビールと弾ける肉汁】夏空の庭園で、暑さを愛でる王道バーベキュー「ROOF TOP BEER GARDEN 2026」5月1日(金)より開始
株式会社DDグループの連結子会社である株式会社ダイヤモンドダイニング（本社：東京都港区、代表取締役社長：松村 厚久）が運営する、広島・八丁堀『HIROSHIMA2016 RESTAURANT UNDER THE SKY（ヒロシマニイゼロイチロク レストラン アンダーザスカイ）』では、2026年5月1日（金）より、ハンバーグ＆ステーキ専門店の王道バーベキューを満喫するビアガーデン「ROOF TOP BEER GARDEN 2026」を開始いたします。
八丁堀の空の下。「暑いからこそ美味い！」という、夏の高揚感を。
2026年春にハンバーグ＆ステーキ専門店として生まれ変わった屋上レストラン『HIROSHIMA2016 RESTAURANT UNDER THE SKY』。今年のビアガーデンは、暑さを最高のスパイスに変える、王道バーベキューをご提案いたします。
ジュッと肉汁が弾ける”熱々”の肉を頬張り、キンキンに冷えた"氷点下"ビールで流し込む。凍結おしぼりの刺激と共に、夏の暑さが料理をいっそう美味しく輝かせます。
専門店クオリティの肉と計算された”冷”のホスピタリティで演出する、ここでしか味わえない夏のひと時をお楽しみください。
ROOF TOP BEER GARDEN 2026
「ROOF TOP BEER GARDEN 2026 ～夏空の庭園で、王道バーベキュー～」概要
ゆったりとしたひとときをお過ごしいただくため、予約制とさせていただいております。
▪開催期間：2026年5月1日（金）～10月31日（土）
▪時 間：17:00～22:00（最終入店19:30、ラストオ-ダ-21:00）
飲み放題120分、お席時間150分
11:00～17:00のご利用は、5月9日（土）より開始いたします。
▪料 金：税込4,500円（中高生 3,500円 小学生以下 2,000円、4歳以下無料）
▪ご予約：お電話、ホットペッパー、食べログからご予約くださいませ。
TEL：082-246-6680
ホットペッパー：https://www.hotpepper.jp/strJ001162064/
食べログ：https://tabelog.com/hiroshima/A3401/A340108/34022421/
HIROSHIMA2016 RESTAURANT UNDER THE SKY
お食事プラン
「ROOF TOP BEER GARDEN 2026」お食事プラン
店内で丁寧に仕立てた肉を香ばしく焼いて、冷たいドリンクと共に開放的なテラス席で楽しむ。「暑いからこそ美味しい！」夏ならではのひと時を提案します。
まず、入店時に凍らせた凍結おしぼりから始まります。ひんやりとした心地よさからバーベキューをお楽しみください。
お肉と焼き野菜の盛り合わせ
厚切りサーロイン
【肉プレート】
しっかり油の乗った厚切りサーロインは、香ばしさと肉の旨味をダイレクトに味わえます。
・厚切りサーロインステーキ、牛カルビ、ジャンボソーセージ、焼き野菜
ハンバーグとバンズをお好みの焼き加減で
カスタム・ミニバーガー
【カスタム・ミニバーガー】
店内で丁寧に手ごねした肉感しっかりのハンバーグとバンズをお好みの焼き加減で。お野菜と自由に組み合わせて自分だけのミニハンバーガーを完成させる、体験型の〆メニューです。
・ 自家製ミニハンバーグ、バンズ、オニオンチップ
【ビュッフェ料理】
暑い夏にはコレ！ビールのお供や、子供の軽食にぴったりのBBQ定番お料理を揃えました。
・かりかりフライドポテト、ジューシー唐揚げ、枝豆、冷やしソーメン、白ごはん
【ドリンクBAR】
・アサヒ スーパードライ生 （氷ジョッキ）
・サワー各種
・ハイボール
・サングリア
・ワイン（白、赤）
・ソフトドリンク 他
店舗情報
広島の中心地にありながら、一歩店内に足を踏み入れれば、そこはどこか郊外の静かなガーデンのような佇まい。ディナーはイルミネーションが輝く空間で、気の合う仲間とお酒やお食事をお楽しみいただけます。
■店名：HIROSHIMA2016 RESTAURANT UNDER THE SKY
（ヒロシマニイゼロイチロク レストラン アンダーザスカイ）
■住所：〒730-0021 広島県広島市中区胡町6-26 福屋八丁堀本店東館10F
■アクセス：広電八丁堀電停徒歩1分
■TEL：082-246-6680
■営業時間：11:00～22:00（L.O.21:00）
■定休日：福屋八丁堀店の店休日に準ずる
■席数：240席（屋内96席 ガーデンテラス144席）
■平均予算：ランチ1,500円 ／ ディナー 2,500円
■公式URL：https://www.dd-holdings.jp/shops/hiroshima2016/hiroshima
■公式Instagram：https://www.instagram.com/hiroshima.2016/