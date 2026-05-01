現役世代の“モヤモヤ”や社会課題を考える　読者参加型イベント「アエラボカフェ」開催中

読者と編集部がつながるリアルイベント

株式会社朝日新聞出版

週刊誌とニュースサイトの「AERA」（朝日新聞出版）は、読者と編集部がつながるリアルイベント「アエラボカフェ」を2025年5月から開催しています。2026年4月末までに計12回開催し、340人超が応募。5月のテーマは「何を着るか問題 解決」（応募締切）、6月は「ジャーナリング」で参加者募集中です。今後も月1回を目安に継続予定で、一部を除き無料でご参加いただけます。

また、1年間の集大成イベントとして、2026年2月に東京ミッドタウン・六本木で「アエラボ2026」を開催。タレントの藤本美貴さんをゲストに招いたトークセッションでは、自分を大切にして、自分らしくいるために心がけていることなどが語られました。

アエラボカフェの特徴

「人」「働く女性」「社会課題」を主軸とし、現役世代が直面するモヤモヤや課題をテーマに取り上げています。各回約90分の構成で、前半はAERA編集部員らがコーディネーターを務め、各テーマの識者、専門家をゲストにお招きしたトークショーを行います。後半では各自の経験や“モヤモヤ”を、参加者同士で話し合い、次の一歩につなげるワークショップを実施。現役世代が抱えがちな社会課題について各自の事例を共有し、“自分ごと”として捉え直す濃密なイベントです。すぐに取り組めるTipsや“気づき”の提供も目指しています。

次回開催概要 第12回テーマ：ジャーナリング

平日夜に開催にもかかわらず、アエラボカフェには毎回多くの方がご参加くださいます。初参加の方もいればリピーターの方も。皆さん熱心にゲストの話に耳を傾け、ワークショップも初対面だからこそ気軽に話せると好評です（撮影／写真映像部・新崎美菜子）

日時：2026年6月12日（金）19時～21時（18時30分開場）

場所：朝日新聞東京本社（東京都・中央区）

参加費：無料 ※応募多数の場合は抽選制

内容：ジャーナリング -思考、感情とうまく付き合う-

ゲスト：藤本志乃さん

公認心理師、臨床心理士／早稲田大学人間科学部健康福祉学科、同大学院人間科学研究科卒業後、荒川区教育センター、東京大学医学部附属病院にて心理士として勤務。日本赤十字社医療センター腎臓内科心理判定士を経て、2020年にオンラインで心サービスを提供するLe:self（リセルフ）を創業。企業でのメンタルヘルス研修など予防的な心のケアに関する講演、コンテンツ作成などにも多く携わる。著書に『あふれる「しんどい」をうけとめる こころのティーカップの取り扱い方』など。

第12回ゲスト・藤本志乃さん（写真：提供）

参加申込：アエラボカフェ特設ページ内応募フォーム（https://dot.asahi.com/dir/aerabocafe/(https://dot.asahi.com/dir/aerabocafe/)）

多様なテーマで社会の「いま」を議論（過去開催例）※各回の内容はテーマ／ゲスト

第1回：キャリア・生き方／日本テレビアナウンサー 郡司恭子さん

第2回：働く女性のヘルスケア／産婦人科医 重見大介さん

第3回：「お金」の知識／ファイナンシャル・プランナー 鈴木さや子さん

第4回：インクルーシブ教育／NPO法人かるがもCPキッズ代表理事 江利川ちひろさん

第5回：片づけの悩み／お片づけ習慣化コンサルタント・西崎彩智さん

第6回：50代からのキャリア／フリーアナウンサー 小倉弘子さん

第7回：女性とキャリア／GLOWME 創業者＆コーチ 梶原奈美子さん

第8回：やさしいコミュニケーション／コミュニケーション・アカデミー「NACA」主宰 西任暁子さん

第9回：働きながら介護する／ノンフィクションライター 旦木瑞穂さん

第10回：キャリア再スタート／一橋ビジネススクール 教授 鈴木智子さん

☆各回のレポート記事はこちら：https://dot.asahi.com/dir/aerabocafe/#archive(https://dot.asahi.com/dir/aerabocafe/#archive)

※ほか2回、企業協賛の特別回として「肥満と肥満症」「タイ」をテーマに開催

☆藤本美貴さんがゲストの「アエラボ2026」はこちら：https://dot.asahi.com/articles/-/279344(https://dot.asahi.com/articles/-/279344)

Message AERA編集統括・ブランドプロデューサー 木村恵子

2025年度にスタートした「アエラボ」は、「AERA」と「ラボラトリー」を掛け合わせた造語で、「新しい価値観を生み出す実験場」として位置付けました。年に一回の大型イベントだけでなく、継続的に読者の皆さんとAERA編集部が接点を持つ場として、ほぼ毎月1回「アエラボカフェ」を開催しています。

参加者の中心は現役世代の働く女性たちです。創刊時からAERAが継続的に発信してきた働く女性応援と、2026年度からスタートさせた「やさしくなりたいプロジェクト」を連動させ、「やさしさ=自分も、誰かも大切にすること」で、人生のキャリア（仕事もプライベートも）が、前向きに、幸せに、強くなる。そんなきっかけとなることを願って、開催しています。

AERA編集統括・ブランドプロデューサー 木村恵子

AERAとは

1988年創刊のニュース週刊誌。働く女性たちの悩みに寄り添う記事づくりを大切にしています。デジタルではAERA DIGITALを展開。幅広い記事配信に加え、社会課題解決をテーマにしています。企業・団体の担当者を招き社会課題について話し合う「ラウンドテーブル」や読者交流イベントを実施。公式YouTubeでは、働く女性に焦点を当てた動画シリーズ「AERA with her」を展開しています。

◇参考リンク

AERA DIGITAL トップ：https://dot.asahi.com/

AERA 公式YouTube：https://www.youtube.com/@aera_net

AERA Instagram：https://www.instagram.com/aera_net/

お問い合わせ

問合せ先：朝日新聞出版 AERA編集部 アエラボ事務局 Mail：aera@asahi.com