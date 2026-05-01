「Fukuoka Flower Show 2026」の花をアップサイクルした限定ジン『LOSS IS MORE GIN FUKUOKA FLOWER SHOW Special Edition』が誕生

株式会社LOSS IS MORE

株式会社LOSS IS MORE（本社：福岡県福岡市、代表取締役：小川翔大）は、福岡で開催された大規模な花の祭典「Fukuoka Flower Show 2026」で展示された花を活用したクラフトジン『LOSS IS MORE GIN FUKUOKA FLOWER SHOW Special Edition』を300本限定で製造いたしました。 本商品は、2026年5月6日（水）より大丸福岡天神店 本館地下2階 和洋酒売場「グランセルクル」にて販売を開始いたします。また、LOSS IS MORE公式オンラインストアでは5月1日（金）より先行販売いたします。カーネーションやバラを使用しており、母の日の贈り物としても最適な一本です。



■ 初開催で熱狂を生んだ「Fukuoka Flower Show 2026」の香りをそのままボトルへ

「Fukuoka Flower Show 2026」は、福岡市の「一人一花運動」の一環として今年初開催された大規模な花の祭典です。国際水準のガーデンコンテストをはじめ、数万本規模の生花を使用した大迫力のフラワーインスタレーションや、1000鉢以上の蘭が並ぶ没入型展示などが行われ、市内各所を巻き込んだ一大イベントとして多くの来場者を魅了しました。

年間数億トン規模で発生していると言われる生花のロス（フラワーロス）。当社は、イベント終了後、展示し終わった「Fukuoka Flower Show 2026」の装飾花を回収し蒸留酒へと変換することで、いつでも花の香りを楽しめるサステナブルなクラフトジンへと昇華させました。ベースとなるスピリッツには佐賀県産の粕取り焼酎を使用し、東京・蔵前の「エシカルスピリッツ」にて蒸留。祭典の熱気と美しさを濃縮して閉じ込め、多くの方にお楽しみいただける上質なクラフトジンに仕上がっています。

LOSS IS MORE GIN FUKUOKA FLOWER SHOW Special EditionFUKUOKA FLOWER SHOW ロゴ

■ 限定３００本の製造

「Fukuoka Flower Show 2026」を華やかに彩った花をボタニカルとして使用しているため、回収した花の総量に応じた数量での生産となり、本商品は限定300本のみの製造となりました。

■ 母の日のギフトにも最適

3種の花と17種のボタニカルが織りなす複雑な香り 今回回収しアップサイクルした花は、「バラ」「カーネーション」「スナップ（金魚草）」の3種類です。これらロスフラワーの華やかな香りを主役に、ジュニパーベリーをはじめとする計20種類の多彩なボタニカルをブレンドしました。カーネーションが使用されているため、日頃の感謝を伝える「母の日」の特別なギフトとしてもぴったりです。

＜使用ボタニカル（全20種）＞

スナップ、カーネーション、ローズ、ジュニパーベリー、コリアンダーシード、アンジェリカルート、オリスルート、バナナ、ラズベリー、柚香、フェイジョア、レモンピール、ラベンダー、カモミール、金木犀、ジャスミン茶、シナモン、シナモンリーフ、マーガオ、ピンクペッパー

LOSS IS MORE GIN FUKUOKA FLOWER SHOW Special Edition 内容量：700ml 小売価格：6,600円（税込）

■ 大丸福岡天神店にて販売開始

地元福岡の皆様にこのサステナブルな取り組みと商品の魅力をお届けするため、大丸福岡天神店 本館地下2階の和洋酒売場「グランセルクル」にて販売を実施いたします。

また、5月6日（水）～10日（日）はLOSS IS MORE代表の小川翔大が店頭で試飲販売会を実施いたします。



【商品概要】

商品名：LOSS IS MORE GIN FUKUOKA FLOWER SHOW Edition

品目：スピリッツ

アルコール分：42%

内容量：700ml 小売価格：6,600円（税込）

販売本数：限定300本

原材料：粕取り焼酎（佐賀県）、各種生花（バラ・カーネーション・スナップを中心としたロスフラワー）、ボタニカル素材

加工地：エシカル・スピリッツ株式会社（東京都台東区蔵前）



【販売情報】

＜店頭販売＞販売開始日：2026年5月6日（水）～

販売場所：大丸福岡天神店 本館地下2階 和洋酒売場「グランセルクル」

店舗詳細：https://www.daimaru-fukuoka.jp/floorguide/detail/?scd=000110

※大丸福岡天神店は株式会社大丸松坂屋百貨店のグループ会社です。



アクセス：

西鉄電車「福岡（天神）駅」

西鉄バス「天神大丸前」

西鉄バス「西鉄バスターミナル前」

地下鉄七隈線「天神南駅」

住所：810-8717 福岡市中央区天神1-4-1 大丸福岡天神店

TEL：092-712-8181（代表）



【大丸福岡天神店】

HP：https://www.daimaru.co.jp/fukuoka/

LINE：https://lin.ee/aBzxP4w

Instagram：＠daimaru_fukuoka（https://www.instagram.com/daimaru_fukuoka/）

X（旧Twitter）：@daimaruFUKUOKA（https://x.com/daimaruFUKUOKA）

＜オンライン販売＞

販売開始日：2026年5月1日（金）～

販売場所：LOSS IS MORE 公式オンラインストア https://shop.lossismore.jp/

■ 今回のプロダクト協賛並びに販売協力頂く大丸博多天神店ご担当者様より

「母の日をはじめ、近年は贈り物に込める想いがより一層大切にされるようになっていると感じています。今回の特別なクラフトジンは、そうした想いにしっかりと応えてくれる、強いストーリー性を持った商品だと期待しています。」



■ 株式会社LOSS IS MOREについて

まだ使える廃棄・非活用素材を産んでしまう事業者と、優れたモノ作りをする事業者を結びつけ、社会に彩りを与えるプロダクトやサービスに生まれ変わらせるためのクリエーター集団。フラワーロスをはじめとする様々な未利用資源に新たな価値を吹き込み、アップサイクルプロダクトを展開しています。

HP：https://lossismore.jp/

LOSS IS MORE ロゴ



【会社概要】

会社名：株式会社 LOSS IS MORE

所在地：福岡県福岡市東区香椎４丁目13-18

代表取締役：小川翔大

連絡先：shota.ogawa@lossismore.jp