初夏を盛り上げるYahoo!ショッピングの「爆買ウルトラSALE」を本日から開催

LINEヤフー株式会社

Yahoo!ショッピング「爆買ウルトラSALE」特設ページ

https://shopping.yahoo.co.jp/promotion/sale/bakugaiultrasale/

LINEヤフー株式会社（以下、LINEヤフー）が運営する「Yahoo!ショッピング」は、2026年5月1日（金）正午から6月1日（月）まで、初夏の買い物をおトクに楽しめる大型キャンペーン「爆買ウルトラSALE」（以下、本施策）を開催します。

「Yahoo!ショッピング」は、普段よりもおトクに「PayPayポイント」を貯めたり、家電、日用品などのセール商品が購入できる大型キャンペーンを年に数回行っています。今回、これまで実施していた「ヤフービッグボーナス」を「爆買ウルトラSALE」にリニューアルしました。

本施策は、「初夏のセール」をテーマに、5月1日（金）正午から29日（金）を事前期間とし、5月30日（土）から6月1日（月）の3日間（＋2時間）は、条件を満たすと、誰でも最大22％（※1）の「PayPayポイント（期間限定）」が戻ってきます。期間中のお買い物金額に応じてポイント付与率がアップするため、日用品のまとめ買いから、梅雨・暑さ対策グッズ、自分へのご褒美、大切な人へのプレゼントまでおトクに購入できます。

※1:本施策で付与する「PayPayポイント」は、LINEヤフーグループの一部サービスおよびPayPay/PayPayカード公式ストアのみで利用できる「PayPayポイント（期間限定）」と、有効期限なく全てのPayPay加盟店で利用できる「PayPayポイント（通常）」が一部含まれています（出金・譲渡不可）。

【Yahoo!ショッピング「爆買ウルトラSALE」概要】

■特設ページ

https://shopping.yahoo.co.jp/promotion/sale/bakugaiultrasale/

■企画・キャンペーン一覧

（1）条件を満たすと「PayPayポイント」最大22％戻ってくる

- 最終3日間：2026年5月30日（土）0時00分～6月1日（月）25時59分- 内容：「Yahoo!ショッピング」での合計購入金額に応じて、最大＋7％の「PayPayポイント（期間限定）」を付与します。さらに、ボーナスストアPlusや毎日5％などの通常施策と組み合わせることで、誰でも最大22％付与されます（一部エントリーなどの条件や特典ごとに付与上限あり）。

<最大22％内訳>

- 「爆買ウルトラSALE」限定-合計購入額5,000円以上で＋4％、20,000円以上で＋7％※合計購入額は、「ショッピングクーポン（Yahoo!ショッピング発行、ストア発行）」が適用された後の金額に、送料・手数料等を加算した金額です。- いつものおトク-LINEアカウント連携で「PayPayポイント（期間限定）」毎日5％-ボーナスストアPlus最大＋10％

（2）50％OFF以上を含む「爆買ウルトラSALE」特別商品

- 実施期間：最終3日間：2026年5月30日（土）0時00分～6月1日（月）25時59分- 内容：ECOVACSのロボット掃除機やBRUNOのハンディファン、甲羅組のうなぎ蒲焼きなど、家電や食品をはじめとする「爆買ウルトラSALE」特別商品を販売予定です。半額以下で購入できる商品もあり、5月25日（月）正午より、一部商品を事前に公開予定です。

※掲載の内容（商品ラインアップ・価格など）は、変更となる場合があります。最新の情報は、実施期間中のカート確認画面にてご確認ください。

（3）クーポン特集

- 実施期間：2026年5月30日（土）0時00分～6月1日（月）25時59分- 内容：3万円以上（税込）で誰でも4回使える「1,500円OFFクーポン」などを配布します。

（4）爆買ウルトラSALE本番スタートくじ

- くじ券獲得期間：2026年5月7日（木）12時00分～29日（金）23時59分- くじ引き期間：2026年5月30日（土）0時00分～6月1日（月）25時59分

5月7日（木）正午から29日（金）に、1注文あたり1,000円以上8万円以下（税込）のお買い物をすると、いずれかのヤフーショッピング商品券が必ず当たるくじ券を3枚獲得できます。おひとり様、2回注文までで、最大6枚のくじ券を獲得できます。

- 景品内容：1等：ヤフーショッピング商品券 5,000円×1,000本2等：ヤフーショッピング商品券 50円×1,500,000本3等：ヤフーショッピング商品券 1円× 1等・2等当選以外全て

※利用は、2026年6月2日（火）23時59分まで。

『日本中を「買ってよかった」で埋め尽くす』をビジョンとする「Yahoo!ショッピング」は、今後もユーザーが「欲しいものがおトクに買える」キャンペーンや企画を実施し、満足度の高いお買い物体験を実現していきます。