“何もしない時間”を整える、調和の周波数639Hzのサウンドデザイン。CROIX HEALING『Harmonic Innerfield』5月1日配信開始

株式会社クロア

関係性のノイズをほどき、

内側のバランスを取り戻す。

ウェルビーイング・テクノロジー事業を行う株式会社クロア（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：戸部田 馬準）が運営する癒やしのレーベル「CROIX HEALING(クロアヒーリング)」から、CROIX HEALINGの最新アルバム『 Harmonic Innerfield (Subtle Unity Flow) 』の配信が2026年5月1日より、Apple Music、Amazon Music、Spotifyほか各配信サイトで開始されました。

CROIX HEALING / Harmonic Innerfield (Subtle Unity Flow)

柔らかなPADの層で内面の静けさとつながりを描くアンビエント作品です。

ゆったりとした持続音と微細な揺らぎが、自然な集中と安心感を生み出します。

音数を抑えたミニマルな設計により、作業や瞑想、夜のリラックスタイムに最適。

空間と調和するサウンドが、長時間のリスニングでも負担なく寄り添う一枚です。

聴こうとしなくても、そこにある。

そんな距離感で寄り添いながら、日常のリズムを静かに整えていくサウンドデザインです。

作品詳細

▶https://www.croixhealing.com/release/croix-healing/chdd-2048

タイトル：Harmonic Innerfield (Subtle Unity Flow)

アーティスト：CROIX HEALING

配信日：2026年5月1日(金)

レーベル：CROIX HEALING

YouTubeで簡単試聴▶https://lnk.to/vULisBc645

配信サービス一覧▶https://lnk.to/7OsVP4ek21

収録曲

01 Radiant Link Horizon

02 Stillness Pulse Echo

03 Ambient Thread Motion

04 Feathered Signal Rise

05 Muted Glow Circuit

06 Drifting Sense Alignment

07 Velvet Phase Garden

08 Quiet Merge Current

09 Balanced Tone Cascade

10 Infinite Soft Bridge

本作品はApple Music、Amazon Musicにてドルビーアトモスでお楽しみいただけます。

【ドルビーアトモス】による、究極の音楽体験を。

今作は世界中の一流アーティストも利用している、新しい次元の創造性を解き放ち、より明瞭で、より広々とした、より深みのあるサウンドを実現する【ドルビーアトモス】対応作品としてリリース。

※ドルビーアトモスは、Apple Music、Amazon Musicにてお楽しみいただけます。

Dolby Atmos(R)（ドルビーアトモス）とは映画・音楽・ゲームなどの分野で広く採用されている立体音響技術です。さまざまな音が頭上を含むあらゆる方向から聞こえることにより、驚くほど鮮明かつ豊かな臨場感あふれるオーディオ体験ができます。

【ドルビーラボラトリーズ】

HP: https://www.dolby.com/ja

関連作品

CROIX HEALING / Solfeggio Piano -Harmonic Calm

ソルフェジオ周波数の思想を取り入れたピアノアルバムです。

澄んだ音の余韻と緩やかなテンポが、心と身体の緊張を自然にほどき、内側の静けさへ導きます。

旋律はシンプルで主張しすぎず、呼吸や集中を妨げない設計に。

瞑想、睡眠前、長時間の作業用BGMなど、日常に溶け込むヒーリング作品です。

思考を止める必要はありません。

整えば、自然と静けさは訪れます。

その入口を、音がそっと用意します。

作品詳細

▶https://www.croixhealing.com/release/croix-healing/chdd-2024

タイトル：Solfeggio Piano -Harmonic Calm

アーティスト：CROIX HEALING

配信日：2026年4月10日(金)

レーベル：CROIX HEALING

YouTubeで簡単試聴▶https://lnk.to/xyTqmiRu45

配信サービス一覧▶https://lnk.to/7au3fM8r21

＜CROIX HEALING＞プロフィール

CROIX HEALING

ヒーリングアーティスト

毎日のサウンド・トリートメントをテーマに耳から取り入れる健康法「SOUND TREATMENT」による音楽を追究活動する音楽ユニット。

様々な演奏家とのコラボレーションの他、音楽の持つ生理的、心理的、社会的働きを用いて、心身障害の回復、ストレスの解消、免疫力アップなど、現代社会における様々な課題へ音楽からのアプローチを深め広げていく事を目標に、医師や医療機関、専門家らとも活動中。

眠れる音楽、リラクゼーション音楽、メディテーション(瞑想)音楽、癒やしの自然音、ヨガミュージック、禅音楽、などの他、モーツァルトやバッハなどを筆頭に癒やしの周波数を放つクラシック音楽も多く制作しています。

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株式会社クロアについて

2009年6月29日に設立されたマインドフルネス・コンテンツを中心に開発する創業16年のウェルビーイング・テクノロジーカンパニー。医学博士、医療機関と連携した機能性の高いヘルステックサービスを展開。既に国内デジタル配信において、マインドフルネス分野ではトップクラスのシェアを占める。国内最大級の動画配信各社にて高画質マインドフルネス動画を展開中。世界マーケットに向けた東洋発信のマインドフルネス・ブランドを確立中。

会社概要

社名 ： 株式会社クロア

所在地 ： 東京都目黒区下目黒3-7-2-7F

設立 ： 2009年6月29日

代表者 ： 代表取締役社長 戸部田 馬準

外部リンク： https://croix.asia/

RELAX WORLD(R) BRAND

RELAX WORLDは、「音」「映像」「香り」の融合によって、

都市生活者のための“デジタル沐浴”を届けるヒーリングブランドです。

癒やしの映像と音楽がもたらす、新しいウェルビーイング体験（高精細映像コンテンツ）

RELAX WORLD(R) Wellbeing Brand by CROIX

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私たちクロアはウェルビーイング・テクノロジーカンパニーとして、各分野のスペシャリストとの連携、企業様との監修コラボ音楽、音源・映像制作をはじめ癒やしのグッズ制作から販売などを行っております。