株式会社パルマ（証券コード：3461） 2026年5月15日（金）個人投資家向けオンライン会社説明会のお知らせ
セルフストレージ（トランクルーム等のレンタル収納スペース）に関する運営サービス・施設開発事業を展開する株式会社パルマ（本社 東京都千代田区、代表取締役社長 木村純一、以下「当社」）は、2026年5月15日（金）17：00よりマネックス証券株式会社（以下「マネックス証券」）の主催の下、2026年9月期の上半期の決算説明、事業の状況及び事業計画について、当社代表取締役の木村よりご説明させていただきます。
本説明会は、事前のお申し込みは不要のため当日お時間になりましたら下記のURLからご視聴ください。
なお、本説明会は後日マネックス証券のYouTubeチャンネルにて、オンデマンド配信を行う予定です。
◆ 説明会概要
日時
2026年5月15日（金） 17：00開始 18：00終了
※説明会開始の15分前を目安に開場いたします。
会場
オンラインでの開催となります。
事前のお申し込みは不要ですが、先着1,000名様までとなりますので
あらかじめご了承ください。
スマートフォンでもご視聴いただけます。
内容
2026年9月期の上半期の決算説明、事業の状況及び事業計画などについて
参加方法
下記URLからアクセスいただき
「動画資料はこちら」のボタンよりご参加ください。
URL
https://seminar2.monex.co.jp/public/seminar/view/58477
■会社概要
【株式会社パルマ】
代 表 者：代表取締役社長 木村 純一
所 在 地：東京都千代田区麹町四丁目5-20 KSビル5階
創 業：2006 年 1 月
資 本 金：600百万円 ※2025年12月末時点
上場取引所：東証スタンダード市場・名証メイン市場
証券コード：3461
従業員数 ：43名 ※2026年3月末時点、臨時従業員数は含まない
https://www.palma.jp/
配信元企業：株式会社パルマ
本説明会は、事前のお申し込みは不要のため当日お時間になりましたら下記のURLからご視聴ください。
なお、本説明会は後日マネックス証券のYouTubeチャンネルにて、オンデマンド配信を行う予定です。
日時
2026年5月15日（金） 17：00開始 18：00終了
※説明会開始の15分前を目安に開場いたします。
会場
オンラインでの開催となります。
事前のお申し込みは不要ですが、先着1,000名様までとなりますので
あらかじめご了承ください。
スマートフォンでもご視聴いただけます。
内容
2026年9月期の上半期の決算説明、事業の状況及び事業計画などについて
参加方法
下記URLからアクセスいただき
「動画資料はこちら」のボタンよりご参加ください。
URL
https://seminar2.monex.co.jp/public/seminar/view/58477
■会社概要
【株式会社パルマ】
代 表 者：代表取締役社長 木村 純一
所 在 地：東京都千代田区麹町四丁目5-20 KSビル5階
創 業：2006 年 1 月
資 本 金：600百万円 ※2025年12月末時点
上場取引所：東証スタンダード市場・名証メイン市場
証券コード：3461
従業員数 ：43名 ※2026年3月末時点、臨時従業員数は含まない
https://www.palma.jp/
配信元企業：株式会社パルマ
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