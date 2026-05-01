愛する人たちともう一度向き合うために――。Haaa氏の『60 －無・ZERO－ ～Beginning Again～』が、５月１日よりPOD書籍及び電子書籍でAmazonにて同時発売開始！
ゴマブックス株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：赤井仁）は、愛する人たちともう一度向き合うために――。 Haaa氏の『60 －無・ZERO－ ～Beginning Again～』を５月１日（金）よりAmazon POD（プリント・オン・デマンド）及び電子書籍で販売開始しましたことを発表いたします。
【POD書籍】 https://www.amazon.co.jp/dp/4814927126
【電子書籍】 https://www.amazon.co.jp/dp/B0FN4W8PN2
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348452/images/bodyimage1】
『60 －無・ZERO－ ～Beginning Again～』
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348452/images/bodyimage2】
【内容紹介】
たった一人の男が気づいたとき
関わったすべての人生を動き出す。
「もう遅い！」その言葉、この本を読んだ後でも言えますか？
成功の頂点に立ちながら、なぜ彼は満たされなかったのか。
家族にも届かない心――その理由に気づいたとき、人生は静かに崩れ始める。
そして訪れた、すべてを問い直す“もう一つの時間”。
カリスマ経営者・神谷直樹は、ある出来事をきっかけに不思議な世界へと導かれる。そこで出会うのは、まっすぐな想いを持つ少年や、葛藤を抱えた若者。彼らとの対話や衝突を通して、直樹はこれまで見過ごしてきた「人の温もり」と「本当の愛」に気づいていく。
地位も名誉も通用しない場所で、剥がれ落ちていく価値観。複数の出会いが、彼の心に眠っていた記憶と感情を呼び覚ます。
すべてを手に入れた男が、はじめて“何もない自分”に立ち返るとき――人生は再び動き出す。
これは、失うことでしか見えなかった「再生」の物語。
すべてを無にして、もう一度生き直す――無・ZERO。
【目 次】
プロローグ
第１章 一方通行の父の思い
第２章 成功者としての顔
第３章 親友と孤独な男
第４章 特別なキャラメル
第５章 妻の願い
第６章 ここから産まれる
第７章 狐さんの微笑み
エピローグ Haaa
本書に寄せて 松本守正
【著者紹介】
【著 者】
Haaa
美と心の奥にある〝本来の自分〟を描く作家。
29年、美容と健康の現場で人の根本と向き合ってきた。
表面的な癒しではなく、刷り込まれた思い込みがほどける瞬間を物語にする。
私が感じたままの愛と再生の物語を無から無限が始まると信じて書き続けている。
本作は、Amazon 刊行作に続く２冊目となる。
【協 力】
松本守正（まつもと もりまさ）
1965年５月６日生まれ、岡山県津山市出身。経営者。
高校卒業後、22歳で精肉の卸業をスタート。
トラックで行商に回り、
「売り込んでも物は売れない」
「人は好きな人からしか物を買わない」─
すなわち【自分を売る】という商売の真髄を学ぶ。
30歳で株式会社レオインターナショナルを設立。
その後、LEO International Global Pte. Ltd.（シンガポール）、株式会社LeoSizeDesign、株式会社LEO など、複数企業の代表を務める。
自らの成功体験を基に独自のスタイルで実践哲学を伝え、全国での講演活動を通じて、多くの人に気づきと学びを届けている。
座右の銘：「人の心を動かすのは、人の心以外にはない」
著書：『愛と夢と情の頂』
『自分力』
【商品情報】
●タイトル：『60 －無・ZERO－ ～Beginning Again～』
●発売日：2026年５月１日
●発売場所：Amazon
●【POD書籍】定価：1,450円＋税、【電子書籍】定価：1,450円＋税
●【POD書籍】判型：128mm × 188mm 196頁
【POD書籍】 https://www.amazon.co.jp/dp/4814927126
【電子書籍】 https://www.amazon.co.jp/dp/B0FN4W8PN2
会社名：ゴマブックス株式会社
代表者：代表取締役 赤井仁
所在地：東京都港区虎ノ門３丁目８番25号
近鉄虎ノ門ビル701
TEL：03-5468-8370
FAX：03-5468-8371
URL：http://www.goma-books.com/
Twitter：@gomabooks
facebookページ：http://bit.ly/2zvgZ6C
事業内容：
出版業、書籍・雑誌・電子出版物・デジタルコンテンツの企画・編集・制作・販売、電子書籍コンテンツのアグリゲート事業、デジタルコンテンツのオーサリング事業
【本件に関するお問い合わせ】
ゴマブックス株式会社編集部宛
TEL:03-5468-8370
FAX:03-5468-8371
配信元企業：ゴマブックス株式会社
【POD書籍】 https://www.amazon.co.jp/dp/4814927126
【電子書籍】 https://www.amazon.co.jp/dp/B0FN4W8PN2
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348452/images/bodyimage1】
『60 －無・ZERO－ ～Beginning Again～』
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348452/images/bodyimage2】
【内容紹介】
たった一人の男が気づいたとき
関わったすべての人生を動き出す。
「もう遅い！」その言葉、この本を読んだ後でも言えますか？
成功の頂点に立ちながら、なぜ彼は満たされなかったのか。
家族にも届かない心――その理由に気づいたとき、人生は静かに崩れ始める。
そして訪れた、すべてを問い直す“もう一つの時間”。
カリスマ経営者・神谷直樹は、ある出来事をきっかけに不思議な世界へと導かれる。そこで出会うのは、まっすぐな想いを持つ少年や、葛藤を抱えた若者。彼らとの対話や衝突を通して、直樹はこれまで見過ごしてきた「人の温もり」と「本当の愛」に気づいていく。
地位も名誉も通用しない場所で、剥がれ落ちていく価値観。複数の出会いが、彼の心に眠っていた記憶と感情を呼び覚ます。
すべてを手に入れた男が、はじめて“何もない自分”に立ち返るとき――人生は再び動き出す。
これは、失うことでしか見えなかった「再生」の物語。
すべてを無にして、もう一度生き直す――無・ZERO。
【目 次】
プロローグ
第１章 一方通行の父の思い
第２章 成功者としての顔
第３章 親友と孤独な男
第４章 特別なキャラメル
第５章 妻の願い
第６章 ここから産まれる
第７章 狐さんの微笑み
エピローグ Haaa
本書に寄せて 松本守正
【著者紹介】
【著 者】
Haaa
美と心の奥にある〝本来の自分〟を描く作家。
29年、美容と健康の現場で人の根本と向き合ってきた。
表面的な癒しではなく、刷り込まれた思い込みがほどける瞬間を物語にする。
私が感じたままの愛と再生の物語を無から無限が始まると信じて書き続けている。
本作は、Amazon 刊行作に続く２冊目となる。
【協 力】
松本守正（まつもと もりまさ）
1965年５月６日生まれ、岡山県津山市出身。経営者。
高校卒業後、22歳で精肉の卸業をスタート。
トラックで行商に回り、
「売り込んでも物は売れない」
「人は好きな人からしか物を買わない」─
すなわち【自分を売る】という商売の真髄を学ぶ。
30歳で株式会社レオインターナショナルを設立。
その後、LEO International Global Pte. Ltd.（シンガポール）、株式会社LeoSizeDesign、株式会社LEO など、複数企業の代表を務める。
自らの成功体験を基に独自のスタイルで実践哲学を伝え、全国での講演活動を通じて、多くの人に気づきと学びを届けている。
座右の銘：「人の心を動かすのは、人の心以外にはない」
著書：『愛と夢と情の頂』
『自分力』
【商品情報】
●タイトル：『60 －無・ZERO－ ～Beginning Again～』
●発売日：2026年５月１日
●発売場所：Amazon
●【POD書籍】定価：1,450円＋税、【電子書籍】定価：1,450円＋税
●【POD書籍】判型：128mm × 188mm 196頁
【POD書籍】 https://www.amazon.co.jp/dp/4814927126
【電子書籍】 https://www.amazon.co.jp/dp/B0FN4W8PN2
会社名：ゴマブックス株式会社
代表者：代表取締役 赤井仁
所在地：東京都港区虎ノ門３丁目８番25号
近鉄虎ノ門ビル701
TEL：03-5468-8370
FAX：03-5468-8371
URL：http://www.goma-books.com/
Twitter：@gomabooks
facebookページ：http://bit.ly/2zvgZ6C
事業内容：
出版業、書籍・雑誌・電子出版物・デジタルコンテンツの企画・編集・制作・販売、電子書籍コンテンツのアグリゲート事業、デジタルコンテンツのオーサリング事業
【本件に関するお問い合わせ】
ゴマブックス株式会社編集部宛
TEL:03-5468-8370
FAX:03-5468-8371
配信元企業：ゴマブックス株式会社
プレスリリース詳細へ