TVアニメ『やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完』から最新の描き下ろしグッズが登場！【2026年5月1日受注開始】
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は、2026年5月1日よりTVアニメ『やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完』最新グッズの受注を開始します。
CA風コスプレに着替えた「俺ガイル」ヒロインたちがグッズになりました。
イラストは公式の新規描き下ろし。この機会をお見逃しなく！
やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完 ほぼ等身大タペストリー
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346593/images/bodyimage1】
◆商品情報◆
●商品名／
・やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完 ほぼ等身大タペストリー 雪ノ下雪乃 CA Ver.
・やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完 ほぼ等身大タペストリー 由比ヶ浜結衣 CA Ver.
・やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完 ほぼ等身大タペストリー 一色いろは CA Ver.
・やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完 ほぼ等身大タペストリー 比企谷小町 CA Ver.
●価格／各9,900円（税込）
●受注開始／2026年5月1日
●発売／2026年7月
●素材／Wスエード 素材：ポリエステル100%
●サイズ／約 縦1600mm×横700mm
●発売元 ホビージャパン
●販売／あみあみ（https://www.amiami.jp/）
※画像はサンプルとなります。実際の商品とは異なる場合がございます。
やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完 アクリルスタンド
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346593/images/bodyimage2】
◆商品情報◆
●商品名／
・やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完 アクリルスタンド 雪ノ下雪乃 CA Ver.
・やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完 アクリルスタンド 由比ヶ浜結衣 CA Ver.
・やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完 アクリルスタンド 一色いろは CA Ver.
・やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完 アクリルスタンド 比企谷小町 CA Ver.
●価格／各1,980円（税込）
●受注開始／2026年5月1日
●発売／2026年7月
●素材／アクリル
●サイズ／約 縦200mm×横80mm以内
●発売元 ホビージャパン
●販売／あみあみ（https://www.amiami.jp/）
※画像はサンプルとなります。実際の商品とは異なる場合がございます。
やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完 BIG缶バッジ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346593/images/bodyimage3】
◆商品情報◆
●商品名／
・やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完 BIG缶バッジ 雪ノ下雪乃 CA Ver.
・やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完 BIG缶バッジ 由比ヶ浜結衣 CA Ver.
・やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完 BIG缶バッジ 一色いろは CA Ver.
・やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完 BIG缶バッジ 比企谷小町 CA Ver.
●価格／各660円（税込）
●受注開始／2026年5月1日
●発売／2026年7月
●素材／ブリキ、紙、PP
●サイズ／約直径75mm
●発売元 ホビージャパン
●販売／あみあみ（https://www.amiami.jp/）
※画像はサンプルとなります。実際の商品とは異なる場合がございます。
やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完 キャンバスアート
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346593/images/bodyimage4】
◆商品情報◆
●商品名／
・やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完 キャンバスアート 雪ノ下雪乃 CA Ver.
・やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完 キャンバスアート 由比ヶ浜結衣 CA Ver.
・やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完 キャンバスアート 一色いろは CA Ver.
・やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完 キャンバスアート 比企谷小町 CA Ver.
●価格／各3,850円（税込））
●受注開始／2026年5月1日
●発売／2026年7月
●素材／天然木（桐）、ポリエステル、鉄
●サイズ／P3号(273mm×190mm)
●発売元 ホビージャパン
●販売／あみあみ（https://www.amiami.jp/）
※画像はサンプルとなります。実際の商品とは異なる場合がございます。
◆権利表記◆
(C)渡 航、小学館／やはりこの製作委員会はまちがっている。完
◆関連リンク◆
あみあみ／https://www.amiami.jp/
『やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完』公式サイト／https://www.tbs.co.jp/anime/oregairu/
配信元企業：株式会社ホビージャパン
CA風コスプレに着替えた「俺ガイル」ヒロインたちがグッズになりました。
イラストは公式の新規描き下ろし。この機会をお見逃しなく！
やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完 ほぼ等身大タペストリー
◆商品情報◆
●商品名／
・やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完 ほぼ等身大タペストリー 雪ノ下雪乃 CA Ver.
・やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完 ほぼ等身大タペストリー 由比ヶ浜結衣 CA Ver.
・やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完 ほぼ等身大タペストリー 一色いろは CA Ver.
・やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完 ほぼ等身大タペストリー 比企谷小町 CA Ver.
●価格／各9,900円（税込）
●受注開始／2026年5月1日
●発売／2026年7月
●素材／Wスエード 素材：ポリエステル100%
●サイズ／約 縦1600mm×横700mm
●発売元 ホビージャパン
●販売／あみあみ（https://www.amiami.jp/）
※画像はサンプルとなります。実際の商品とは異なる場合がございます。
やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完 アクリルスタンド
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346593/images/bodyimage2】
◆商品情報◆
●商品名／
・やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完 アクリルスタンド 雪ノ下雪乃 CA Ver.
・やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完 アクリルスタンド 由比ヶ浜結衣 CA Ver.
・やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完 アクリルスタンド 一色いろは CA Ver.
・やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完 アクリルスタンド 比企谷小町 CA Ver.
●価格／各1,980円（税込）
●受注開始／2026年5月1日
●発売／2026年7月
●素材／アクリル
●サイズ／約 縦200mm×横80mm以内
●発売元 ホビージャパン
●販売／あみあみ（https://www.amiami.jp/）
※画像はサンプルとなります。実際の商品とは異なる場合がございます。
やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完 BIG缶バッジ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346593/images/bodyimage3】
◆商品情報◆
●商品名／
・やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完 BIG缶バッジ 雪ノ下雪乃 CA Ver.
・やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完 BIG缶バッジ 由比ヶ浜結衣 CA Ver.
・やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完 BIG缶バッジ 一色いろは CA Ver.
・やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完 BIG缶バッジ 比企谷小町 CA Ver.
●価格／各660円（税込）
●受注開始／2026年5月1日
●発売／2026年7月
●素材／ブリキ、紙、PP
●サイズ／約直径75mm
●発売元 ホビージャパン
●販売／あみあみ（https://www.amiami.jp/）
※画像はサンプルとなります。実際の商品とは異なる場合がございます。
やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完 キャンバスアート
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346593/images/bodyimage4】
◆商品情報◆
●商品名／
・やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完 キャンバスアート 雪ノ下雪乃 CA Ver.
・やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完 キャンバスアート 由比ヶ浜結衣 CA Ver.
・やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完 キャンバスアート 一色いろは CA Ver.
・やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完 キャンバスアート 比企谷小町 CA Ver.
●価格／各3,850円（税込））
●受注開始／2026年5月1日
●発売／2026年7月
●素材／天然木（桐）、ポリエステル、鉄
●サイズ／P3号(273mm×190mm)
●発売元 ホビージャパン
●販売／あみあみ（https://www.amiami.jp/）
※画像はサンプルとなります。実際の商品とは異なる場合がございます。
◆権利表記◆
(C)渡 航、小学館／やはりこの製作委員会はまちがっている。完
◆関連リンク◆
あみあみ／https://www.amiami.jp/
『やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完』公式サイト／https://www.tbs.co.jp/anime/oregairu/
配信元企業：株式会社ホビージャパン
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