株式会社イーラーニング(本社：東京都港区、代表取締役：松崎 剛)は、一般社団法人ラーニングイノベーションコンソシアム(LIC)が主催する「ラーニングイノベーショングランプリ2026」にネーミングライツスポンサーとして協賛し、特別賞「株式会社イーラーニングEduAI賞」を通じて、教育DX・AI活用の可能性を広げる研究活動を応援します。





当社は、Moodle公式認定プレミアムパートナーとして、学習管理システムの導入・運用支援を行ってきました。今回の協賛を通じて、教育・学習分野における革新的な研究の発掘と、学術界・産業界をつなぐ取り組みを支援してまいります。





ラーニングイノベーショングランプリ2026





◆ラーニングイノベーショングランプリ2026について

「ラーニングイノベーショングランプリ」は、これまでにない学習・教育方法やスタイル、革新的なラーニングテクノロジーを発掘し、新たな学習・教育環境を提案することを目的とした、産学連携型のグランプリです。





高等教育機関(大学・大学院・高等専門学校等)の研究室・研究チームを対象に、2016年度より開催されており、2026年度は節目となる10回目の開催となります。









◆「EduAI賞」について

株式会社イーラーニングは、ネーミングライツスポンサーとして「ラーニングイノベーショングランプリ2026」に協賛し、特別賞「株式会社イーラーニングEduAI賞」を提供します。





「株式会社イーラーニングEduAI賞」は、AIをはじめとする先端技術を活用し、学習者・教員・管理者の課題解決や、より良い学習環境の実現に貢献する研究を応援する特別賞です。





当社は、Moodle公式認定プレミアムパートナーとしてMoodle LMSの導入・運用支援を行うとともに、Moodleに特化したAI基盤「EduAI for Moodle」の開発・提供を通じて、学習データとAIを活用した学習支援、教材改善、教育現場の運用負荷軽減に取り組んでいます。





本賞を通じて、教育とAIの可能性を広げる研究を支援し、学術界で生まれる先進的な知見と教育現場・人材育成の実践をつなぐ取り組みに貢献してまいります。









◆ラーニングイノベーショングランプリ2026 開催概要

主催：一般社団法人ラーニングイノベーションコンソシアム(LIC)

共催：教育システム情報学会(JSiSE)、

特定非営利活動法人デジタルラーニング・コンソーシアム(DLC)

協賛：日本情報科教育学会、日本教育工学会、人工知能学会、

情報処理学会CLE研究会、電子情報通信学会教育工学研究会、学習分析学会

協力：ジンジャーアップ

運営：ラーニングイノベーショングランプリ実行委員会





プラチナスポンサー ：ジンジャーアップ

ゴールドスポンサー ：アカデミックパス、デジタル・ナレッジ、

東京リーガルマインド、WARK

ネーミングライツスポンサー：イーラーニング、MBK Wellness





受賞者プレゼンテーション・表彰式： 2026年7月14日(火)

会場 ： 東京国際フォーラム

公式サイト ： https://ligp.gingerapp.co.jp/









◆募集内容

■参加資格

参加資格は、以下のすべてを満たす研究室・研究チームです。





・高等教育機関(大学・大学院・高等専門学校等)の研究室

・学生、または若手研究者(2026年5月8日時点で40歳未満)を主とする研究チーム

・過去のラーニングイノベーショングランプリで、最優秀ラーニングイノベーション賞および優秀ラーニングイノベーション賞を受賞したチームは、同一内容での応募は不可





※一次審査への応募は、必ず学生・若手研究者が行う必要があります。二次審査以降も、できる限り同一人物が応募を行うこととされていますが、都合がつかない場合はチーム内メンバーによる代理発表も可能です。









■募集ジャンル

ラーニングイノベーショングランプリでは、テクノロジー分野だけでなく、教育実践や教授法も含めた新たな学習・教育環境の研究内容を広く募集しています。





キーワード：

AR、VR、IoT、AI、ディープラーニング、デバイス、プラットフォーム、教育ビッグデータ、ラーニングアナリティクス、コンテンツ、教育実践、教授法、教育分野におけるシステムの利活用、メタ認知、SRL／SDL など









◆各賞

■最優秀ラーニングイノベーション賞

1チーム、副賞：ジンジャーアップ賞10万円





■優秀ラーニングイノベーション賞

2チーム、副賞：各5万円





■奨励賞

2チーム、副賞





■特別賞：株式会社イーラーニングEduAI賞

提供 株式会社イーラーニング

1チーム、副賞：5万円





■特別賞：サイコム フロンティアテクノロジー賞

提供 MBK Wellness株式会社

1チーム、副賞：5万円





■参加賞：ISIC国際学生証 無料発行クーポン

提供 アカデミックパス株式会社

全チーム









◆応募方法・応募期間

■応募方法

一次審査への応募は、研究内容を説明する書類を提出します。

一次審査通過者は、二次審査として研究内容に関するプレゼンテーション動画をオンライン上にアップロードします。





一次審査応募フォーム：

https://ligp.gingerapp.co.jp/apply_2026









■応募期間

一次審査：

2026年5月14日(木)午前11:59必着





二次審査：

2026年5月27日(水)～6月9日(火)午前11:59必着









◆審査方法

審査では、以下の2つの観点から評価が行われます。





1. 産業界から見た独創性・斬新性

2. 社会的価値

a. 教育・学習に与えるインパクト

b. 発想スケールの大きさ

c. 実用化された際の波及効果





特に、独創性・斬新性が重視されます。





一次審査では、審査委員が応募書類をもとに、独創性・斬新性に優れたチームを選出します。二次審査では、応募動画をもとに、産業界から見た独創性・斬新性と社会的価値の観点から採点が行われます。









◆株式会社イーラーニングについて

株式会社イーラーニングは、Moodle公式認定プレミアムパートナーとして、Moodle LMSの導入支援、SaaS提供、保守・運用、カスタマイズ開発、学習管理システムに関するコンサルティングを行っています。





教育機関、企業、各種団体に対し、オンライン学習環境の構築・運用を支援し、教育のデジタル化「EduDX」の推進に取り組んでいます。









◆会社概要

社名 ： 株式会社イーラーニング

代表 ： 松崎 剛

所在地 ： 東京都港区芝5-29-20 クロスオフィス三田

URL ： https://www.e-learning.co.jp/

資本金 ： 3,360万円

事業内容： Moodleの保守およびSaaSによるサービス提供、

学習管理システムのコンサルティング・開発