見た目は車のよう。けれど扉を開ければ、ベッドもキッチンもシャワーも揃うホテルのような空間が広がります。 トレーラーから外に出ると、屋根付きBBQテラスにジェットバス。 「グランピングトレーラー Lanikai（ラニカイ）」は、ヤシの木が揺れる淡路島のハワイアンリゾートに並ぶ6棟のトレーラーハウスです。 1棟ごとに屋根付きBBQテラスとジェットバスを備え、愛犬と泊まれる棟も。 自分たちだけの一棟を、自分たちだけの時間で。1名様あたり7,600円～（税込／5名様ご利用時）。

関西で唯一のハワイアン×トレーラー×グランピング体験

1棟に、ダブルベッド1台、シングルベッド2台、ソファーベッド1台。フルキッチンとシャワールームが揃います。 全6棟すべてが1棟貸切、最大5名様まで。 仲間や家族と、ガス灯の灯るハワイアンリゾートの敷地に並ぶ全6棟、すべて貸切。関西でもこの体験ができるのはここだけです。

BBQの煙の隣で、屋根付きジェットバス

扉を開けた先、トレーラーを出て数歩の場所に、屋根付きのBBQテラスと専用ジェットバスが並びます。 テラスに集まって、持ち込んだビールで乾杯したり、おしゃべりしたり。BBQグリルで淡路牛を焼きながら、笑って食べて飲んで。 夜になれば気ままにジェットバスへ。

素泊りプランなので、食材もお酒も持ち込み自由。手ぶらで楽しみたい方は、予約ページのオプションで淡路島の食材を頼むこともできます。 【BBQ食材オプション（代表例）】 Lanikai BBQプレート：4,800円 / 1名様あたり ・淡路牛ロース（150g） ・淡路島産豚ロース ・粗挽きウィンナー ・焼野菜 ・BBQのタレ 上記のLanikai BBQプレート、または海鮮BBQセットのご注文で、BBQガスグリルは無料貸し出ししています。 （食材持ち込みの場合は、BBQガスグリルレンタル料が別途3,850円かかります。）

※食材の内容は変更になる場合がございます。 ※ジェットバスのご利用には水着の着用が必要です。管理事務所にて水着の販売もあります。

愛犬と一緒に泊まれる、ドッグラン付きの3棟

全6棟のうち3棟（マナ・ホロムア・マハロ）は、愛犬と一緒に泊まれる棟。 各棟に専用のドッグランが隣接していて、すぐ側で愛犬がリードを外して走り回れます。遊び疲れた愛犬がテラスで休む横で、BBQの準備。 グリルから淡路牛の匂い、その隣で愛犬もごはん。夜はトレーラーの中で、みんなと一緒に眠ることもできます。

愛犬用のディナー食材も、予約ページのオプションで手配可能です。 【愛犬用ディナーオプション（代表例）】 わんちゃんディナー食材（大型・中型犬用）：1,980円 / セット ・淡路島産豚ロース（50g） ・鶏ささみ（80g） ・鶏もも肉（80g） ・ブロッコリー ・人参 ・パン 小型・中型犬用セット（1,320円・税込）もご用意しています。 ※食材の内容は変更になる場合がございます。 ※掲載の写真はイメージを含みます。

プラン概要・予約方法

・プラン名：グランピングトレーラーLanikai 素泊りプラン ・料金：1棟38,000円～（税込） （1名様あたり7,600円～ ※5名様利用時） ≪予約はこちらから≫ ※GWや週末は予約が埋まりやすい時期です。ご希望の日程があればお早めにご予約ください。 ※複数棟の予約も可能です。大人数のグループ旅行の際はお問い合わせください。 ・公式サイト https://www4.489pro.com/asp/489/menu.asp?id=28000049&lan=JPN ・楽天トラベル https://ourl.jp/voZAd ・じゃらん https://ourl.jp/VfvXh ・リゾートグランピング https://reserve.489ban.net/client/lanikai-s/0/plan?_ga=2.54813934.470375783.1775811074-1197836506.1770340598

施設・運営情報

【施設概要】 ・施設名：グランピングトレーラー Lanikai（ラニカイ） ・所在地：〒656-2305 兵庫県淡路市浦50 ・アクセス：新神戸から車で約50分、大阪から約70分。JR三ノ宮駅から本四海峡バスで約1時間→東浦バスターミナルから徒歩約2分 ・チェックイン：15:00～ ・チェックアウト：11:00 ・公式サイト：https://awaji-lanikai.jp/ ・Instagram：https://www.instagram.com/glampingtrailer_lanikai/ ・TEL：0120-290-096（グッディ総合受付センター） ・受付時間：10:00～17:00（平日・土日祝営業／年末年始を除く） 【運営情報】 ・株式会社グッディ（グッディリゾート） ・本社所在地：大阪府大阪市中央区常盤町2丁目1-13 アドバンスビル 8F ・代表者：代表取締役 笹倉 絹枝 ・公式Instagram：https://www.instagram.com/goodey_resort/ 【掲載・取材に関するお問い合わせ先】 ・広報窓口：株式会社ぷらど ・電話：06-6948-6089 ・メール：a-press@plad.jp