株式会社お茶村（本社：福岡県八女市、代表取締役：大石奈央子、以下「お茶村」）は、2026年5月3日（日）から5月5日（火）の3日間、「新茶祭り2026」を開催いたします。 日本有数の茶どころ・八女にて創業し、長年にわたりお茶づくりを続けてきた当社が、毎年この時期に開催している本イベントは、「できたての新茶を味わう」「お茶に触れる」「地域と楽しむ」をテーマに、多くのお客様にご来場いただいております。例年、1日あたり1,000人以上が訪れる人気イベントです。 今年も、2026年産の新茶の試飲をはじめ、食や体験、地域文化を融合した多彩な企画をご用意いたしました。

■今年の見どころ

・2026年産 新茶の試飲 八女の豊かな自然の中で育まれた今年の新茶を、いち早くご体感いただけます。 摘みたてならではの爽やかな香りと、旨味の詰まった味わいをお楽しみください。 ・新茶の葉の天ぷら（数量限定） 摘みたての新茶の葉を天ぷらにしてご提供いたします。 サクッとした食感の中に広がるほのかな苦味と香りは、この時期だけの特別な味わい。 “お茶を食べる”という新しい楽しみ方をご提案します。 ・旨味だしの試飲 お茶村で人気の「旨味だし」もその場でご試飲いただけます。 ご家庭での使い方の提案や、簡単に美味しく仕上がる調理のヒントもご案内いたします。 ・新商品「新茶ゼリー」登場 今年の新茶を使用した季節限定スイーツ「新茶ゼリー」が新登場。 お茶の風味をそのまま閉じ込めた、見た目にも涼やかな一品です。 ここでしか味わえない限定商品としてご提供いたします。 ・お茶つみ体験 実際の茶葉に触れながら、手摘み体験ができる人気コンテンツ。 お子様から大人まで楽しめる体験型企画として、毎年多くのご参加をいただいています。 ・地域ステージイベント 地元の団体によるダンス、歌、太鼓などのステージイベントを開催。 地域の魅力と活気を感じていただけるプログラムです。 ・キッチンカー・出店ブース 会場にはキッチンカーやテント出店が並び、飲食や物販も充実。 お茶とともに楽しめるグルメや、地元ならではの商品をご用意しています。

■開催概要

・イベント名：新茶祭り2026 ・開催日程：2026年5月3日（日）～5月5日（火） 9：30～17：00（最終日は16：00まで） ・開催場所：お茶村（福岡県八女市） ・入場：無料 ※天候等により内容が変更となる場合がございます

■お茶村について

お茶村は、日本有数の茶産地・八女にて創業し、80年以上にわたりお茶づくりに向き合ってまいりました。 現在は、日本茶をはじめとした食品の販売に加え、茶畑を望むカフェを併設し、多くのお客様にご来店いただいております。 「お茶をもっと身近に、もっと楽しく」をコンセプトに、これからもお茶の新たな魅力を発信してまいります。

■本件に関するお問い合わせ

株式会社お茶村 広報担当 〒834-0066 福岡県八女市室岡1069 TEL：0943-24-0001 ／ FAX：0943-24-0099 E-mail： info@ochamura.jp 公式サイト：https://ochamura.co.jp/