株式会社貴瞬（本社：東京都台東区、代表：辻瞬）は、2026年4月28日（火）、世界最高水準のマーケットプレイス「KISHUN AUCTION」の初回開催を実施いたしました。当日は、満席となった会場とオンライン双方から入札が行われ、落札率は100％を記録。 会場では複数の入札が重なる場面も見られ、展示会さながらの活気ある雰囲気となりました。 また、KISHUN AUCTIONの開幕を記念してレセプションパーティーを開催し、参加者同士の交流や情報交換が行われるなど、取引の場にとどまらない空間となりました。

開催概要

・開催日：2026年4月28日（火） ・会場：KISHUN AUCTION（東京都台東区4-33-1クロスポイント御徒町7F） ・参加者数：149社 ・出品数：5,030点 ・落札率：100％ ・開催形式：オンライン×オフラインのハイブリッド形式

KISHUN AUCTION

開幕

プロジェクトマネージャーの前澤は冒頭、お客様への日頃の感謝を述べるとともに、貴瞬が昨年10周年という節目を迎えたことへの謝辞を述べました。本オークションは、その先の「新たなステージ」への幕開けとして位置づけられています。 代表取締役の辻は、自身が22、23歳の頃に初めてオークションに参加した際の興奮を振り返り、現在の宝飾業界について次のように語りました。 「かつて3.6兆円規模だった宝飾業界は、現在1兆円規模へと変化しています。しかし、私はこれを業界の衰退とは捉えていません。リユースを通じた価値の再定義を行い、日本が誇る品質、流通、信頼という世界最高峰の基準を、再びこの日本から世界へ広めていきたいと考えています」

テープカットセレモニー

オークションの開幕を記念し、業界を代表するゲストを招いたテープカットが行われました。登壇者は以下の通りです。（左から順に） ・株式会社貴瞬 執行役員 内海順 ・株式会社YOUGO 代表取締役 三橋 剛様 ・株式会社貴瞬 代表取締役 辻瞬 ・株式会社貴瞬 常務取締役 平島涼

ハイライトとなった「手競り」セッション

本イベントのハイライトとなったのが、臨場感あふれる「手競り」セッションです。手競りは、色石・ダイヤモンド・パールネックレスなど多様な宝石が出品され、白熱した入札合戦が繰り広げられました。

特に目玉商品となったブラジル産「パライバトルマリンリング」は、1,000万円のコールから始まり、最終的に1,150万円で落札されるなど、会場内に大きな歓声と拍手が沸き起こりました。 手競りセッション終了後には、オンライン入札の締め切りが順次開始され、場所にとらわれない活発な取引が継続されました。 このように、対面とオンラインの双方を使った運用にすることで、それぞれの特性を活かした取引が実現され、全体として高い参加率と多くの価値提供につながりました。

貴瞬はこれからも

「無価値という言葉を世界から無くす」というビジョンの実現に向け、価格の透明性と信頼性の向上に加え、取引に関わる信頼を基盤とした価値提供を推進してまいります。 また、「KISHUN AUCTION」の定期開催を通じて顧客接点を拡張するとともに、展示会や海外拠点との連携を強化し、グローバルな取引基盤の構築を進めてまいります。

企業情報

会社名 ：株式会社貴瞬（KISHUN.Inc） 代表者 ：代表取締役 辻 瞬 設立 ：2015年7月7日 資本金 ：10,000,000円 従業員数：262人（2025年6月現在） 事業内容：色石、ダイヤモンド、貴金属、各種買取り、ジュエリー加工・リメイク、色石の研磨・リカット、販売、輸出入 所在地 ： 【東京本社】 〒110-0016 東京都台東区台東4丁目33-1 クロスポイント御徒町8～10F 【KISHUN ジュエリー工房】 〒110-0015 東京都台東区東上野 1-6-8 MHビル1F 【香港支社】 Unit C, 17/F, OfficePlus＠MongKok, 998 Canton Road, Mong Kok, Kowloon 【台湾支社】 台北市大同區南京西路 62 號 15 樓 【G.E.lab】 〒110-0016 東京都台東区台東4-30-10 Mビル3F 【KISHUN SHOP】 〒110-0005 東京都台東区上野 4-4-4 日清堂ビル1F～3F 【POCKET BY KISHUN】 〒110-0016 東京都台東区台東4-9-3 徒ビル3F