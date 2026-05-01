保育・教育施設向けICTサービスを提供する株式会社コドモン（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：小池義則、以下 コドモン）は、つくば市と連携して推進する「保育ICTラボ事業」の成果報告の場として、オンラインセミナー「つくば市と学ぶ！地域全体の保育ICT化を加速するヒント～施設のICT活用が進まない本当の理由～」を開催しました。 本実証では、保育現場におけるICT導入・活用が進まない要因を検証し、「事例創出」「園同士の交流」「巡回型支援」の3つの施策を展開。その結果、実施した施策の中には、参加した保育者の９割以上がICT活用への意欲向上を示す施策があったなど、保育ICT化を推進する上で重要な知見を共有しました。

■こども家庭庁が推進する「保育ICTラボ事業」とは

保育ICTラボ事業とは、こども家庭庁の助成のもと、保育ICTの導入・利活用における効果的 なロールモデルを創出し、全国への魅力発信を図る事業です。コドモンでは、2025年度に茨城県つくば市と大阪府豊中市と連携していました。 詳細：https://www.codmon.com/column/hoiku-ictlab_1/

■背景：「ICTが進まない本当の理由」

保育現場においてICT導入が進まない理由について、コドモンが施設からよく伺う声や、つくば市でのアンケートから見えてきた傾向を踏まえると、以下のような課題が挙げられていました。 ●保育ICTの必要性を感じていない ●現時点で、保育ICTに充てられる予算や時間がない ●保育ICTの導入をどのように進めればよいのかわからない しかし本実証では、その背景に「保育ICT活用による効果の理解不足」「ICT化の遅れと それによって生じる問題の認識不足」「自分で知識を習得・活用する機会がない」といった構造的な課題があると仮説を立て、解決に向けた施策を検証しました。

■主な取り組みと成果

参加した保育者の9割以上がICT活用への意欲向上を実感しました。

① 保育ICTの効果がわかる具体的な事例創出

ICT導入・活用の成功事例を創出し、その効果を可視化しました。 ▼主な成果 ●ICT活用のメリットの理解促進 ●導入・活用に対する心理的ハードルの低減 ●保育者の意識変化

② 園同士の交流促進

他施設の取り組みを知る機会を創出し、横のつながりを強化しました。 ▼主な成果 ●他園の事例を参考にした運用改善 ●自園の課題の明確化 ●具体的な検討・アクションの促進

③ 巡回型支援

ICT活用を現場レベルで支援し、実践につなげる取り組みを行いました。 ▼主な成果 ●未導入園での新規導入の進展 ●導入済園での運用改善・業務見直し ●ICT活用に対する理解と定着の促進

■本事業から得られたポイント

本実証により、保育ICT化を推進するうえで以下をはじめとする重要な知見が得られました。 ●ICT活用の「成功事例の可視化」が導入意欲を高める ●施設同士の「交流」が推進力になる ●ICT活用を支える「伴走型支援」が重要 ●ICT活用は「業務改善」と一体で進めることが不可欠

■株式会社コドモンについて

株式会社コドモンは、「子どもを取り巻く環境をテクノロジーの力でよりよいものに」というミッションを掲げ、業界シェアNo.1(※)の保育・教育施設向けICTサービス「CoDMON(コドモン)」 を提供しています。園児/児童情報と連動した成長記録や指導案のスマートな作成、登降園管理、保護者とのコミュニケーション支援機能などを通して、先生方の業務負担を省力化。これにより、こども施設で働く職員と保護者の方々が子どもたちと向き合うゆとりをもち、より質の高い保育ができる環境づくりを支援しています。 また、ICTによる支援だけでなく、保育施設向けECサービス「コドモンストア」、すべてのこども施設職員が利用可能な優待プログラム「せんせいプライム」、保育施設向けオンライン研修プラットフォーム「コドモンカレッジ」も展開しています。これらの多角的な取り組みを通じて、「子どもの育ちや学びを社会全体で支えられる世の中へ」というビジョンの実現を目指しています。 ※「SaaS型業務支援システムの導入園調査 2025」 株式会社東京商工リサーチ（2026年1月）

■株式会社コドモン 会社概要

◆所在地：東京都品川区西五反田八丁目4番13号 五反田JPビルディング10階 ◆資本金：6,825万円 ◆代表者：代表取締役CEO 小池 義則 ◆設立：2018年11月 ◆事業内容：保育・教育施設向けICTサービス「コドモン」の運営、写真販売サービスの運営、決済代行サービス、採用支援・園児募集支援事業「ホイシル」、保育施設向けECサイト「コドモンストア」の運営、オンライン研修事業「コドモンカレッジ」、こども施設職員への福利厚生サービス「せんせいプライム」の運営等。

＜＜お問い合わせ・ご質問等＞＞

株式会社コドモン 広報 TEL ：080-7303-6026 / 080-4466-6738 MAIL ：press@codmon.co.jp