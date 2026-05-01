近畿大学総合社会学部（大阪府東大阪市）総合社会学科社会・マスメディア系専攻教授 村松秀ゼミと、株式会社セレンディピティ（東京都世田谷区）が運営するコーヒー店「MAMEHICO神戸・御影」（兵庫県神戸市）は、令和8年（2026年）5月30日（土）、神戸市・御影エリアをめぐり御影の文化や歴史を体験できる「御影ウォーキングツアー」を開催します。 【本件のポイント】 ●近畿大学総合社会学部の村松ゼミと、MAMEHICO神戸・御影が、御影の街歩きと、「コーヒー野点」を楽しむウォーキングツアーを実施 ●地域住民が厳選した、とっておきの「御影の魅力あふれるスポット」を近大生が案内 ●企画から運営までを学生が担い、地域との連携や発想力を高めながらプロジェクト運営などを実践的に学ぶ 【本件の内容】 近畿大学総合社会学部の村松秀ゼミは、"人々の心を動かし豊かにしていく「コトづくり」プロデュース"を研究テーマとして掲げています。その一環で、御影エリアの活性化を目的に、地元のコーヒー店「MAMEHICO神戸・御影」と協働で地域の交流機会の創出に取り組んでいます。御影は、神戸を代表する高級住宅街として知られ、特に山手エリアには多くの著名な財界人が居を構える地域です。一方で、近年は高齢化が進んでおり、地域の交流機会の減少が課題となっています。 こうした背景のもと、令和7年（2025年）11月に第一回として、神戸の海を見下ろすことのできる山手の邸宅の庭をお借りし、初めて「コーヒー野点」イベントを実施しました。外で淹れたコーヒーを片手に、家主の方と参加者同士で御影への思いを語り合う企画で、大変好評でした。令和8年（2026年）4月5日（土）に実施した第2回イベントでは、地域住民の視点から御影の魅力を感じられるスポット3か所を選定しました。 3回目となる今回の「御影ウォーキングツアー」は、地域住民の視点で厳選した御影の魅力的なスポットを実際に歩いて巡り、ツアーの最後には屋外で「コーヒー野点」を楽しみます。ツアーの案内は村松ゼミの学生が務め、御影の文化や魅力を伝えます。なお本イベントはシークレットツアーとして実施し、紹介スポットは当日まで非公開です。 「コーヒー野点」イベントや今回のウォーキングツアーのイベントを通じ、より多くの方々に優雅で瀟洒な御影の魅力やそこで暮らす価値。御影のレガシーを発信することで、地域コミュニティの再生・活性化をめざします。学生は本プロジェクトを通じて、御影の歴史や文化への理解を深めるとともに、地域に新たな価値を生み出す力や、人と人を文化でつなぐ発想力を養います。さらに、企画立案から運営までを主体的に実践することでプロジェクト推進力の習得を図ります。 【開催概要】 日時 ：令和8年（2026年）5月30日（土）13：00～15：00予定 ※雨天時は5月31日（日）に順延 場所 ：MAMEHICO神戸・御影（兵庫県神戸市東灘区御影山手1丁目2-10 御影ガーデンシティ1F、阪急神戸線「御影駅」から徒歩約1分） ※ツアールートは非公開。 対象 ：一般の方（参加無料、定員10名、要事前申込） 申込方法・問い合わせ：MAMEHICO神戸・御影へお電話ください TEL（078）940-2970 【MAMEHICO神戸・御影 店長 渡辺臣将のコメント】 地域に根ざした企画を、こうして村松教授やゼミ生の皆さんと一緒に形にできたことを、とても嬉しく思っています。御影に暮らす方々の視点と、学生たちの柔軟な発想が重なったことで、この街の魅力をあらためて「体験」として届けられる機会になりました。今回は御影での「ウォーキングツアー」に初めて挑戦します。普段何気なく通り過ぎている景色の中にも、誰かにとっての特別がある。そんな気づきを参加者の皆様に持ち帰っていただけたらと思います。ツアー最後の「コーヒー野点」では、御影の空気や風景とともに、一杯のコーヒーをゆっくり味わっていただけたら嬉しいです。 【近畿大学総合社会学部総合社会学科社会・マスメディア系専攻 4年 白井ひよりさんのコメント】 今回の「御影ウォーキングツアー」は、4月に実施した第2回「神戸・御影コーヒー野点」イベントでのワークショップを通して、地域住民の方々に選んでいただいたスポットを巡る企画です。ワークショップでは、住民の方々が大切にされている場所や想いに触れ、御影の魅力や奥深さを改めて感じました。本ツアーでは、そうした「地元目線」の魅力を、私たち学生がガイドとしてお伝えします。御影のことを知り、好きになるきっかけとしてこのウォーキングツアーに参加していただけたら嬉しいです。また、最後には「コーヒー野点」の時間を設け、参加してくださった方々にはゆっくり交流することで、人と人とのつながりも楽しんでいただきたいと考えています。このプロジェクトは企画から運営まで学生主体で取り組んでおり、地域の方々との関わりの中で多くのことを学ばせていただけることに大きな喜びを感じています。私自身にとっても、今回のツアーが御影の新たな魅力に気づくきっかけになれば嬉しく思います。 【株式会社セレンディピティ】 所在地 ：東京都世田谷区太子堂4-17-10 代表者 ：代表取締役社長 井川啓央 創業 ：平成17年（2005年） 事業内容 ：デジタル放送の企画・制作・運営／カフェマメヒコの企画・運営／北海道での豆畑の運営 従業員数 ：20名 資本金 ：10,000,000円 ホームページ：https://mamehico.com/ 【関連リンク】 総合社会学部 総合社会学科 社会・マスメディア系専攻 教授 村松秀（ムラマツシュウ） https://www.kindai.ac.jp/meikan/2784-muramatsu-shu.html 総合社会学部 https://www.kindai.ac.jp/sociology/