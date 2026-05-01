闇の金融屋から事件師へー。「欲望の街　DVD-BOX No.9-No.12」2026年8月5日(水)発売！レンタルは7月8日(水)からスタート！

株式会社ハピネット

法律の力で、悪を叩き潰す！

「欲望の街」シリーズ最新作が待望のDVD化第3弾！

■本企画をプロデュースしたのは、初代・ミナミの帝王として君臨し、その名も作品をも不動のものにした竹内力！

銀次郎のキャラクターを浸透させた竹内が、痛快爽快な物語とともにミナミにカムバックする。

■今すぐ身近に起こりうる“現代型犯罪”を描いたシリーズ！

マイナンバー悪用、生成AIロマンス詐欺、セクハラ商法、オンラインカジノなど、

ニュースで耳にする社会問題をテーマにし、「自分も巻き込まれるかもしれない」というリアルな緊張感が味わえる。

■竹内力ならではの“大人向け痛快ドラマ”！

暴力ではなく知恵と法律で悪を裁く展開が魅力。

社会派でありながらスカッとできる、安心して楽しめる娯楽作品となっている。

■一話完結で見やすく、どこからでも楽しめる！

No.9～12は各話完結型のため途中からでも問題なし！

重すぎずテンポ良く、連続視聴にもおすすめできるシリーズ。

■本DVD-BOXは「欲望の街 No.9-No.12」を収録。

No.9 奪われたマイナンバーNo.10 生成AIロマンス詐欺No.11 セクハラ商法のカラクリNo.12 オンラインカジノと銃弾

『欲望の街』 作品・商品詳細

【ストーリー】

【No.9 奪われたマイナンバー】

スナックを回り、オバハンたちの支持を得ながら、細々と歌手活動をする須藤タクヤは、銀行からの口座凍結の警告メールを受けて、マイナンバーカードの写真を送付する。数日後、タクヤの元に借金取りが現れ、520万円の返済を迫られる。タクヤのマイナンバーが悪用され、身に覚えのない借金を背負わされたのだ。タクヤから依頼を受けた涼が事件の真相を追っていくと、その犯人として浮上したのは、タクヤの熱狂的なファンであるスナックのオバハンたちだった…。

【No.10 生成AIロマンス詐欺】

50歳にして独身の金原は、恋に落ちた。お相手はSNSを通じて知り合った女性・さゆりん。デートを重ねていくうち、さゆりんから持病の手術のために３００万円が必要だと告白され、金原はその費用を工面する。しかし、現金を渡した直後、さゆりんは金原の前から姿を消し、連絡も途絶えてしまった。落ち込む金原を救うべく、さゆりんの正体を探る鮫島たち。すると、さゆりんは生成AIによって生み出された架空の人物であることが明らかになり…。

【No.11 セクハラ商法のカラクリ】

セクハラ被害を訴えられ示談金300万円を支払わされた会社員・前原が鮫島に相談を持ちかける。前原は悪意なく行った行為をセクハラとされ、左遷までされていた。鮫島たちが調査を進めていくと、被害者とされる女性が借金返済のためにセクハラの示談金を利用している疑いを掴む。そしてその背後には高級エステ店の女社長とその顧問弁護士によるセクハラを利用した金儲けのカラクリがあり…。

【No.12 オンラインカジノと銃弾】

刑事の大蔵の元に一本の動画が送られてくる。それは大蔵を背後から狙ったロシアンルーレットの脅迫映像であった。

一方、鮫島は知り合いの金貸しから、ギャンブルで借金を作ったバーテンの男への取り立てを依頼される。調べを進めるうち、バーテンの男をオンラインカジノ地獄に引きずり込んだ者の裏に、“ミナミの蜥蜴”こと神矢秀治の繋がりが浮上する。そして、鮫島たちの元に２本目の脅迫映像が届いて…。

【キャスト】

竹内力

山本裕典 岸明日香 北川弘美

城明男 中野英雄

【No.9】

月亭八光 金子昇

【No.10】

粟島瑞丸 原知慧 指宿豪 浪花ゆうじ

【No.11】

中山こころ 安達紗弥 中西悠綺 指宿豪

西村和彦

【No.12】

竹原慎二 オール阪神（特別出演）

小沢和義

【スタッフ】

【No.9・10】

監督：宮坂武志 脚本：小谷暢亮 音楽：和泉剛

製作：竹内力

プロデューサー：堀慎太郎 谷伸一

撮影：早坂伸（JSC） 照明：東田保志

録音／音響効果：丹雄二 美術：津留啓亮 装飾：KEN

衣装：江頭三絵 ヘアメイク：清水美穂 編集：中村和樹

助監督：躰中洋蔵 ラインプロデューサー：小川公一

制作担当：宮下承太郎 キャスティング：早川優介

制作協力：Dプロモーション

制作：RIKIプロジェクト

製作：RIKIブランド

【No.11・12】

監督：宮坂武志 脚本：小谷暢亮 音楽：元倉宏

製作：竹内力

プロデューサー：堀慎太郎 谷伸一

撮影：早坂伸（JSC） 照明：東田保志

録音／音響効果：丹雄二 美術：津留啓亮 装飾：KEN

衣装：江頭三絵 ヘアメイク：清水美穂 編集：中村和樹

助監督：加藤文明 制作担当：小川公一

キャスティング：早川優介

制作協力：Dプロモーション

制作：RIKIプロジェクト

製作：RIKIブランド

2026年8月5日(水)発売

■DVD-BOX（4枚組） 9,900円(税込) BIBJ-3719

＜映像特典＞ 予告編

※商品の仕様は変更になる場合がございます。

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※レンタルDVD

・7月8日(水)リリース

欲望の街 No.9 奪われたマイナンバー/欲望の街 No.10 生成AIロマンス詐欺

・8月5日(水)リリース

欲望の街 No.11 セクハラ商法のカラクリ/欲望の街 No.12 オンラインカジノと銃弾

発売・販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング

提供：RIKIプロジェクト

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公式HP :https://www.yokubo-no-machi.com/