シアーズホームバースカンパニー新展示場(北九州市)に大型LEDビジョンを設置 ―― 福岡の町工場TMworksが施工

有限会社TMworks

有限会社TMworks（本社：福岡県大野城市/代表取締役：志萱雄吉）は、シアーズホームバースカンパニー（株式会社シアーズホーム）が北九州市に新規オープンした住宅展示場「北九州黒崎キャンプ（住まいの体感ショールーム）」において、大型LEDビジョン（LEDデジタルサイネージ）の販売・設計・製作・取付を担当しました。

■ 背景：シアーズホームバースカンパニーの新拠点

シアーズホームバースカンパニー（株式会社シアーズホーム）は、2019～2023年度の九州地場資本住宅メーカーにおける九州ビルダー着工棟数ランキング第1位（住宅産業研究所「TACT」調べ）を獲得し、グループ累計施工実績10,000棟を超える住宅メーカーグループです。

このたび北九州市に新規オープンした展示場は、同社の住宅性能と意匠性へのこだわりを体感できる次世代型の拠点として設計されています。

■ 施工のポイント：既存建物への大型LEDビジョン設置

本案件で求められたのは、九州地場屈指の住宅メーカーグループが新規オープンする展示場という、高い品質基準と注目度を持つ現場への大型LEDビジョンの販売・設計・製作・施工でした。

既存建物への大型LEDビジョン設置では、設置荷重による躯体への影響の検討と、取付金具まわりの防水処理が特に重要な項目となります。荷重の分散設計を誤ると建物構造に影響が生じるほか、防水処理が不十分であれば経年での雨水浸入や外壁劣化のリスクが伴います。

TMworksは、福岡市内大型商業施設や上場企業施設等での大型サイン施工で培ってきた金物設計・躯体取付の知見を応用し、設置荷重と防水性能の両面から施工設計を行いました。

なお、本施工は北九州市の屋外広告物条例に基づく所定の許可手続きを取得した上で実施しています。デジタルサイネージは従来看板と比べ規制要件が多岐にわたる傾向があり、TMworksでは販売の段階から、行政許可の取得可能性と施工方法の適合性を前提に検討する方針を取っています。

■ 代表コメント

「既存建物への大型LEDビジョン設置では、設置荷重による躯体への影響と、取付金具まわりの防水処理が特に重要な検討項目になります。

荷重の分散設計を誤ると建物構造に影響が出るほか、防水処理が不十分であれば経年での雨水浸入や外壁劣化につながります。

サインのデジタル化が加速するなか、私どもはこうした建物側の条件と施工後の影響を、販売の段階から一緒に検討するスタンスを大切にしています」

―― 有限会社TMworks 代表取締役 志萱雄吉

■ 施工概要

施工場所 シアーズホームバースカンパニー（株式会社シアーズホーム） 新展示場

（福岡県北九州市八幡西区東曲里町８-１）

施工内容 大型LEDビジョン（LEDデジタルサイネージ）販売・設計・製作・取付

施工者 有限会社TMworks（福岡県大野城市）

使用製品 LEDビジョン（製造：株式会社PURPLE MAX/福岡県）

行政手続 北九州市屋外広告物条例に基づく設置許可取得済

■ 有限会社TMworksについて

「はたらく町工場、TM WORKS」をコーポレートメッセージに、サイン製作・施工・装飾金物のトータルプロデュースを手がける福岡発の専門企業。1995年の創業以来、企画・設計から部品加工・製作、現場での施工・取付までをワンストップで提供。

屋外広告物条例をはじめとする行政許可の取得可能性と、施工方法の適合性を販売段階から検討する方針で、納期遵守率100%を掲げ、九州・福岡を起点に全国各地で実績を重ねている。

近年は従来看板に加え、デジタルサイネージ・LEDビジョンの販売・施工にも対応領域を広げている。

・ 商 号：有限会社TMworks

・ 代表者：代表取締役 志萱雄吉

・ 所在地：福岡県大野城市仲畑2丁目6-12（千葉支社：千葉県松戸市東平賀220-1-3-101）

・ 創 業：1995

年4月 / 設立：2003年10月

・ TEL：092-591-7306

・ Web：https://tmworks.info/

■ 本件に関するお問い合わせ

有限会社TMworks 家永雄太

TEL：092-591-7306 ／ TEL：092-591-7420

E-mail：info@tmworks.info