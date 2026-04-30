マンション管理組合の「管理不全問題」を突破する、専門家による「経営」への転換

～「理事長のなり手不足・理事の戦力不足」を解消し資産価値を再生する「メルのプロ理事長(R)」の全貌を公開～

株式会社メルすみごこち事務所

マンション管理コンサルティングの先駆者である株式会社メルすみごこち事務所（本社：東京都渋谷区、代表取締役：深山 州）は、2026年5月13日（水）から15日（金）まで東京ビッグサイトで開催される、「住まい・建築・不動産の総合展『BREX』に出展いたします。 本展示会では、昨今急増する管理組合の機能不全を打破する解決策として、外部専門家が管理者（理事長）に就任するサービス「メルのプロ理事長(R)」を中心に、次世代のマンション管理のあり方を提示いたします。

過去の出展時における、代表・深山によるミニセミナーの様子。登壇者と参加者が近い距離で意見を交わすスタイルが好評を博しました。今回の「BREX」でもこのスタイルを継承し、意見交換や個別相談も積極的にお受けします。

■ 背景：深刻化する「管理不全」の足音

現在、日本の分譲マンションは「建物の高経年化」「居住者の高齢化」「賃貸化による所在不明者の増加」という、いわゆる「三つの老い」に直面しています。

- 「理事長のなり手がいない」- 「役員が高齢で複雑かつ高度な事案に対処できない」- 「合意形成ができず必要な修繕工事が進まない」

こうした事態は、マンション管理組合の単なる運営停滞に留まらず、スラム化や資産価値の下落を招く社会問題となりつつあります。区分所有者による「自主管理・自治」という従来の前提が崩れるなか、プロによる運営代行へのニーズがかつてないほど高まっています。

■ サービスの特徴：受動的な「管理」から、能動的な「経営」へ

当社の提供する「メルのプロ理事長(R)」は、マンション管理士の国家資格を持つ専門家が管理者に就任する、外部管理者方式（第三者管理方式）のサービスです。 理事会（特に理事長）の心理的・実務的負担を解消するだけでなく、管理品質とコストの徹底した適正化、無駄のないスマートな修繕工事、そして管理向上を目的とした緩やかなコミュニティ形成を実現します。専門家による能動的な舵取りで、管理組合の顕在的・潜在的課題を解決し、大切な資産価値を次世代へつなぐ一歩先の実務を提供します。

■ 展示・セミナーの見どころ

当社ブース（小間番号：S3-50）では、「管理の現場で今日から使える」をコンセプトに、以下のコンテンツをご用意しています。

- ブース内ミニセミナー（毎時30分開催）「メルのプロ理事長(R)」を主導する精鋭メンバーが、3つのテーマに分かれて登壇。外部管理者方式の核心から実務の裏側まで、「プロ理事長のあれこれ」を凝縮してお伝えします。- 「プロ理事長のリアル」体感展示実際の総会の様子（映像）や導入事例の詳細資料を通して、サービス導入後の変化を疑似体験いただけます。また、導入マンションの区分所有者の皆様から寄せられた「生の声」も公開。プロに任せることの真価を、ぜひ現場の空気感とともにお確かめください。- 代表・深山 州による専門セミナー○日時： 5月15日（金）13:00～13:30〇会場： セミナー会場A〇テーマ： 「プロ理事長が停滞した高経年マンションの管理組合運営を“経営”に変える！」

■ 関係各所（管理会社・施工会社）へのメリット

専門家が管理者に就くことで意思決定が迅速化し、かつ方針が「コロコロ変わらない」安定した組合運営が実現します。これにより、提携する管理会社や施工会社は無用な手戻りから解放され、合意形成コストが大幅に削減されます。

また、フロント担当者を疲弊させる煩雑な調整業務や区分所有者・居住者対応を「プロ理事長」が自ら対応することで、現場の負担軽減と生産性向上に直結。「メルのプロ理事長(R)」は、マンションに関わるすべてのプレイヤーが健全に働ける環境を構築します。

■ 出展概要

- 名称： 住まい・建築・不動産の総合展［BREX］2026- 会期： 2026年5月13日（水）～15日（金） 10:00～17:00- 会場： 東京ビッグサイト 南1～4ホール・西3～4ホール- 主催： 住まい・建築・不動産の総合展 実行委員会

・公式サイト： https://housing-biz.jp/

■ 株式会社メルすみごこち事務所について

「管理組合が『評価される』時代をリードする」を旗印に、マンション管理コンサルティングの先駆者として創業18年目を迎えました。これまでに480件以上の管理改善に携わってきた「蓄積ノウハウ」と、常時70組合を超える契約先から得られる「最新の現場情報」を軸に、管理組合の特性にあった支援をおこなっています。

その独自の取り組みは、新聞・雑誌に加えテレビメディアでも多数紹介され、全国の管理組合から大きな反響をいただいております。今後も社会の変化を先取りし、受動的な「管理」を能動的な「経営」へと転換させることで、住み心地と資産価値の向上を最大化する提案を続けてまいります。

- 代表者： 代表取締役 深山 州- 所在地： 東京都渋谷区桜丘町29-33 渋谷三信マンション603- 公式サイト：https://e-sumigokochi.com/- 公式YouTube：https://youtube.com/@m-sumigokochi?si=X7o9jZ9dzvJe0zzU

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社メルすみごこち事務所

担当：小幡 (おばた) TEL：050-1720-1993(#) E-mail：obata@m-sumigokochi.com