旧Honest Career Recruit株式会社 4月1日付のお知らせ

株式会社Brand New代表取締役 吉田 裕貴

旧Honest Career Recruit株式会社（代表取締役：吉田 裕貴、本社：東京都港区六本木4-3-11 六本木ユニハウス426）は、2026年4月1日をもちまして「株式会社Brand New」に社名を変更し、オフィスを移転いたしました。併せて、同日付で新任役員も決定いたしましたのでお知らせいたします。加えて、同日付で当社代表取締役の吉田 裕貴が成蹊大学経営学部客員講師（担当授業：キャリアマネジメント）に就任することもお知らせいたします。

広告代理事業のメディアバイイングのみならず、ブランディングや採用支援まで常に新しいことへ取り組む企業を目指し、さらなるサービス向上を目指してまいります。

1.新社名と新オフィスについて

新 社 名：株式会社Brand New

新 住 所：〒106-0032 東京都港区六本木4-3-11 六本木ユニハウス426

2.社名変更の背景と理由

当社は、人材紹介事業を軸に企業活動を行ってまいりましたが、広告代理事業やブランディング支援を広く行うため、社名変更を決定いたしました。新社名のBrand Newとは、直訳で「真新しい」という意味を持ちます。常に新しいことへ取り組む試みを持ち、お客様の課題と向き合って参りたいと思っております。お客様の課題解決を第一優先に考え、Better Half,なくてはならない存在になる企業を目指します。

3.新任役員について

中島 亜希子（なかしま あきこ）

米ニューヨークで14年のキャリアをスタートアップやCreative Agency・広告代理店（Ogilvy, WPP系列）で構築。Ogilvy在籍中はPhilipsやIBMやNestleなどGlobal Fortune 500企業を主に担当し、Globalレベルのリブランディングやキャンペーン、アプリ開発などにも携わる。60程のメジャーCreative Award、カンヌライオンズなどを獲得。日本に帰国後はNetflixでは初就任となるブランドディレクター、17LIVEでグローバルCMOを務めるなど事業会社側でブランドやマーケティング責任者を歴任。Accentureではマネージングディレクターを務めるなど、広告会社、事業会社、コンサルの立場を経験した稀有なマーケター。東京都出身。米Northeastern University ビジネススクール卒。

4.客員講師就任の背景と役割

公私共に懇意にしてくださっている起業家から、成蹊大学の教授を務められていた方をご紹介いただきました。つまり、ご縁のお陰で歴史ある大学の客員講師を務めることになりました。キャリアを自発的に考えてもらうことはもちろん、経営学部の学生として必要な経営・数字への理解など、社会人で輝くための基礎を伝授できるよう精進してまいります。

5.代表取締役 吉田 裕貴プロフィール

吉田 裕貴（よしだ ゆうき）

2018年テレビ東京入社。スポーツ局4年、営業局約3年を経て、当社を創業。テレビ東京営業局時代は約200社を担当し、テレビ局内部に精通したからこそ分かるCMの最適なバイイング方法や各社の宣伝計画の知見を蓄積。これを強みに独立後は大手代理店とのコンペに勝利し、大手金融会社や大手出版社等から出稿を次々に獲得。一方で、自身の就活や、就活支援の経験を基に、人材紹介事業も展開。

6.当社代表取締役 吉田 よりメッセージ

テレビ東京という大きな組織から起業した経験を持ちますが、8年の社会人生活では常にキャリアと向き合っていました。同じテレビ業界出身の父と比較し無力感を味わい、先輩起業家の皆様とのご縁から起業を考え、独立して1年が経つ今では、どのような経営者になりたいのかを本や記事、様々な出会いから模索する日々です。未来ある学生に伝えるという責任重大な役目を全うできるよう、研磨を重ね精進していく所存です。また、広告代理事業の売上が当初の想定より大幅に上振れたことにより、成長戦略として人材紹介事業と広告代理事業のシナジーを中心に、市場で類を見ないプレーヤーになれると確信しました。特に、新たに取締役に就任した中島の加入により、ブランド戦略から実行までをプロフェッショナルにご支援できることを、大変嬉しく思っております。お取引先様、関係者の皆様から、私達の企業活動について良いBrand Newな印象を持っていただけるよう、お客様の課題と真摯に向き合って参ります。”Better Half”=”なくてはならない存在”となる株式会社Brand Newにご期待ください。

＜Brand New Profile＞

会 社 名：株式会社Brand New

代 表 者：代表取締役 吉田 裕貴

所 在 地：〒106-0032 東京都港区六本木4-3-11 六本木ユニハウス426

設 立：2024年9月24日

事業内容：広告代理事業、人材紹介事業

売 上 高：2億円（第2期）

U R L：https://brand-new.jp/

＜本件に関するお問い合わせ先＞

担当部署：広報担当

E-mail ：contact@brand-new.jp

https://prtimes.jp/a/?f=d180640-1-4ca6e904857213a9cdbe453809d850d2.pdf