【株式会社Finfinity】事業拡大に伴い、神田エリアに新オフィスを開設

株式会社Finfinity

「金融の力で人生を無限大に」をミッションに掲げる株式会社Finfinity（本社：東京都中央区、代表取締役：根本 寛朗、以下「当社（フィンフィニティー）」）は、事業拡大に伴う人員増加および顧客サービスの利便性向上を目的として、2026年5月1日より東京都千代田区神田須田町に新オフィスを開設いたします。なお、中央区日本橋小網町の本店機能と合わせ、2拠点体制でサービスを提供してまいります。

神田オフィス外観

■新オフィス開設の背景

当社は2025年4月の設立以来、従来の金融業界にありがちな「手数料優先の構造」に疑問を抱き、クライアントの価値観に寄り添った「ソリューション提供型ファイナンシャルプランナー（FP）」として、クライアントの利益を最優先する「課題解決型FP」の実現に邁進してまいりました。

昨今の資産形成への関心の高まりや、学校教育における金融リテラシー向上へのニーズ急増を受け、より多くのご相談に対応できる体制を整えるべく、交通の要所であり、多くのビジネスパーソンが集まる神田エリアに新たな拠点を設ける運びとなりました。

■新オフィスの特徴と役割

・対面相談の充実：プライバシーに配慮した相談スペースを完備し、資産状況やライフイベントに応じた最適なキャッシュフロー分析およびリスク管理の検討を、落ち着いた環境で行える体制を整えています。

・金融教育の企画拠点：小・中・高校・大学（専門学校）向け、および企業向けの金融教育プログラムの開発・発信拠点として、より質の高いコンテンツを制作します。

・アクセスの向上：JR・地下鉄各線が乗り入れる神田エリアに位置し、首都圏近郊のお客様がより気軽に立ち寄れる立地を実現しました。

■新オフィスの概要

・所在地：〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1丁目4-6 Biz Feel KANDA 5F

・業務開始日：2026年5月1日

・アクセス：東京メトロ「神田駅」徒歩2分、JR「神田駅」徒歩4分、他複数路線利用可

・役割：対面相談の充実、および企業・教育機関向け「金融教育プログラム」の開発拠点

■代表取締役 根本 寛朗のコメント

私たちは、FPが『何を売ったか』ではなく『どれだけクライアントから信頼を得たか』で評価されるべきだと考えています。手数料収益は会社を存続させる原動力ですが、それをお客様への提案のバイアスにしてはなりません。神田の新拠点から、この『誠実な金融支援の型』を日本中に広めてまいります。

■株式会社Finfinityについて

「商品販売を目的としない、人生の伴走者」として、2025年4月に設立。金融商品の販売有無や手数料額に左右されない、独自の評価・報酬体系を重視したファイナンシャルプランニングを提供しています。相談型と販売型のメリットを併せ持つ「ソリューション提供型FP」として、個人向けのライフプランニング支援に加え、企業や教育機関への金融教育・リテラシー向上支援事業を展開し、真にお客様の利益に資する金融支援を追求しています。

■ 会社概要

会社名：株式会社Finfinity

代表者：代表取締役 根本寛朗

本店所在地：東京都中央区日本橋小網町8-2

事業内容：

・ファイナンシャルプランニング業務

・金融教育・セミナー事業

・個人・法人向け資産形成コンサルティング

・保険代理店関連事業

公式サイト： https://www.finfinity.co.jp



【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社Finfinity 広報担当

Email: info@finfinity.co.jp