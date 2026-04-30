ブロックのように組み合わせるスタンプ「ブロスタ」がSPツールコンテスト準大賞を受賞

株式会社ヤマダ

株式会社ヤマダ（所在地：東京都練馬区）は、2026年4月8日（水）～10日（金）に池袋で開催された「プレミアムインセンティブショー」に初出展いたしました。

本展示会では、企業ノベルティ、販促品、イベント向けツール、インバウンド商材などに活用できる各種スタンプサービスを出展。なかでも、ブロックのように自由に組み合わせて使えるスタンプ「ブロスタ」が、SPツールコンテストにて準大賞を受賞いたしました。

株式会社ヤマダは、昭和45年創業の印鑑・スタンプ製造卸売業として、長年にわたり法人向けの印章・ゴム印・スタンプ製造を行ってまいりました。近年では、小ロット対応のオリジナルスタンプ、イベント向けスタンプラリー、体験型ノベルティ、インバウンド向け商材など、時代に合わせた新しいスタンプの活用提案にも力を入れています。

「ブロスタ」準大賞を受賞

SPツールコンテスト準大賞受賞「ブロスタ」について

今回、SPツールコンテストにて準大賞を受賞した「ブロスタ」は、ブロックのように自由に組み合わせて使えるスタンプです。

複数のスタンプを組み合わせることで、絵柄やメッセージを自由に変化させることができ、使う人によってさまざまな表現を楽しめる点が特徴です。

単体で使用するだけでなく、組み合わせ方によって表現の幅が広がるため、店頭イベント、ワークショップ、ノベルティ、キャラクターグッズ、スタンプラリーなど、さまざまなシーンで活用できます。

初出品での準大賞受賞を励みに、今後も「スタンプを押す楽しさ」に加え、「組み合わせる楽しさ」「体験する楽しさ」を提案してまいります。

展示会で紹介した主な商品・サービス

第73回プレミアム・インセンティブショー 株式会社ヤマダブース1イラスト10個から作れるスタンプサービス

オリジナルイラストやキャラクターを使用したスタンプを、1イラスト10個から作製できるサービスです。

小ロットでの制作が可能なため、キャラクターグッズ、イベント物販、作家・クリエイター向け商品、企業ノベルティなどに活用できます。

イラストスタンプサービスサイト：

https://minnano-hankokoubou.jp/

10個から作れるイラストスタンプ重ねて捺してイラストが完成する「版画はんこ」

「版画はんこ」は、複数のスタンプを順番に重ねて捺すことで、版画のようにイラストが完成するスタンプです。

完成までの工程そのものを楽しめるため、ワークショップ、店頭体験、イベント企画、観光地向け企画などに適しています。

ただ配布するだけのノベルティではなく、来場者が実際に手を動かして楽しめる体験型コンテンツとして活用できます。

インバウンド向け印鑑「漢字シグネチャー」

「漢字シグネチャー」は、外国のお客様のお名前を漢字で表現し、印鑑として作製するインバウンド向けサービスです。

日本らしい記念品として、観光地、ホテル、空港、商業施設、体験型ショップなどでの展開に適しています。

日本文化としての「印鑑」を、海外のお客様にも楽しんでいただける商品として提案しています。

ブロックのように組み合わせるスタンプ「ブロスタ」

「ブロスタ」は、ブロックのように自由に組み合わせて使えるスタンプです。

組み合わせによってデザインや使い方が広がるため、子ども向けイベント、キャラクター企画、店頭販促、ノベルティ、ワークショップなど幅広い用途に活用できます。

今回、SPツールコンテストにて準大賞を受賞いたしました。

推しの色で捺印できる「推しスタンプ」

「推しスタンプ」は、推しカラーのインクとスタンプを組み合わせた、推し活向けのスタンプ企画です。

キャラクター、アイドル、アーティスト、スポーツチーム、イベントグッズなど、ファン心理に寄り添った商品展開に活用できます。

色を選ぶ楽しさと、スタンプを捺す体験を組み合わせることで、ファン向けグッズとしての付加価値を高めます。

物消費から事消費へ。体験型ノベルティ「布用スタンプ」

「布用スタンプ」は、トートバッグや布製品などにその場でスタンプを捺し、来場者自身がオリジナルグッズを作ることができる体験型ノベルティです。

配布して終わるノベルティではなく、体験そのものを楽しんでいただくことで、イベントの印象やブランド体験を高めることができます。

物を配るだけではなく、参加者の記憶に残る「体験」として活用できる企画です。

スタンプラリースタンプ

イベント、商業施設、観光地、展示会、キャンペーンなどで活用できるスタンプラリー用スタンプも展開しています。

スタンプラリーは、回遊性の向上、参加促進、来場者との接点づくりに効果的な施策です。

株式会社ヤマダでは、用途や企画内容に合わせたスタンプの作製が可能です。

展示会での反響

会期中は、ノベルティ、キャラクターグッズ、観光・インバウンド、店頭イベント、スタンプラリーなど、幅広い用途でスタンプを活用したいというご相談をいただきました。

特に、小ロットから作製できるオリジナルスタンプや、来場者がその場で楽しめる体験型スタンプ企画については、企業の販促担当者様や商品企画担当者様から関心をお寄せいただきました。

従来の「押すための道具」としてのスタンプだけでなく、イベント体験、商品企画、ファン向けグッズ、観光向け商材としての可能性を提案する機会となりました。

昭和45年創業。東京・練馬のスタンプメーカーとして

株式会社ヤマダは、昭和45年創業の印鑑・スタンプ製造卸売業です。

東京・練馬にて、法人向けの印鑑、ゴム印、スタンプなどを製造してまいりました。

長年培ってきた製造技術を活かしながら、近年では企業ノベルティ、キャラクターグッズ、イベント企画、インバウンド商材、体験型プロモーションなど、スタンプの新しい使い方を提案しています。

小ロット対応、国内製造、用途に応じた仕様提案を強みに、今後も企業や団体の販促活動、商品開発、イベント企画をサポートしてまいります。

今後の展開

今回のプレミアムインセンティブショー初出展および「ブロスタ」のSPツールコンテスト準大賞受賞をきっかけに、株式会社ヤマダでは、スタンプを活用した新しい販促・ノベルティ・体験型企画の提案をさらに強化してまいります。

今後も、小ロットで作れるオリジナルスタンプ、版画はんこ、推しスタンプ、布用スタンプ、スタンプラリーなど、企業やブランドの目的に合わせたスタンプ活用を幅広く提案してまいります。

会社概要

会社名：株式会社ヤマダ

所在地：東京都練馬区谷原5-23-1

創業：昭和45年

コーポレートサイト：

https://www.hanko-yamada.com/

イラストスタンプサービスサイト：

https://minnano-hankokoubou.jp/

本件に関するお問い合わせ

コーポレートサイト

https://www.hanko-yamada.com/

電話：03-3923-7777