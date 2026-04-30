Claude Code研修を新たにリリース――環境構築・プロンプト設計・MCP連携・セキュリティ対策まで、開発現場で即戦力になる全6回12時間の実践型プログラム

インターネット・アカデミー株式会社

インターネット・アカデミー株式会社（代表取締役：西洸人、本社：東京都新宿区、以下インターネット・アカデミー）は、Anthropicが提供するAIコーディングツール「Claude Code」を活用した法人向けエンジニア研修「Claude Code研修」の提供を開始しました。

■ AIコーディングを「試せない・使いこなせない」エンジニアの課題を解決

AIコーディングツールへの関心はエンジニアの間で急速に高まっています。一方で、「環境構築の手順がわからず試せないまま」「コード生成の精度が低く実務に使えない」「チームへの導入方法がわからず個人利用に留まっている」という状況が多くの開発現場で見られます。

特にClaude Codeは、CLIベースの操作・コンテキスト管理・MCP（Model Context Protocol）による外部ツール連携など、他のAIコーディングツールとは異なる特性を持ちます。その分、正しく習得すれば既存ツールでは実現しにくい高度な自動化・連携が可能になりますが、独学での習得には時間とコストがかかります。

インターネット・アカデミーは、こうした課題に対応するため、Claude Codeの基礎理解から実務レベルの実装・チーム導入設計まで体系的に習得できる本研修を開発しました。

■ 研修の概要

「Claude Code研修」は、環境構築・CLI操作・プロンプト設計・コード生成・リファクタリング・デバッグ・MCP連携・セキュリティ対策・チーム運用ルール設計まで、全6回12時間で体系的に習得するプログラムです。

第1回のみの受講（2時間）から全6回受講（12時間）まで、自社のニーズに合わせて選択できます。

【カリキュラム構成】

第1回：基礎理解・環境構築（2時間）

- 従来AIとの違いと開発現場での役割の変化、エンジニア向け機能の全体像- Node.js環境構築・APIキー設定・VS Code拡張との連携、初期設定のトラブル対処- CLI操作とコマンド体系、プロジェクト読み込みから基本操作までの流れ

第2回：基本操作・コード理解（2時間）

- コマンド体系と操作手順、コンテキスト管理の基本と精度への影響- 既存コードの構造把握と全体像の捉え方、検索・説明機能を活用した効率的な理解手法- 【ワーク】既存コードの構造分析と説明生成機能を活用したコード理解演習

第3回：プロンプト設計・コード生成（2時間）

- コーディング指示の粒度設計、コンテキスト付与のコツ、出力精度を高める改善アプローチ- 関数・クラスの自動生成、APIエンドポイント生成、生成結果の品質評価観点- 【ワーク】新規機能のコード生成・レビュー・改善を繰り返す実践演習

第4回：リファクタリング・デバッグ（2時間）

- コードレビュー依頼の方法、可読性・保守性向上のための改善観点- エラーメッセージの解析手法、原因特定プロセスの体系化、修正案のリスク判断- 【ワーク】実コードを用いた改善提案・修正・再検証の改善サイクル演習

第5回：MCP・外部連携・自動化（2時間）

- MCPの仕組みと役割・利用シーン、接続設定の基本手順- GitHub連携（PR・Issue管理）、Slack連携による通知設計と業務連携- 【ワーク】外部連携設定・簡易自動化ワークフローの構築実践

第6回：セキュリティ・運用・導入設計（2時間）

■ 他のAIコーディング研修との違い

- APIキー管理と情報漏洩リスク対策、プロンプトインジェクション対策- AI生成コードのレビュー基準、チームでの運用ルール設計と管理方法- 【ワーク】自チームの課題整理・導入方針の明確化・導入計画の作成[表: https://prtimes.jp/data/corp/123658/table/23_1_24e17d1951728908c070b6a6227d0f15.jpg?v=202605010151 ]

１. CLIベースのClaude Code専門カリキュラム

ChatGPTやGitHub Copilotなどのエディタ補完型AIとは異なり、Claude CodeはCLI操作・コンテキスト管理・MCP連携といった独自の使いこなしが求められます。本研修はClaude Code固有の特性に特化したカリキュラムで、他の汎用AI研修では習得できない実装力を養います。

２. 「個人の効率化」で終わらせない組織導入設計まで

第6回では、AIが生成したコードのレビュー基準・チーム運用ルール・導入計画の策定まで扱います。エンジニア個人のスキルアップだけでなく、チーム・組織全体へのClaude Code導入を推進できるリーダーの育成を目的としています。

３. 実コード・実業務をテーマにした演習設計

各回にワーク形式の実装演習を組み込んでおり、抽象的な概念説明に終わらない実践的なカリキュラムです。自社の実業務・実コードをテーマにした演習へのカスタマイズにも対応します。

■ インターネット・アカデミーについて

インターネット・アカデミーは、1995年に日本初のインターネット専門校として開校。現在は企業のIT・DX人材育成に特化した法人研修を中心に事業を展開しています。Web技術の国際標準化団体「W3C」の日本の教育機関として初の正式メンバーとして認定されており、最先端IT技術の普及活動にも継続的に貢献しています。AI研修・DX研修・エンジニア育成研修など、業種・規模を問わず多くの企業への研修実績があります。

■ 本サービスに関するお問い合わせ

インターネット・アカデミー株式会社

法人研修お問い合わせ窓口：03-3341-3781（受付時間：平日・土日 10:00～21:00）

Webお問い合わせ：https://www.internetacademy.co.jp

Claude Code研修 詳細：https://www.internetacademy.co.jp/course/ai/claude_code.html