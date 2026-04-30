NUWORKS、「健康経営優良法人2026」に認定

NUWORKS株式会社

「働き方をアップデートする」を掲げ、マーケティング事業およびプロダクト事業を展開するNUWORKS株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役：三浦 亮、以下「当社」）は、経済産業省および日本健康会議が主導する「健康経営優良法人認定制度」において、「健康経営優良法人2026（中小規模法人部門）」に認定されたことをお知らせいたします。

本認定は、当社が推進する従業員の健康増進および組織的な健康経営体制が第三者機関により評価されたものです。

■ 背景：事業成長を支える「健康経営」の位置づけ

当社は、「“働く”をもっと自由に」をビジョンに掲げ、事業を展開しております。

従業員一人ひとりのパフォーマンス最大化が、事業の継続的成長に直結する重要な経営基盤であると位置づけ、心身の健康維持・向上を企業価値創出の源泉と捉え、健康経営施策を継続的に推進してまいりました。

■ 認定概要

「健康経営優良法人認定制度」は、経済産業省および日本健康会議が共同で推進する制度であり、地域の健康課題への対応や、従業員の健康増進に関する取り組みを評価し、特に優れた企業を認定するものです。

当社は以下の観点において評価を受け、本認定に至りました。

・経営方針と連動した健康経営推進

・従業員の健康維持・増進に向けた制度整備

・継続的な改善サイクルの構築

・組織全体での健康意識の醸成

■ 今後の展望

当社は今後も、働き方のアップデートを軸に健康経営の取り組みを継続し、組織基盤の強化を進めます。

これにより、事業の持続性および中長期的な企業価値の向上を図ります。

■ お問い合わせ先

NUWORKS株式会社

広報担当

E-mail：nuworks_pr@nuworks.co.jp

会社概要

会社名：NUWORKS株式会社（NUWORKS Inc.）

代表者：代表取締役 三浦 亮

設立：2019年6月26日

所在地：東京都豊島区南池袋1丁目16番15号 ダイヤゲート池袋5F

事業内容：マーケティング事業、プロダクト事業

コーポレートサイト：https://www.nuworks.site