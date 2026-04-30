エッセンシャルワーカーに特化した採用支援サービス「プレックスジョブ」累計登録者数が200万人、利用事業所数が6万事業所を突破

株式会社プレックス

株式会社プレックス（本社：東京都中央区、代表取締役社長：黒崎 俊、以下当社）が運営する、エッセンシャルワーカーに特化した採用支援サービス「プレックスジョブ」は、サービス開始から7年で登録求職者数（*1）が200万人、利用事業所数が6万事業所を突破したことをお知らせします。これは、日本のエッセンシャルワーカー領域では前例のない規模であり、現場の採用改善が急速に進んでいる証拠でもあります。

なぜ日本最大級の採用支援サービスに成長しているのか？

プレックスジョブが短期間で登録者数200万人、利用事業所数6万事業所という規模に成長した背景には、エッセンシャルワーカー領域に特化した独自の採用支援モデルがあります。

物流・建設・製造などのエッセンシャルワーカー領域では、資格や免許、勤務条件の制約が多く、従来の汎用的な人材紹介サービスではマッチングが成立しにくいという課題がありました。プレックスジョブでは、業界・職種ごとに必要な資格・経験・就業条件を前提としたデータベース設計を行い、応募段階からミスマッチを極力排除しています。



また、企業・求職者双方を深く理解した専任担当者が介在することで、単なる求人紹介にとどまらず、採用要件の整理や条件調整、入社後を見据えたマッチング支援を実現してきました。その結果、顧客満足度97.7％*2、定着率94％*3といった高い成果につながっています。



さらに近年では、生成AIを活用したマッチング支援の高度化にも取り組んでいます。求職者様の職歴や資格、志向性と求人要件の分析を効率化することで、求職者様・企業様それぞれにより深く向き合う時間を創出し、精度の高い提案を実現しています。



こうした「業界特化」「ミスマッチの排除」「テクノロジー活用」を軸とした取り組みの積み重ねが、多くの企業・求職者から支持され、プレックスジョブを日本最大級のエッセンシャルワーカー向け採用支援サービスへと成長させています。

プレックスジョブを利用した方の声

実際にプレックスジョブを利用した方の満足度は97.7％（*2）と、満足のいく転職ができるサービスとして多くの方に支持されています。

プレックスジョブを利用した方の声は下記のページから確認できます。

https://www.plex-job.com/comment

プレックスジョブを利用した企業の声

集団形成が難しいエリアでも迅速な採用を実現 導入から60名の採用に成功

アサヒロジスティクス株式会社 採用育成グループグループ長 井上様

弊社では積極的に求人媒体を使用して採用活動を行っていましたが、一部エリアでのドライバー採用においては十分な応募者を集められませんでした。そこで、ドライバー職の紹介に強みを持つ「プレックスジョブ」を導入しました。全国に多くの求職者からの登録があるため、他求人媒体にはいない優秀な潜在層を見つけ出すことができ、約60名のドライバーの採用に成功しました。拠点ごとに相性の良い人材を素早く確保できており、「プレックスジョブ」経由で採用した人材の定着率が非常に高く、短期間での離職はほとんど見られません。採用単価以上の価値ある人材を採用できており、大変嬉しく思います。

的確な集客/充実のサポートで採用が加速 累計250名以上の「多数精鋭」採用に成功

三和交通株式会社 東京営業所 次長 福田様

従来の求人媒体では応募者の質や数に限界を感じていました。特に、高齢化による退職者を補うための人材確保は急務の課題でした。そこで、大手タクシー会社での紹介実績を信頼して「プレックスジョブ」の導入に踏み切りました。「プレックスジョブ」と他の求人媒体との決定的な違いは、紹介いただける応募者の質が圧倒的に高いことです。導入後、10分に1件ほどの応募があり、単に応募数が多いだけでなく、そこから多くの方に入社していただきました。導入から累計250名以上の採用に成功し、「プレックスジョブ」経由で応募いただく求職者の方々は少数精鋭ではなく、まさに「多数精鋭」だと実感しました。

組織の高齢化に悩む地方メーカーが導入1年未満で20~30代3名の採用に成功

社名非公開 採用担当 F様（はん用機械器具製造業）





弊社は地方にある企業のため、若手人材が不足し、40代以上が多い組織構造の将来に悩んでいました。従来の求人サイトでは応募を「待つ」しかなく、若年層との接点をもてないことが最大の課題でした。そこで製造業に特化し「攻め」の採用ができるプレックスジョブの導入を決めました。エージェントの皆様が弊社の業務内容や採用要件を理解した上で、紹介いただけるため、面接前後のズレが少なく採用担当としての負担も大きく軽減されております。

また、LINEやSMSで気軽かつスピーディーなやり取りができる点が求職者様にとって魅力的なようで、採用成功につながる大きな要因だと感じています。結果として導入から1年未満にも関わらず、ターゲットとしていた20代～30代の計3名の若手人材の採用に成功し、3名とも既に現場に馴染み活躍しております。





サービスの導入事例は下記のページから確認できます。

https://biz.plex-job.com/case

プレックスジョブがサービスを提供する物流・建設・製造を始めとしたエッセンシャルワーカー産業では、業界特有の複雑な構造にともない「デジタル化の遅れ」「担い手不足」などの課題が発生しています。そのなかでも、産業を支えるエッセンシャルワーカーの不足は深刻さを増す一方です。

今後も当社は「プレックスジョブ」を、さらに多くの求職者様・事業者様にご利用いただくことで、物流・建設・製造業をはじめとするエッセンシャルワーカー産業の課題解決に貢献できればと考えています。

■プレックスジョブについて

「プレックスジョブ」は、物流・建設・製造業界を中心に業界最大級の登録者数・求人数を誇る人材プラットフォームです。転職希望の登録者数は累計200万人以上、導入事業所数は60,000事業所（*2）を突破し、生活インフラを支えるエッセンシャルワーカーに特化した日本最大級の人材プラットフォームとして成長しています。

【求職者向け】https://www.plex-job.com/

【事業所向け】https://biz.plex-job.com/

(主な特徴)

・転職希望のエッセンシャルワーカーが累計200万人登録、月間約7.5万人の新規登録

・登録者の資格保有率は90%以上、業界ならではの免許や資格が必要な職種の採用が可能

・採用に至るまでの費用は無料、ゼロ円で求人募集を開始できる(完全成果報酬型)

・エッセンシャルワーカー採用後の定着率は平均94%（*3）

・業界を熟知した専任担当の手厚いサポートを実現

（1） 2018年サービス開始からの累計登録者数

（2） 【エッセンシャルワーカー転職市場のリアル調査第３弾】利用者満足度97％以上のプレックスジョブから見る、求職者が“転職サービスに求めること” (https://biz.plex-job.com/news/2025_research_v3)

（3）2024年4月1日～6月30日にプレックスジョブを通じて転職された方の入社後90日以上の定着率

■会社概要

会社名 ：株式会社プレックス

代表取締役：黒崎 俊

設立日 ：2018年4月9日

資本金 ：5,000,000円

本社所在地：東京都中央区日本橋本石町3-2-4 共同ビル（日銀前）6階

事業内容 ：物流・建設・製造領域におけるHRテック事業（厚生労働大臣許可番号：有料職業紹介事業 13ユ-309652）・建設業におけるDX推進事業・M&A仲介事業

■プレックスジョブに関するお問い合わせ

担当：プレックスジョブ 法人向け窓口

電話：050‐2018‐2425（平日9時から18時まで）

お問い合わせフォーム：https://biz.plex-job.com/contact

※本件のお問い合わせである旨をご記載の上、お問い合わせください。

■プレスリリースに関するお問い合わせ

担当：株式会社プレックス 広報 清水

電話：080-4444-6478（平日9時から18時まで）

Mail：pr@plex.co.jp