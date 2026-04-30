【6月23日(火)】ウェビナー「サステナビリティと企業価値の「シナジー」のつくりかた -先行事例や投資家の視点を基に-(後編)」を開催

Lively合同会社

6月23日(火)12:00より、Lively合同会社(東京都千代田区、Founder & CEO：種田 毅、Co-Founder & Co-CEO：三浦 友見)は、ウェビナー「サステナビリティと企業価値の「シナジー」のつくりかた -先行事例や投資家の視点を基に-(後編)」を開催します。

本ウェビナーではサステナビリティと企業価値について、これまでの「トレードオフ」から一歩進み「シナジー」を生み出すことを目的に、企業価値の評価方法や投資家への開示方法といった実務的な論点を解説します。

※本ウェビナーは2026年4月23日(火)に開催したウェビナーの後編という位置づけですが、前編にご参加いただいていない方でもご理解いただける内容となっております。ぜひお気軽にご参加ください。

■開催背景

お申込み・詳細はこちら :https://livelyjp.com/news/2026/04/21/1-55/

環境危機の深刻化や危機対応コストの増大、投資家による評価軸の変化などを背景に、企業を取り巻く前提条件は継続的に変化しています。

その中で、サステナビリティは単なる規制対応や開示の問題ではなく、企業価値との関係で捉えるべき経営テーマです。

特に「サステナビリティと企業価値の結びつき」において、昨今は投資家への開示の在り方が問われるシーンが増えています。

本ウェビナーではこうした潮流を背景に、企業による取り組み事例に加え、投資家の視点に着目した「シナジーを企業価値向上につなげるための評価および開示のアプローチ」を整理します。

また、欧州・米国の動向も参照しながら、グローバルに事業を展開する日本企業にとって求められる実践的な対応の方向性を提示し、実務に活かせる視点とアクションのヒントを提供します。

■こんな方におすすめ

・グローバルに事業展開している、または参入を検討している企業の責任者・担当者、経営者

・サステナビリティを企業価値につなげることに関心がある方

・ESG投資家、金融機関でサステナビリティやESGに関わる責任者・担当者

■開催概要

ウェビナー名称：サステナビリティと企業価値の「シナジー」のつくりかた -先行事例や投資家の視点を基に-(後編)(https://livelyjp.com/news/2026/04/21/1-55/)

開催期間：2026年6月23日(火) 12:00-13:00

試聴方法：ZOOMによるオンライン配信(入退室自由)

参加費：無料



【登壇者】

・種田 毅（スピーカー）/ Lively Founder & CEO

大学卒業後、金融機関、外資系経営コンサルティング会社での勤務を経て、2022年に「豊かな生命が息づく地球環境と持続可能な社会を未来へ繋ぐ」というビジョンのもとLivelyを創業。これまで、世界10か国以上でプロジェクトに従事した経験を活かし、環境や人権、アニマルウェルフェアといった分野で国内外企業や官公庁、非営利団体と共に課題解決やインパクト創出を推進。東京大学法学部卒業。東京科学大学イノベーションデザイン機構特任准教授

・三浦 友見（モデレーター）/ Lively Co-Founder & Co-CEO

大学卒業後、多種多様な価値観を尊重するグローバルな環境を求め、欧米・シンガポール系の国際物流・IT企業の日本支社にて、国際輸送のサービス開発・ネットワーク構築・運用に従事。Livelyでは、環境・生物多様性領域のコンサルティングとJoint Research、ソーシャルエンゲージメントを担う。早稲田大学大学院経営管理研究科卒(MBA)、上智大学大学院地球環境学修士(在学中)。 ウォルトディズニー、DHL、Shopeeなどを経てLivelyを共同創業。

【ご参加にあたっての注意事項】

■ お申し込みについて

・本ウェビナーへのお申し込みには、所属が確認できるメールアドレス（会社・団体・教育機関等）をご使用ください。

・安心・安全な学びの場を提供するため、主催者にて申込者情報を確認させていただきます。

・同業他社・競合企業の方、ならびに目的がウェビナー趣旨と異なると主催者が判断した場合は、ご参加をお断りすることがあります。



■ ご参加方法・事前準備

本ウェビナーは、Zoomにて開催いたします。事前にアプリのアップデート、通信環境、参加URL（ミーティングID・パスコードを含む）のご確認をお願いいたします。接続不具合等につきましては、主催者側での個別対応はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。



■ 当日の進行・ご協力のお願い

・質疑応答はチャット機能を通じて受け付けますが、時間の都合上、すべてのご質問に回答できない場合があります。質問の採用可否は主催者の判断によります。

・ウェビナー中およびこれに付随する交流の場において、宣伝・営業・勧誘など、他の参加者のご迷惑となる行為はご遠慮ください。



■ 禁止事項

・ウェビナーの内容（映像・音声・資料）の録画・録音・スクリーンショット・転載・再配布は禁止いたします。部分的な引用や要約の共有についても、出典を明示のうえ主催者の許可を得た場合に限ります。



■ その他

・本ウェビナーはLively合同会社が主催・運営いたします。

・プログラム内容や進行は予告なく変更となる場合があります。

・ご登録いただいた個人情報は、本ウェビナーの運営および今後の関連イベント・情報提供のために使用いたします。

・キャンセルをご希望の場合は、Peatixの操作方法に従い、ご自身でお手続きをお願いいたします。

■Livelyについて

Livelyは、「豊かな生命が息づく地球環境と持続可能な社会を次世代へ繋ぐ」ことを目指し事業に取り組む会社です。2022年12月の設立以来、ネットゼロ、サーキュラーエコノミー、生物多様性、人権、動物福祉といった領域において、国内外企業へのコンサルティングや新たな事業の創出に取り組んでいます。各メンバーは、事業会社・金融機関・コンサルティングファーム・法律事務所・大学・NGOなどの多様なバックグラウンドを活かし、企業への実践的なコンサルティングに加え、未来のイノベーション創出に向けた大学との共同研究や事業開発を行っています。





【会社概要】

会社名 : Lively合同会社

本社：東京都 千代田区 丸の内3-2-2 丸の内二重橋ビル 2階

設立：2022年12月12日

代表：種田 毅、三浦 友見

事業：

ネットゼロ・サーキュラーエコノミー・生物多様性・人権・動物福祉といったサステナビリティ領域における国内外企業へのコンサルティングや新たな事業の創出、企業・大学との先端分野に関する実証プロジェクトなど

コーポレートサイト：https://livelyjp.com/

LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/livelyjp/

Instagram：https://www.instagram.com/lively.jp/

お問い合わせ窓口：info@livelyjp.com

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