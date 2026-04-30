キリンビバレッジ株式会社と2026シーズンのオフィシャルトップパートナーを締結

株式会社RAXUS Osaka City SC

平素より、Osaka City SCの活動にご理解・ご支援賜りまして誠にありがとうございます。 このたび、Osaka City SCは、キリンビバレッジ株式会社と2026シーズンのオフィシャルトップパートナー契約を締結いたしましたのでお知らせいたします。

なお、オフィシャルトップパートナーの締結に伴い、ユニフォームパートナーとしてもご支援いただきます。

キリンビバレッジ株式会社 自販機営業本部中日本支社様コメント

キリンのサッカー応援の根底には、「サッカーを通じて、人の心を笑顔にする」という想いがあります。スポーツ、そしてサッカーには人と人、人や社会をつなぎ、世の中を元気にする力があると信じています。この想いのもと、オフィシャルトップパートナーとしてOsaka City SC様と歩みを共にし、サッカーに関わるすべての人たちを応援し続けていきます。

【会社概要】

商号：キリンビバレッジ株式会社/Kirin Beverage Company,Limited

営業統括本部自販機営業本部中日本支社

支社所在地：大阪府大阪市北区大深町4-20 グランフロント大阪タワーA 23階

TEL：06-7730-9201（代表）

事業内容：清涼飲料の製造および販売

公式サイト：https://www.kirinholdings.com/jp/company/group/kirinbeverage/

Osaka City SC 代表・山地泰平より

このたび、キリンビバレッジ株式会社様とパートナー契約の締結をすることができ大変光栄に存じます。

キリンビバレッジ株式会社様は、「お客様の毎日に、おいしい健康を。」という理念のもと、人々の生活に欠かせない存在として、寄り添い続けられています。さらに、「サッカーを通じた人や社会とのつながりにより、人の心を笑顔にしたい」という思いから、日本代表をはじめとする数々のクラブ支援を通じ、サッカー界の発展にも大きく貢献されてきました。

そのようなキリンビバレッジ様にご支援いただけることは、私たちOsaka City SCにとって大きな力であり、「FOOTBALLを通じて人々に活力や笑顔を届けたい」という想いを、よりいっそう広げていけるものと確信しております。

本パートナーシップを通じて、人々の毎日にさらなる活力と笑顔を届けてまいります。

■Osaka City SCについて

Osaka City SCは、「大阪のど真ん中に、誰もが熱狂できるクラブを創る」という想いから誕生しました。「挑む者が世界を揺らす」をスローガンに掲げ、圧倒的な強さで「史上最速でのJリーグ昇格」を目指しています。

♦TEAM MISSION

“FOOTBALLを通じて世界中に夢を与え続ける”

OSAKA CITY SCの選手がピッチ上で喜怒哀楽を爆発させ、

勝利を目指す姿を通じて、大阪市、日本中、そして世界中の人々が

夢を追える世界を実現したいと思います。

♦TEAM VISION

“地域コミュニティの創生、人材の育成、中央区の目指す街作り”

スポーツの力で 人・企業・地域を繋げ、OSAKA CITY SCコミュニティを形成し、大阪市中央区の発展に貢献します。

■会社概要

・会社名：株式会社RAXUS Osaka City SC（親会社：ラグザス株式会社）

・代表者：代表取締役 山地泰平

・本社所在地：大阪府大阪市北区大深町3番1号グランフロント大阪タワーB 18階

・事業内容：OSAKA CITY SC チーム運営、スポーツイベントの企画・運営

・URL：https://www.osakacitysc.com/

・スポンサー/入団に関するお問い合わせ：https://www.osakacitysc.com/contact/

■Osaka City SC 公式SNS

Instagram：https://www.instagram.com/osakacity_sc/

X：https://x.com/osakacitysc

公式アプリ：https://web.playerapp.tokyo/team/23213/download

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