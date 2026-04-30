「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」をご契約のお客様限定！ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのスタジオ・パスを毎月50組100名さまにプレゼント！

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）は、料金プラン「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」をご契約のお客さまを対象に、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの「1デイ・スタジオ・パス（ペア）」が毎月抽選で当たる「【ドコモ MAX・ドコモ ポイ活 MAX契約者限定！】ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 1デイ・スタジオ・パス（ペア）プレゼントキャンペーンキャンペーン」（以下、本キャンペーン）を2026年5月1日（金）から開催※1します。

本キャンペーンは、ドコモが「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」のお客さま向けに提供する「特別な体験価値」特典の1つです。

ドコモは、「ドコモ MAX」および「ドコモ ポイ活 MAX」の特典として、「Lemino」「dアニメストア」「DAZN for docomo」「NBA docomo」の4サービスの中から、最大2サービスを追加料金なしでご利用いただける「選べる特典」を提供しています。あわせて、「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活

MAX」をご契約のお客さま限定の「特別な体験価値」として、人気アーティストのライブチケット先行販売や限定イベントの実施などの特典を提供しています。

今回、「特別な体験価値」の1つとして、本キャンペーンを実施します。「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」をご契約で、キャンペーンサイトからエントリー※2※3いただいたお客さまのうち、抽選で毎月50組100名様にユニバーサル・スタジオ・ジャパンの「1デイ・スタジオ・パス（ペア）」をプレゼントします※4。

＜「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 1デイ・スタジオ・パス（ペア）プレゼントキャンペーンキャンペーン」サイト＞

URL：https://ssw.web.docomo.ne.jp/max/cp/usj_ticket

また、本キャンペーンの開催にあわせて、dポイントクラブアプリおよび「d払い(R)」アプリの「きせかえ」機能※5に、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンとコラボレーションした「USJ限定デザイン」が新たに4月30日から加わります。また、2026年7月1日からは、「USJ限定デザイン」を設定したdポイントクラブアプリまたは「d払い(R)」アプリ画面を関西エリアのドコモショップでご提示いただくことで、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオリジナルチャームを進呈するキャンペーンも実施予定です。※6

本件に関する詳細は、キャンペーンサイトおよび別紙をご確認ください。

「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」は今後も進化を続け、スポーツ・エンターテインメントコンテンツに限らずお客さまのニーズにお応えするとともにお客さま一人ひとりへ新たな体験や多様な価値を提供してまいります。

※1 本キャンペーンは予告なく変更・終了する場合があります。また、本キャンペーンの終了時期は未定です。

※2 本キャンペーンへのエントリーはお一人さま毎月1回限りとなります。翌月以降、あらためてエントリーいただけますが、

既に本キャンペーンに当選されたことがある方は抽選の対象外となります。当選者の発表はユニバーサル・スタジオ・ジャ

パンのペアチケットの発送をもってかえさせていただきます。 メール等による当選通知は行いません。

※3 応募と「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」のご契約、またはお申込みのタイミングの順序は問いません。

※4 チケットの有効期限については以下の通りです。

・2026年５月から9月にエントリーいただいたお客さま：2027年4月30日（金）

・2026年10月以降にエントリーいただいたお客さま：2027年9月30日（木）

※5 dポイントカードきせかえ方法について詳しくはこちら(https://dpoint.docomo.ne.jp/guide/howto_dpoint/app/card_kisekae/index.html)をご確認ください。

d払いアプリきせかえ方法について詳しくはこちら(https://service.smt.docomo.ne.jp/keitai_payment/guide/kisekae.html)をご確認ください。

※6 数に限りがございます。無くなり次第、終了とさせていただきます。

* 「ｄ払い(R)」は株式会社ＮＴＴドコモの登録商標です。

別紙1

【ドコモ MAX・ドコモ ポイ活 MAX契約者限定！】

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 1デイ・スタジオ・パス（ペア）プレゼントキャンペーンの

概要

1. キャンペーン名

【ドコモ MAX・ドコモ ポイ活 MAX契約者限定！】 ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 1デイ・ス

タジオ・パス（ペア）プレゼントキャンペーン

2. 実施期間※1

2026年5月1日（金）～終了時期未定

3. キャンペーン内容

「ドコモ MAX」または「ドコモ ポイ活 MAX」をご契約の上、本キャンペーンサイトからエントリ

ーいただいたお客さまの中から、抽選で毎月50組100名様に「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

1デイ・スタジオ・パス（ペア）」をプレゼントいたします。

4. 特典内容※2

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 1デイ・スタジオ・パス（ペア）

【チケット有効期限】

2026年５月から9月にエントリーいただいたお客さま：2027年4月30日（金）

2026年10月以降にエントリーいただいたお客さま：2027年9月30日（木）

5. エントリー方法

キャンペーンサイト（https://ssw.web.docomo.ne.jp/max/cp/usj_ticket）からエントリーし

てください。

※1 本キャンペーンは予告なく変更・終了する場合があります。また、本キャンペーンの終了時期は未定です。

※2 本キャンペーンへのエントリーはお一人さま毎月1回限りとなります。翌月以降、あらためてエントリーいただけますが、

既に本キャンペーンの特典を受領されたことがある方は抽選の対象外となります。

当選者の発表はユニバーサル・スタジオ・ジャパンのペアチケットの発送をもってかえさせていただきます 。メール等による当選通知は行いません。

別紙2

dポイント・d払いアプリの「きせかえ」機能に「USJ限定デザイン」が登場！

1. 概要

25周年を迎えたUSJの世界観を、スマートフォンの中でも楽しめるよう、dポイントクラブアプリ

および「d払い(R)」アプリの「きせかえ」機能に、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンとのコラボデ

ザインを新たに追加します。

また、関西エリア限定で、対象アプリ（d払い / dポイントクラブ）で「USJコラボデザイン」への

きせかえ設定を行い、店舗にて設定画面をご提示かつ、キャンペーンにエントリーいただいたお客様

※1※2※3に、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの「オリジナルチャーム」を進呈するキャンペー

ンを2026年7月1日（水）から実施予定です。※4

2. コラボデザイン券面提供開始日

2026年4月30日（木）10時

３. 券面デザイン

４．設定方法

各アプリ内の「カードきせかえ」機能より設定いただけます。

・dポイントカードきせかえ方法について詳しくはこちら(https://dpoint.docomo.ne.jp/guide/howto_dpoint/app/card_kisekae/index.html)をご確認ください。

・「d払い」アプリきせかえ方法について詳しくはこちら(https://service.smt.docomo.ne.jp/keitai_payment/guide/kisekae.html)をご確認ください。

５. 関西エリア限定 プレゼントキャンペーン詳細

（１）開始日

2026年7月1日（水）（予定）から

（２）プレゼント進呈条件

以下のすべてを満たすお客さまが対象です。

・対象アプリで「USJコラボデザイン」へのきせかえ設定を行っていること

対象アプリ：d払いアプリまたはdポイントクラブアプリ

・関西エリアのドコモショップにて設定画面をご提示かつ、キャンペーンにエントリーいただく

こと

（３）対象店舗

関西エリアのドコモショップ（一部店舗を除く）



（４）特典内容

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオリジナルチャーム ※5

※詳細な参加条件につきましては、2026年6月下旬頃に

「キャンペーン・イベント情報（キャンペーン・イベント情報（関西） | NTTドコモ）(https://www.docomo.ne.jp/campaign_event/kansai/index.html)」ページにて順次公開いたします。

※1 本キャンペーンは予告なく変更・終了する場合があります。また、本キャンペーンの終了時期は未定です。

※2 本キャンペーンの特典は先着順での提供となり、予定数量に達し次第、終了します。

※3 エントリーにはdアカウントが必要です。

※4 当日の混雑状況により、お待ちいただく場合がございます。また、各店舗の営業時間内での実施となります。

※5 当社が同時期に実施するほかのキャンペーンとの重複できない場合があります。

* 「ｄ払い(R)」は株式会社ＮＴＴドコモの登録商標です