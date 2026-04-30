「かっこいい女性の条件」1位は「芯の強さ」77.00％｜女性の96.00％が「かっこいい女性」に憧れ、身近にいると回答した人は35.00％（ハッピーメール調べ）

株式会社アイベック

株式会社アイベック（本社：福岡県福岡市）が運営する、累計会員数3,500万（※1）の出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（ハッピー）」（https://happymail.co.jp/ ）は、成人女性100人を対象に、「かっこいい女性」に関するアンケート調査を実施しました。

※1：2024年6月時点

本調査では、

● かっこいい女性に憧れるか

● 身近に「かっこいい女性」がいるか

● 「かっこいい女性」とは具体的にどのような人か（複数回答可）

について、回答結果を集計しています。

本リリースでは、成人女性100人の回答結果をもとに、女性たちが抱く「かっこいい女性」像の実態を公開します。

調査結果の詳細データおよび図表素材は、報道・記事制作時の引用素材として、下記ページにて公開しています。

▼調査結果特設ページ

https://happymail.co.jp/happylife/characteristic/cool-woman-traits/

1. 女性の96.00％が「かっこいい女性」に憧れている（成人女性：100人）

成人女性100人に「かっこいい女性に憧れますか？」と尋ねたところ、「はい」60人（60.00％）、「どちらかといえばはい」36人（36.00％）、「どちらかといえばいいえ」4人（4.00％）、「いいえ」0人（0.00％）という結果になりました。

【内訳（人数／割合）】

● はい：60人（60.00％）

● どちらかといえばはい：36人（36.00％）

● どちらかといえばいいえ：4人（4.00％）

● いいえ：0人（0.00％）

「はい」と「どちらかといえばはい」を合わせると96人（96.00％）となり、大多数の女性が「かっこいい女性」に対して憧れを持っていることが分かりました。

2. 身近に「かっこいい女性」がいる人は35.00％（成人女性：100人）

成人女性100人に「あなたの周りに『かっこいい女性』はいますか？」と尋ねたところ、「はい」35人（35.00％）、「いいえ」65人（65.00％）という結果になりました。

【内訳（人数／割合）】

● はい：35人（35.00％）

● いいえ：65人（65.00％）

憧れを持つ人が96.00％にのぼる一方で、実際に身近に「かっこいい女性」がいると回答した人は35.00％にとどまりました。

理想像として強く認識されている一方、日常的に接する機会は限られていることがうかがえる結果となりました。

3. 「かっこいい女性」の条件1位は「芯の強さ」、2位は「しっかりと自立している」（成人女性：100人）

成人女性100人に「『かっこいい女性』とは具体的にどのような人ですか？（複数回答可）」と尋ねたところ、最多は「芯の強さがある」77人（77.00％）でした。

次いで「しっかりと自立している」76人（76.00％）、「仕事ができて信頼されている」64人（64.00％）が続きました。

【内訳（人数／割合）】（n=100）

● 芯の強さがある：77人（77.00％）

● しっかりと自立している：76人（76.00％）

● 仕事ができて信頼されている：64人（64.00％）

● いつも余裕がある：56人（56.00％）

● 自分の意見をはっきり言える：48人（48.00％）

● 常に新しいことに挑戦し続けている：29人（29.00％）

● その他：1人（1.00％）

上位には「芯の強さ」「自立」「仕事での信頼」といった、内面的・行動面的な要素が並びました。

見た目や雰囲気よりも、自分の軸を持って行動できる姿勢が「かっこいい女性」の条件として重視されていることが分かりました。



3-1. 1位「芯の強さがある」77人（77.00％）

【自由回答 一部抜粋】

男性社員にも物怖じせず、ハッキリと意見を言う姿が格好良かったです。

自分が他の人に嫌なことをされて困っていた時に、その人にやめるようにハッキリと注意をしてくれた女性がいてかっこいいと思いました。

以前のアルバイト先に御局様が居たのですが、その方に対して物事をしっかりはっきりと言える女性の先輩がいてとてもかっこいいなと思いました。

結果として「芯の強さがある」が最多となっており、自由回答でも、周囲に流されず自分の考えを言葉にできる姿に対して「かっこよさ」を感じる声が見られました。



3-2. 2位「しっかりと自立している」76人（76.00％）

【自由回答 一部抜粋】

仕事も育児もプライベートも全て余裕を持って楽しめてそうだと感じた時

子どもが2人以上いてもフルタイムで働いていて、かつおしゃれ！家計的にも余裕がありそうで楽しんでいるのがすごいし、憧れます。

自分の仕事を持っていて、常に語学の勉強や、海外旅行など新しいことに挑戦している友達がかっこいいなと刺激を受けます。

「しっかりと自立している」は2位となり、仕事・家庭・学びなどを自分の力で両立している姿に、憧れや尊敬を抱く傾向が確認できました。



3-3. 3位「仕事ができて信頼されている」64人（64.00％）

【自由回答 一部抜粋】

自分の仕事をこなしながらも、私のフォローに入ってくれる先輩がいてその人は可愛らしいのに、しごできなのでかっこいいと思っています

仕事でイレギュラーなことが起こっても冷静に対応して、部下にも的確な指示を出した人を見た時はかっこいいなと思いました。

新卒で就職した先の直属の上司で仕事は完璧で、誰からも尊敬されており、考え方もしっかりしていて目指したいと思った尊敬する方でした。

「仕事ができて信頼されている」は64.00％で3位となりました。

自由回答では、仕事をこなす力だけでなく、周囲への配慮や冷静な対応力、信頼を集める姿勢が「かっこいい女性」像として受け止められていることが分かりました。

調査結果まとめ

本調査では、成人女性100人を対象に、「かっこいい女性」に対する憧れや、その条件について調査した結果、以下の点が明らかになりました。

● 「かっこいい女性」に憧れる人は96.00％にのぼった

● 身近に「かっこいい女性」がいると回答した人は35.00％だった

● 「かっこいい女性」の条件は「芯の強さがある」77.00％が最多で、「しっかりと

自立している」76.00％、「仕事ができて信頼されている」64.00％が続いた

● 自由回答では、はっきりと意見を言える姿、自立して挑戦を続ける姿、仕事で周囲から

信頼されている姿に対して、かっこよさを感じる声が見られた

全体として、「かっこいい女性」は見た目の印象よりも、芯の強さや自立心、周囲から信頼される行動によって形づくられるイメージであることがうかがえる結果となりました。

本調査結果の詳細データおよび図表素材は、以下の特設ページにて公開しています。

報道・記事制作時の引用素材としてもご利用いただけます。

▼調査結果特設ページ

https://happymail.co.jp/happylife/characteristic/cool-woman-traits/

【調査概要】

調査方法：インターネットアンケート

調査対象：成人女性100名

アンケート母数：女性100名

実施日：2026年3月3日

調査実施主体：ハッピーメール（ハッピー）（https://happymail.co.jp/）

調査会社：株式会社アイベック

関連ページ：https://happymail.co.jp/happylife/characteristic/cool-woman-traits/

ハッピーメール（ハッピー）とは

ハッピーメール（ハッピー）は出会い・恋愛マッチングアプリ/マッチングサイトとして、出会いを提供しています。

25年以上の運営により培ってきた実績を基に、PC、スマートフォン、アプリと時代の変化に合わせてサービスを提供。

2018年には、男女のマッチングからの出会いをテーマにした恋愛映画を作りたいと相談があり、マッチング業界としては初めて映画制作に携わる。

2019年には、"野呂佳代"さんをアンバサダーとして起用し、実際にハッピーメールを利用しているユーザーの体験談を基に、アプリやネットを使ったリアルな出会いからの「恋愛・結婚」の認知を広げるため、Webドラマ「ハッピーメール～Love Story～」を製作。

2024年には累計会員数3500万を突破。（2024年6月時点）

【ブランドアンバサダー起用実績】

2019年 野呂佳代さん

2020年 野呂佳代さん

2021年 野呂佳代さん

2022年 ほのか さん

2023年 ほのか さん

2024年 ゆきぽよ さん

公式サイト：https://happymail.co.jp

総合ページ：https://happymail.jp

対応端末：スマートフォン,PC

対応言語：日本語

サービス地域：日本

サービス開始日：2000年8月

価格：ダウンロード無料

開発・運営：株式会社アイベック

App Store：https://itunes.apple.com/jp/app//id521055533?mt=8

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.i_bec.suteki_happy&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.i_bec.suteki_happy&hl=ja)

マッチングアプリで出会うすべての男女を応援します！ハッピーメールがスポンサーのYouTubeチャンネル『コイラボ』:https://www.youtube.com/@koilabo.happymail

ハッピーメール公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCjKoGOmdSsroocH3cSiQt1Q

恋活・婚活トレンド情報サイト ハッピーライフ：https://happymail.co.jp/happylife/