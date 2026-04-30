【ＥＳＧコンサルティング】GX-ETS制度（第2フェーズ）における登録確認機関として登録されました

株式会社ESGコンサルティング

株式会社ＥＳＧコンサルティング（以下、「当社」）は、経済産業省よりGX-ETS制度（排出量取引制度）の第2フェーズにおける登録確認機関として登録され、経済産業省のウェブサイトにて公表されましたのでお知らせいたします。

https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/ets.html

当社は監査法人・公認会計士系の保証基準を用いる保証機関として登録されました。

GX-ETS制度（排出量取引制度）について

GX-ETS制度は、脱炭素と経済成長の両立を目指すGXリーグの枠組みのもとで導入された排出量取引制度です。2023年度に自主的な制度として開始され、2026年度から本格稼働する第2フェーズでは、CO2直接排出量の直近3カ年度平均が10万t-CO2以上である事業者に対し、排出実績量の報告や排出枠の保有等が求められます。加えて、対象事業者は、排出枠の算定の基礎となる排出目標量並びに各年度の排出実績量について、国の登録を受けた登録確認機関による確認を受ける必要があります。

当社は、GXリーグにおける登録検証機関として第1フェーズから検証業務に取り組んできました。

ここで得られた知見と経験を活かし、GX-ETS制度（第2フェーズ）においても、対象事業者の皆様に高品質な確認業務を提供してまいります。

第1フェーズの保証業務より、当社では内部統制の改善の糸口や効率化の機会などの「新たな発見」をクライアント企業様にご提供出来るような、単なる数値の検証に留まらない保証業務のご提供を心がけてまいりました。

第2フェーズにおいても引き続きそのような高品質な確認業務の提供を行い、GX-ETS制度の継続的な発展、ひいては日本のカーボンニュートラルの実現に貢献してまいります。

株式会社ＥＳＧコンサルティングについて

当社は「ＥＳＧをもっと面白く、もっと当たり前に」を目標に掲げ、ＥＳＧ・サステナビリティの取り組みの裾野をより一層拡げることを目指し2021年に創業しました。

当社メンバーは国内大手の監査法人系サステナビリティ会社の出身者で構成されており、10年近いサステナビリティ業界での経験を有する専門性豊かなメンバーが多数在籍していることが特徴です。

当社メンバーがこれまで保証業務の提供を行ったことのある業種は多岐にわたり、電力・化学・廃棄物といった多排出業種に加え、製薬・銀行・住宅・電気機器・不動産・製紙・サービスなど様々であり、業種固有の論点についても多様な知見に基づき業務提供を行っています。

「GX-ETSも面白い！」と思っていただけるよう、第2フェーズにおいても日々研鑽を重ね、高品質な業務の提供に努めてまいります。

【会社概要】

会社名 ：株式会社ＥＳＧコンサルティング

所在地 ：大阪府大阪市北区芝田1丁目1番4号阪急ターミナルビル16階

代表者 ：堀 将人

設立日 ：2021年8月6日

URL ：https://esg-consulting.co.jp

【お問い合わせ先】

株式会社ＥＳＧコンサルティング

お問い合わせフォーム ：https://esg-consulting.co.jp/contact/

本件に関するお問い合わせはこちら :https://esg-consulting.co.jp/contact/