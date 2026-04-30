不動産クラファン『CAMEL』、東証グロース上場企業と資本業務提携を締結

株式会社グローバルクラウドエステート

不動産クラウドファンディングプラットフォーム『CAMEL』を運営する株式会社グローバルクラウドエステート（本社：神奈川県川崎市、代表取締役：河野勇樹）は、東京証券取引所グロース市場上場の株式会社ジェリービーンズグループ（本社：東京都台東区、代表取締役社長：宮崎明、証券コード：3070）と資本業務提携契約を締結いたしました。

本提携は、上場企業としての厳格な管理体制および豊富な事業基盤と、当社の不動産投資プラットフォームを融合するものであり、『CAMEL』の信頼性と成長性を一層高める戦略的パートナーシップです。

これにより『CAMEL』は、不動産領域にとどまらず、より広範な投資機会を提供するプラットフォームへと進化するとともに、投資家基盤の拡大および事業スケールの加速を図ってまいります。

また、本提携を通じて、投資商品の拡充やマーケティング体制の強化を推進し、持続的な企業価値の向上を目指してまいります。

■本提携の背景と目的

近年、不動産クラウドファンディング市場は拡大を続ける中で、投資家からはより高い信頼性と多様な投資機会へのニーズが高まっています。

『CAMEL』はこれまで不動産を中心とした投資機会の提供を通じて成長してきましたが、さらなる拡大に向けては、投資家基盤の拡充やマーケティング力の強化、投資商品の多様化が課題となっていました。

一方、株式会社ジェリービーンズグループは、上場企業としての強固な経営基盤に加え、デジタル領域におけるマーケティングノウハウを有しています。

こうした背景のもと、両社の強みを融合することで、信頼性と成長性を兼ね備えた投資プラットフォームの構築が可能と判断し、本提携に至りました。



■本提携の内容

１. マーケティングおよび投資家集客の強化

ジェリービーンズグループのマーケティング基盤および顧客ネットワークを活用し、『CAMEL』の認知拡大と投資家獲得を加速します。

２. 投資商品の拡充および共同開発

不動産に加え、再生可能エネルギーなど新たな投資対象を含むファンド組成を推進し、投資機会の拡充を図ります。

３. 事業基盤の強化と成長戦略の推進

資本業務提携を通じて両社の経営資源を活用し、持続的な成長に向けた体制を構築します。



■提携先企業について

株式会社ジェリービーンズグループ

代表者：代表取締役社長 宮崎 明

本社所在地：東京都台東区上野1丁目16番5号

上場区分：東京証券取引所グロース市場（証券コード：3070）

事業内容：EC事業、IT事業、サステナブル事業ほか

URL：https://www.jelly-beans-group.co.jp/(https://www.jelly-beans-group.co.jp/)



■今後の展望

本提携を通じて『CAMEL』は、不動産にとどまらない総合的な投資プラットフォームへの進化を図るとともに、投資家基盤の拡大を推進します。

今後も、上場企業との連携を軸に事業成長を加速させ、企業価値の向上と投資家への価値提供に努めてまいります。





【事業概要】

不動産特定共同事業法を活用し、一口20,000円程度からの少額な投資金額で、不動産投資ができるクラウドファンディング「CAMEL」を展開しています。

申込み手続きから投資まで、すべてWEB上で利用できる不動産特化型クラウドファンディング。

不動産投資を身近なものとして取り組んでいただけるようサービスを提供していきます。





【CAMELの特徴】

１. 少額から始められる不動産投資

CAMELでは、1口20,000円から不動産投資が可能であり、従来の不動産投資に比べて手軽に始められる点が特徴です。

２. WEB完結型の投資プラットフォーム

申込み手続きから投資、運用状況の確認まで、すべてWEB上で完結する不動産特化型クラウドファンディングです。

サービス詳細：https://fundcamel.com/(https://fundcamel.com/)





【会社概要】

社名：株式会社グローバルクラウドエステート

本社所在地：神奈川県川崎市川崎区小川町7番地4 アービラ川崎3階

代表取締役：河野 勇樹

事業内容：不動産特定共同事業

不動産（売買・賃貸・管理及び仲介）

経営コンサルティング業

設立：2012年1月

HP：https://fundcamel.com/(https://fundcamel.com/)

問い合わせ先：0120-853-936

担当：武田



